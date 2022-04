Muro bo rasizem stal 5.000 evrov

Najvišjo kazen, 4.600 evrov, bo morala plačati Mura. Vzrok so rasistične opazke ter nešportno in neprimerno vedenje navijačev.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je izrekel kazni za 29. krog državnega prvenstva. Najvišjo kazen, 4.600 evrov, bo morala plačati Mura. Vzrok so rasistične opazke ter nešportno in neprimerno vedenje navijačev.

Navijači so po zapisu disciplinskega sodnika "metali petarde ter žaljivo skandirali zoper sodnike in gostujoče navijače, spodbujali in razpihovali rasno sovraštvo in nestrpnost ter s tem žalili dostojanstvo posameznih igralcev nasprotne ekipe".

Pri tem je disciplinski sodnik upošteval predkaznovanost, kot olajševalno okoliščino pa upošteval pisno izjavo kluba. Obenem bo morala Mura plačati še dodatnih 320 evrov zaradi kršitev predpisov NZS.

Olimpiji, Mariboru in Kopru kazni zaradi neprimernega vedenja navijačev

Olimpija bo morala zaradi nešportnega in neprimernega vedenja oziroma prižiganja večjega števila pirotehničnih sredstev in žaljivega skandiranja v blagajno NZS odšteti 1.100 evrov, Maribor pa bo zaradi podobnih razlogov (brez prižiganja pirotehničnih sredstev) ob 750 evrov. Tudi Koper bo moral zaradi žaljivega skandiranja zoper gostujočo ekipo in navijače odšteti 600 evrov.

Nemanič bo počival na treh tekmah

Član CB24 Tabora iz Sežane Klemen Nemanič pa bo zaradi nevarnega posredovanja in posledično neposrednega rdečega kartona na tekmi proti Celju počival na naslednjih treh tekmah.