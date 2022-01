Dodlek nič več pri Aluminiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij iz Kidričevega v prihodnje ne bo več računal na Timoteja Dodleka. Kot so sporočili iz kluba, so se z igralcem dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe.

Dvaintridesetletni vezist je v Kidričevo prišel v zadnjem poletnem prestopnem roku iz Kopra. Rdeče-beli dres je nosil na skupno sedmih prvenstvenih tekmah in v jesenskem delu Prve lige Telemach zbral 274 minut.

"Nogometni klub Aluminij se Timoteju Dodleku zahvaljuje za vse rdeče-bele trenutke in mu želi vse dobro na nadaljnji športni in osebni poti," so še zapisali pri kolektivu iz Kidričevega.

