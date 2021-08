Drugi največji prestop v zgodovini ljubljanskega kluba

"Po več kot 14 letih zapuščam NK Bravo, ki mu bom večno hvaležen. V Šiški sem naredil svoje prve nogometne korake, se prebil skozi vse selekcije mladinskega pogona in napredoval do članske zasedbe. Priložnosti, ki mi jih je ponudil Bravo, so bile izjemne in uspelo mi jih je izkoristiti. Hvala vsem trenerjem, soigralcem in celotnemu osebju kluba, ki so verjeli vame in mi omogočili začeti novo poglavje v moji karieri," je ob odhodu povedal 22-letni David Brekalo, ki ga je norveški prvoligaš Viking že predstavil v novem dresu.

V času, ki ga je prebil v Šiški, je v rumeno-modrem dresu zabeležil 228 uradnih nastopov, na zelenici pa preživel 18.372 minut. Dosegel je tudi 18 golov.

Močnik: V dresu NK Bravo je zabeležil številne mejnike

Na Euru do 21 let je pridobil bogate izkušnje. Foto: Vid Ponikvar "V klubu smo veseli in zadovoljni, da nam je uspelo zaključiti prestop fanta, ki je bil pri nas praktično od samega začetka. Prišel je kot otrok v najnižjo selekcijo in pri nas naredil vse korake ter poti do trenutnega odhoda v tujino. Veseli nas, da je David v dresu NK Bravo zabeležil številne mejnike, hkrati pa ima še ogromno prostora za napredek. Zahvalil bi se vsem, ki so z njim sodelovali in mu pomagali pri razvoju. Gre za drugi največji prestop v zgodovini kluba in novo potrdilo za dobro delo celotnega ustroja NK Bravo. Hvala David in srečno na novi poti," je ob slovesu mladega reprezentanta, ki ga je pred leti tudi sam treniral, povedal Dejan Močnik, športni direktor NK Bravo.

Brekalo je za mlade slovenske reprezentance zbral 27 nastopov in zaigral na letošnjem evropskem prvenstvu U-21. Koliko znaša odškodnina, pri Bravu niso razkrili, je pa portal Nogomania poročal, da bodo Norvežani, osemkratni norveški prvaki (nazadnje 1991), odšteli 400 tisoč evrov z možnimi dodatnimi 200 tisoči evrov.