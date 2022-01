Celjski nogometni prvoligaš Celje še naprej privablja mlade nogometaše. Kot so sporočili iz celjskega kolektiva, so podpisali profesionalno pogodbo s 17-letnim Ninom Milićem.

Nadarjeni 17-letni levi bočni branilec Nino Milić, ki je bil že nekajkrat priključen treningom članske ekipe Maribora, med drugim je nastopil na nekaj prijateljskih tekmah, je z NK Celje sklenil dolgoročno pogodbo in bo priključen članski ekipi, so zapisali pri Celju.

Milić je v letošnji sezoni prve mladinske lige zbral 12 nastopov in dosegel tri zadetke, pred tem pa je bil član Drave in Aluminija. Za slovensko izbrano vrsto do 18 let je prvič nastopil 21. septembra lani na tekmi proti Srbiji, do sedaj pa dres z državnim grbom oblekel štirikrat.

Celjani so v četrtek podpisali profesionalno pogodbo tudi s prvim strelcem mladinske lige Taiem Mateo Panićem, kar je pošteno ujezilo predsednika Kopra Anteja Guberca.