Mura ostro obsodila rasistične vzklike na Fazaneriji

Koper je v derbiju kroga prve lige Muro premagal z 2:1. Lamin Colley je bil med najboljšimi na zelenici. Ob prvem golu je začel akcijo Kopra, drugega pa je zabil sam. Ko se je Gambijec veselil prvega gola, je bilo s tribune slišati nekaj rasističnih žaljiv, ki ne sodijo nikamor, še najmanj pa na športna prizorišča. "Kar zadeva rasistične vzklike, je žalostno, da se to dogaja," je po tekmi na neprimerno obnašanje nekaj posameznikov opozoril tudi trener Kopra Zoran Zeljković.

Dogodek je dan po tekmi v sporočilu za javnost odločno obsodil tudi domači murskosoboški klub. "V 69. minuti je ob golu Koprčanov prišlo do dogodka, ki ga v klubu globoko obžalujemo, strogo obsojamo in se od njega distanciramo. Po vodilnem zadetku gostov je bilo s tribune slišati posamezne neprimerne vzklike, ki so naleteli na neodobravanje tudi s strani ostalih Murinih navijačev in so bili hitro utišani. Takšen odziv, čeprav je bil predhodno sprovociran s strani nogometaša Kopra, ni primeren in je vreden vsakršnega obsojanja," so zapisali pri NŠ Mura.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Stadion Fazanerija je sicer znan po zelo športnem navijanju, ko navijači podpirajo svoj klub in ne žalijo nasprotnikovega, kot je to v navadi na nekaterih drugih slovenskih stadionih. "V NŠ Mura si prizadevamo, da že v kali zatremo kakršno koli zaničevanje na rasni, verski, spolni ali etnični osnovi in želimo si, da bi tako ravnali tudi ostali. Žal smo tudi sami, tako klub, kot navijači, že zadnjih trideset let podvrženi zaničevanju predvsem na etnični osnovi, zato se dobro zavedamo, kako neprimerni so tovrstni vzkliki," v nadaljevanju pišejo pri Muri.

"Murska Sobota je najbolj čustveno nogometno mesto v Sloveniji - ob čustvih, ki jih nogomet vzbudi, se pojavijo tudi trenutki, ko gredo čustva predaleč, zato klub veliko dela vlaga v komunikacijo z navijači in tudi mladimi nogometaši," še pišejo. "Tako NŠ Mura, kot Murska Sobota in Prekmurje so povezovalni člen vseh religij, narodnosti in ras, ki v sožitju bivajo že stoletja in verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje. Tudi zato ponavljamo, da v Fazaneriji nikoli ni bilo in ne bo mesta nestrpnosti - v kakršni koli obliki!"