"Najprej moramo odigrati tekmo ali dve. Potem bo čas za ocene in analize. Za zdaj ekipe Maribora ne bom korenito spreminjal," pred svojim prvim izpitom na klopi NK Maribor, prvenstveni tekmi proti ljubljanskemu Bravu, pravi njegov novi trener, sloviti Mauro Camoranesi.

"Prvi vtisi so pozitivni," pred sobotnim debijem v vlogi trenerja NK Maribor pravi Mauro Camoranesi, ki je v Ljudski vrt prišel iz Sežane, kjer je od začetka letošnjega leta vodil tamkajšnji Tabor. Zanimivo, s Sežančani je debitiral proti istemu nasprotniku, kot bo tokrat. Proti Bravu, a tiste tekme ne pomni po dobrem. Tabor je izgubil z 1:3. Seveda upa, da bo tokrat drugače.

"Bravo je ena od najboljših ekip v ligi. Ni naključje, da je osvojil toliko točk," je Dejanu Grabiču na dušo popihal nekdanji dolgoletni italijanski reprezentant in nogometaš Juventusa, ki je na začetku svoje trenerske poti.

Za Maurom Camoranesijem je šele nekaj treningov v vlogi trenerja NK Maribor. Foto: Matjaž Vertuš

Bravo, ki je v prejšnji debitantski sezoni prvenstvo končal na visokem šestem mestu, ima po dveh odigranih krogih nove sezone stoodstoten izkupiček. Dve tekmi, šest točk. Maribor ima dve točki manj. Ena tekma, štiri točke. No, dve, ampak zgolj ena odigrana. Proti Aluminiju, kot veste, so Mariborčani do treh točk prišli za zeleno mizo.

Takrat še pod vodstvom prejšnjega trenerja in ne, za Sergeja Jakirovića ni bil usoden remi z Domžalami v prejšnjem krogu, ampak evropski superspodrsljaj proti polamaterski severnoirski ekipi Coleraine v Evropi. Na ta spodrsljaj so v Ljudskem vrtu že pozabili in vse sile usmerili proti največjemu cilju. Osvojitvi naslova državnega prvaka.

Martin Milec: Tekma kot vsaka druga

"Priprava na tekmo kot na vsako drugo. Z novim trenerjem je prišla nova energija. Malo več je je. Vsak se želi dokazati. Mislim, da smo delali dobro. Trener bo imel sladke skrbi z izbiro moštva," je pa pred tekmo povedal Martin Milec, ki je na tiskovno konferenco prišel kot predstavnik nogometašev.

"Treningi so se malo spremenili. Vsak ima svoj način dela. Nekaj idej novega trenerja smo že osvojili. Upam, da bomo to v soboto tudi pokazali. Da bomo dobro delo s treningov prenesli na tekmo. Da bomo igrali bolje, kot smo do zdaj," je povedal eden izmed najizkušenejših v mariborskih vrstah.

Po porazu proti Bravu marca letos sta iz kluba odšla Darko Milanič in Zlatko Zahović. Foto: Morgan Kristan/Sportida

En samcat poraz, ki je poskrbel za pravcati potres

Maribor in Bravo sta se v prejšnji sezoni pomerila štirikrat. Trikrat je zmagal Maribor, le enkrat pa Bravo, a poskrbel za največji pretres v mariborskem nogometnem klubu v zadnjem desetletju in pol.

Spomnimo, takoj po porazu z 1:2 v Ljudskem vrtu 7. marca letos je s trenerske klopi Maribora odstopil najuspešnejši trener v slovenskem klubskem nogometu Darko Milanič. Nekaj dni za njim se je od Maribora po kar 13 letih velikih uspehov poslovil še športni direktor Zlatko Zahović.