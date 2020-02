Darko Milanič svari na nevarnost, ki preži na Maribor

"To bo najtežja tekma do zdaj. Preprosto zato, ker pred derbijem težav z motivacijo ni. Fantje se osredotočijo. Naboj okolice ti da veliko. Pred tekmo z Muro je bilo podobno. Odlična ekipa, veliko navijačev, dobro vzdušje. Zelo pomembni tekmi, pred katerima je motivacija sama po sebi visoka. Zdaj pa nas čaka tekmec, proti kateremu je zmaga na papirju samoumevna, po drugi strani pa je po tem, kar Tabor kaže, jasno, da gre za kakovostno ekipo, proti kateri moraš biti pameten. Zmaga ne bo prišla sama od sebe," opozarja Darko Milanič, za katerim je remi z 1:1 v Ljudskem vrtu proti Olimpiji in zmaga z 1:0 v gosteh pri Muri, po kateri se je Ljubljančanom, ki so nepričakovano ostali praznih rok v Stožicah proti Triglavu, na vrhu lestvice približal na le točko zaostanka.

Medijski termin NK Maribor pred tekmo s Taborom:

Pred njim je obračun s Taborom, ki se bori za obstanek in je trenutno na osmem mestu prvenstvene lestvice, a je bil za Mariborčane v tej sezoni že usoden. Spomin na rezultat 4:1, ki je svetil lani jeseni s semaforja v Sežani, je še živ.

"Danes je Tabor drugačen, kot je bil jeseni. Igra zelo raznovrstno in to počne skozi celotno srečanje. Ima kakovost, hitrost. Ima tudi nekatere nove fante, ki jih še ne poznamo dobro. Sežančani so poskrbeli za nekaj sprememb v igralskem kadru. Imajo tudi novega trenerja, ki je prinesel nov način dela. Pri tem načinu so Sežančani uporni od prve do zadnje minute," je še povedal trener, ki se lahko pohvali s kar šestimi naslovi slovenskega prvaka in letos lovi že sedmega. Oboje pa je rekord.

Dosedanje tekme Maribora in Tabora:

20. oktober 2019 (prvenstvo):

Tabor Sežana : Maribor 4:1



10. avgust 2019 (prvenstvo):

Maribor : Tabor Sežana 4:2



5. september 2017 (pokal):

Tabor Sežana : Maribor 0:3



18. april 2001 (prvenstvo):

Tabor Sežana : Maribor 2:1



3. marec 2001 (prvenstvo):

Maribor : Tabor Sežana 3:0



16. september 20100 (prvenstvo):

Tabor Sežana : Maribor 1:3

Težka tekma, pri kateri ne pride v poštev nič drugega kakor zmaga

Tokrat bo po tekmi roko stisnil popolnemu novincu v slovenskem nogometnem prvoligaškem svetu. V Maribor prihaja zveneče ime svetovnega nogometa. Nekdanji dolgoletni nogometaš Juventusa in italijanski reprezentant Mauro Camoranesi, ki je v trenerski vlogi še skoraj popolnoma nepopisan list.

Mariborčani želijo po zmagi v Murski Soboti tri točke osvojiti tudi proti Taboru. S Sežančani so do sedaj odigrali šest tekem v vseh tekmovanjih. Štirikrat so zmagali in dvakrat izgubili. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Govorimo o človeku, ki je naredil izredno kariero. Igral je v enem od največjih klubov na svetu in bil svetovni prvak. V čast mi je, da se bova srečala kot nasprotnika. Njegovo ekipo sem že analiziral in videl, da dela zelo dobro. Da bi iz tega, ker me čaka obračun s trenerjem zvenečega imena, črpal dodatno motivacijo, ne, a ko v goste pride nekdo, s takim ugledom, s seboj seveda prinese dodaten čar," pravi Primorec na klopi mariborskega nogometnega ponosa, ki upa na novo prvenstveno zmago.

"Tabor ima izreden protinapad, zaradi tega bomo morali biti zelo pazljivi. Ne smemo jim dati preveč prostora zadaj. To ne pomeni, da ne bomo tvegali. Bomo, ampak pametno. Druga stvar je, da je Tabor na zadnji tekmi tudi zelo dobro kombiniral, bil raznovrsten. Čaka nas težka tekma, v kateri v poštev ne pride drugega, kot da zmagaš," je zaključil trener vijoličastih, ki jih čaka še tretja tekma v tednu dni.

Andrej Kotnik obljublja, da bomo kmalu dočakali novega

Da bo njihov najnevarnejši nogometaš še naprej Rok Kronaveter, ki je zadel na obeh tekmah Mariborčanov v letošnjem letu, je postalo jasno zelo hitro. Da bi utegnil novemu Vijolč'nemu bojevniku pri doseganju golov v prihodnosti pomagati še Andrej Kotnik, ki je zadel za zmago v Murski Soboti, pa seveda upajo tako v strokovnem štabu prvakov kot verjetno tudi njihovi navijači.

Andrej Kotnik upa, da mu bo po golu za zmago nad Muro steklo in bo začel dajati gole pogosteje. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Vesel sem, ker sem zabil gol za zmago, a zdaj si tekme vrstijo ena za drugo, tako, da prav veliko časa za uživanje ob tem nisem imel. Bolj je pomembno to, kar je pred nami," je povedal 24-letni Primorec, ki je v Ljudski vrt prišel lani poleti, se izkazal z izredno pomembnim evropskim golom v Stockholmu, kjer je po podaljških padel tamkajšnji AIK, potem enkrat septembra lani zadel še v pokalu, a je na nov gol v vijoličastem dresu čakal vse do srede in derbija na Fazaneriji.

"Verjamem, da na moj naslednji gol ne boste čakali tako dolgo. Morda bom že jutri poskrbel, da ne," se je zasmejal nekdanji nogometaš Gorice, ki je izkušnje nabiral tudi v Španiji, kjer je bil član Formentere, in v Italiji, kjer je igral za Crotone.

Statistika Andreja Kotnika v dresu NK Maribor:

Prvenstvo Pokal Evropa Skupaj Nastopi 15 1 7 23 Minute 503 70 426 999 Goli 1 1 1 3 Asistence / / 1 1

