Maribor in Olimpija zaradi navijačev ob zajeten kos finančne pogače

Slab teden po večnem derbiju, ki se je v Ljudskem vrtu končal brez zmagovalca (1:1), sta Maribor in Olimpija izvedela za višino kazni, ki jo bosta morala poravnati zaradi nešportnega in neprimernega vedenja gledalcev. Vijolice bodo morale plačati 9.650, zmaji pa 6.250 evrov.

Po največjem klubskem spektaklu, kar jih premore Prva liga Telekom Slovenije, je imel disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič polne roke dela. Na koncu bo moral Maribor poravnati skoraj petmestno število evrov, Olimpija pa tretjino manj. Kakšne razloge za kazen je navedel disciplinski sodnik?

V obeh primerih je navedel nešportno in neprimerno vedenje navijačev. Pri Mariboru, domača navijaška skupina Viole je na srečanju praznovala 30-letnico obstoja, je izpostavil večkratno žaljivo skandiranje navijačem nasprotne ekipe, metanje plastičnih kozarcev in predmetov na igralno površino v smeri sodnikov in igralcev med tekmo in po njej, večkratno množično prižiganje bakle, metanje bakel na igrišče, na rob igralne površine in za gol, povzročitev prekinitve tekme, izražanje nasilja in nestrpnosti na tribuni. Ob upoštevani predkaznovanosti je tako Maribor doletela kazen v višini 9.650 evrov.

Vrhunci dvoboja v Ljudskem vrtu:

Podobni razlogi za kazen so navedeni tudi pri Olimpiji. "Večkratno žaljivo skandiranje navijačem nasprotne ekipe, množično prižiganje bakel, večkratno prižiganje bakel, na igrišče odvržena bakla, sprožitev dveh raket proti igralni površini, izražanje nasilja in nestrpnosti na tribuni," je navedeno v poročilu disciplinskega sodnika. Ob upoštevani predkaznovanosti bo morala trenutno vodilna ekipa v prvi ligi plačati 6.250 evrov.

V mestu ob Dravi je bilo sicer vroče že pred tekmo, ko so se na mariborskih ulicah spopadli navijači obeh klubov.

Maribor bo v 23. krogu v Ljudskem vrtu v soboto gostil Tabor, Olimpija pa se bo nekaj ur pred tem mudila na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Rudarju v Velenju.