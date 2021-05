Dolenjska čaka na prvoligaša vse od leta 2016

Kdo bo zadnji deseti udeleženec 1. SNL v sezoni 2021/22? Za zdaj so si vstopnico za elito zagotovili že prvak Mura, pokalni zmagovalec Olimpija, Maribor, Domžale (najboljši štirje slovenski klubi so si zagotovili nastop v Evropi), Bravo, Tabor, Aluminij, Celje in drugoligaški prvak Radomlje. Zadnjega udeleženca bodo podale dodatne kvalifikacije, v kateri se bosta pomerila devetouvrščeni prvoligaš in drugoligaški podprvak. Ko je bilo tako v prejšnji sezoni, je Gorica izločila kranjski Triglav, ki je takrat igral v prvi ligi, vrtnice pa so v drugi ligi zaostajale le za Koprom. Zdaj so kanarčki močno ogroženi, če bodo neuspešni proti Krki, bodo zdrsnili nazaj v drugo ligo.

Prva tekma bo potekala na Portovalu, ki naj bi ga do 100. rojstnega dneva kluba doletela prenova. Foto: Vid Ponikvar

Odgovor o tem, kdo bo nadaljeval z nastopi v prvi ligi, kdo pa bo vztrajal v drugoligaškem okolju, bo znan v sredo zvečer, ko bosta na Bonifiki obračunala Koper in Krka. Prvi dolenjsko-primorski spopad bo že danes, ko se bosta tekmeca udarila na novomeškem Portovalu. Gostje bodo zaradi kazni pogrešali izkušenega branilca Gorana Jozinovića.