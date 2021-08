Đerlek znova v rdeče-belem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot osma poletna okrepitev poletnega prestopnega roka se iz turškega Sivassporja v Kidričevo vrača Armin Đerlek. Enaindvajsetletni vezist bo po pomladanskem igranju za rdeče-bele, v Kidričevem kot posojeni igralec ostal do konca letošnje sezone.

Đerlek je v spomladanskem delu za rdeče-bele vknjižil 11 prvenstvenih nastopov in ob eni asistenci na zelenicah prve slovenske nogometne lige preživel 720 minut. Svojo nogometno pot je enaindvajsetletni mladi reprezentant Srbije pričel pri OFK Beogradu, ter jo nadaljeval pri beograjskem velikanu Partizanu od koder je prestopil v Sivasspor.

Ob svojem drugem prihodu v Kidričevo je uvodoma poudaril, da večino ekipe pozna in da ne bo imel večjih težav pri prilagajanju na delo, ki ga zastavlja glavni trener rdeče-belih Oskar Drobne: "Vesel sem, da sem se dogovoril z Nogometnim klubom Aluminij, da tukaj, kjer sem se v lanski sezoni odlično počutil, nadaljujem svojo nogometno pot. Glede na slabši start v sezono upam, da se čim prej kot ekipa stabiliziramo in začnemo kazati predstave iz lanske pomladi. V Kidričevem poznam večino svojih soigralcev, saj sem že v preteklosti z njimi delil slačilnico, tako da večjih težav s prilagajanjem v ekipi in na delo strokovnega štaba pod vodstvom glavnega trenerja Oskarja Drobneta ne bom imel."

Preberite še: