Marinborčani brez evforije: Vemo, da zaostajamo za Olimpijo #video

Nogometaši Maribora so v petih dneh odigrali dva derbija - z Olimpijo in Muro - in osvojili štiri točke. Na lestvici Prve lige Telekom Slovenije za Ljubljančani zaostajajo le še točko. "Še vedno smo drugi, vsaka naslednja tekma je za nas mali finale," trezno razmišlja izkušeni branilec Martin Milec. Štirinajst krogov pred koncem je prvenstvo še daleč od odločenega, pred Mariborom pa je domača tekma s Sežančani.

Mariborčani so prekinili urok in prvič, odkar se je Mura pod vodstvom Anteja Šimundže vrnila med najboljše, premagali zasedbo iz Murske Soboto v boju za prvenstvene točke. Na dvoboju, po katerem je bilo ogromno govora o spornih sodniških odločitvah, so premagali prekmurske gostitelje z 2:1 in se na krilih torkove zmage Triglava v Ljubljani približali vodilni Olimpiji na zgolj točko zaostanka. Vijolice so izpolnile cilj, temu primerno je bilo zadovoljstvo v njihovem taboru po derbiju kroga.

Šimundža: Maribor je bil srečnejši

Ante Šimundža je težko sprejel poraz. Prepričan je bil, da so si njegovi varovanci zaslužili vsaj točko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Da smo proti zelo dobri Muri v nekem trenutku tudi trpeli, je popolnoma jasno," je pohvalil Darko Milanič igro gostiteljev. O tem, kako so namučili branilce državnega naslova, dovolj nazorno pričajo besede Martina Milca: ''Mislim, da je bilo to celo najtežje gostovanje v ligi. Trpeli bomo na vsaki tekmi, a je treba takrat ohraniti mirno kri,'' je spregovoril izkušeni branilec o tem, kako trd oreh je Mura, zlasti v svoji Fazaneriji.

"Lahko bi temu rekli, da smo malo preveč spoštovali Maribor. Ne vem zakaj, saj smo odigrali proti njim že dosti dobrih tekem. Nič, glave moramo dati gor. Razočaranje je veliko. Bilo smo blizu, ampak še vedno predaleč," je po bolečem porazu priznal domači kapetan Žiga Kous. "Včasih izkoristiš, včasih ne izkoristiš, ampak enostavno je bil Maribor srečnejši," je poudaril strateg Šimundža.

Milec: Zadeve so se zelo hitro obrnile

Veselje po uvodnem zadetku Maribora, ki ga je dosegel Rok Kronaveter. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor se je z zmago zavihtel na drugo mesto, za vodilno Olimpijo zaostaja le še točko. Razlog več za evforijo in začetek uveljavitve slogana, kako vijolice cvetijo spomladi?

"Včasih se zadeve hitro obrnejo, zdaj so se zelo, zelo hitro. Pomembno bo nadaljevati v takšnem ritmu. Čeprav je v Murski Soboti lepo zmagati in res že dolgo nismo, moramo ostati mirni, brez neke pretirane evforije. Čaka nas še nekaj pomembnih tekem. Vsaka naslednja tekma je zdaj za nas neki mali finale. Še vedno smo na drugem mestu, vemo, da zaostajamo. Delati moramo naprej tako, kot smo do zdaj. V soboto gremo po nove tri točke. Vemo, kakšna je naša naloga in opravili jo bomo,'' je Martin Milec z mislimi že prisoten na spopadu s Taborjem, ki bo v soboto gostoval v Ljudskem vrtu, dvoboj pa si bo moč ogledati v neposrednem prenosu na Planet TV.

Vrhunci dvoboja med Muro in Mariborom:

Milanič: Takšni spodrsljaji se ne smejo več zgoditi

Darko Milanič želi proti Taboru spremljati razigran in potrpežljiv NK Maribor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kako pa o prihajajoči tekmi s Sežanci, ki so v sredo prekrižali načrte Domžalam, razmišlja Milanič? Ko je nazadnje v Mariboru gostoval Tabor, so vijolice stežka zmagale, trener pa zaradi dokaj glasnih žvižgov občinstva po koncu dvoboja ponudil odstop. Športni direktor Zlatko Zahović ga dan pozneje ni sprejel.

"Treba je narediti vse, da na naslednji izjemno pomembni tekmi, ki bo še težja od obeh, znova zmagamo. Spodrsljaji, ki smo jih imeli med letošnjo sezono proti ekipam s spodnjega dela lestvice, se ne smejo več zgoditi. V soboto želimo biti razigrani in potrpežljivi. Nasprotnik je drugačen, kot je bil lani. Z novim načinom igre, nekaterimi novimi igralci, zato potrebujemo temeljito pripravo in gremo po tri nove točke," ne razmišlja Milanič o ničemer drugem kot novi zmagi, s katero bi zadržal visoko mesto pri vrhu, ob vnovičnem spodrsljaju Olimpijo, to čaka konec tedna gostovanje pri zadnjeuvrščenem Rudarju, pa celo skočil povsem na vrh.

Lestvica:

Mariborčani bodo v soboto v Ljudskem vrtu gostili Tabor. Prenos na Planetu od 17.45. Gost studia bo nekdanji slovenski reprezentant in donedavni trener ptujske Drave Muamer Vugdalić. Mura igra v nedeljo po kosilu proti v spomladanskem delu še neporaženemu Triglavu, ki ni oddal še niti točke, nazadnje pa v Stožicah presenetil Olimpijo.