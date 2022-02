Celjani pripeljali rusko okrepitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ambiciozni slovenski nogometni prvoligaš Celje je svoj kader okrepil z nekdanjim branilcem moskovskega Dinama Grigorijem Morozovom, so sporočili iz celjskega kluba. Sedemindvajsetletnik je podpisal pogodbo za dve leti in pol.

"Počutim se izjemno. Sem zelo vesel in motiviran. O tem priča tudi dolgotrajna pogodba, saj imam velike načrte v Celju. Všeč mi je projekt, ki so mi ga predstavili odgovorni v klubu, prav tako mi je všeč način razmišljanja in delovanja trenerja Simona Rožmana, s katerim sem pred prihodom veliko komuniciral," je za spletno stran kluba dejal Grigori Morozov, ki je trikrat oblekel tudi dres mlade ruske reprezentance

V Celje prihaja tudi po priporočilu nekdanjih soigralcev. "O slovenski ligi sem se pogovarjal z nekdanjim soigralcem pri Ufi, Bojanom Jokićem, ki je legenda slovenskega nogometa, in Jako Bizjakom, ki sta o slovenski ligi povedala veliko dobrega. Mislim, da Celje predstavlja odlično priložnost zame," je še dodal.

Obenem pa so v Celju potrdili tudi prihod napadalca Miroslava Iličića, ki je s klubom sklenil pogodbo do konca sezone 2024/25. Triindvajsetletnik je nogometno pot začel v NK Grobničan.

Pozneje se je pri dvanajstih letih pridružil Rijeki, katere dres je nosil skozi vse mlade selekcije, vključno z mladinsko. Sledila je selitev v NK Orijent 1919, pri katerem je v sezoni 2019/20 tudi vknjižil prve minute v članski konkurenci in na 17 nastopih petkrat zatresel nasprotnikovo mrežo.

Po uspešnem nastopanju v hrvaški drugoligaški konkurenci je prestopil v vrste Slavena Belupa. V lanski sezoni je v 1. HNL za klub iz Koprivnice nastopil na 19 obračunih, nase pa opozoril v hrvaškem pokalnem tekmovanju, saj je na štirih tekmah zadel trikrat.

V jesenskem delu aktualne sezone si je dres NK Istra, v katero je prišel julija lani, nadel štirinajstkrat.

