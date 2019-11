Dalmatinec zaprl usta dvomljivcem, osrečil "šefa" in spregovoril o stavi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Safetu Hadžiću je padel v oko na tekmi med Olimpijo in Krškim. Foto: Vid Ponikvar Ko je Ante Vukušić po koncu prejšnje sezone zapustil Krško, s katerim je izpadel v drugo ligo, ga je v zmajevo gnezdo povabil Safet Hadžić. Trener Olimpije se je tako navdušil nad predstavami nekdanjega hrvaškega reprezentanta in nekdanjega dragulja splitskega Hajduka, ki mu je zdravje v karieri uničilo kar nekaj let vrhunskega nogometa, da ga je želel na vsak način videti v svoji ekipi. Predsednik Milan Mandarić mu je izpolnil željo, Vukušić pa se je rade volje pridružil ekipi, s katero je po dolgih letih svoje kariere končno naskakoval vrh.

V dresu Olimpije je zaigral odločno, pokazal izjemno učinkovitost in se hitro ujel s soigralci, način igre zeleno-belih pa mu je tako ustrezal, da se je povzpel na vrh najboljših strelcev. Z njega noče sestopiti in z redno strelsko formo ohranja prednost pred zasledovalci. Na gostovanju v Celju je dosegel že 15. zadetek v tej sezoni, Olimpija pa se je z zmago s 3:1 še približala cilju, naslovu jesenskega prvaka. To pa še ni vse.

Z zadetki se ne obremenjuje

Bolj kot svoje zadetke izpostavlja dobro formo Olimpije in nizanje zmag. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Ker je trener Hadžić pred začetkom sezone z nekaterimi predstavniki sedme sile sklenil "pivsko" stavo za zaboj piva, v kateri se je kot pogoj za zmago omenjalo vsaj 15 doseženih zadetkov v sezoni, je 28-letni Hrvat s svojim novim zadetkom poskrbel za sladek nasmeh na obrazu svojega "šefa".

Hadžić je namreč dobil stavo. Čeprav je imel Vukušić za 15 zadetkov čas do konca sezone, je bil strelsko tako razigran, da je kvoto izpolnil še pred začetkom decembra. S tem se je nevarno približal tudi jesenskemu rekordu Andraža Šporarja, ki je pred štirimi leti v dresu zmajev v prvem delu sezone dosegel kar 17 golov.

"Srečen sem, da sem dosegel že 15 zadetkov, a se s tem ne obremenjujem. To je bila šefova stava z novinarji, sem pa vesel, da sem dosegel to številko že v prvem delu sezone. Najpomembneje je, da ekipa Olimpije nadaljujejo v tem ritmu in zmaguje," je vroči strelec Vukušić po dvoboju v Celju povedal v mikrofon Planet TV. Ni manjkalo veliko, pa bi se lahko po soboti pohvalil še z višjo številko.

Hadžić vesel za stavo, a bo segel v žep

V prvem polčasu mu je Matjaž Rozman ubranil veliko priložnost, ko sta se znašal v neposrednem dvoboju ena na ena, v drugem pa je zgrešil "nemogoče" in iz neposredne bližine namesto v prazno mrežo žogo poslal v prečko, od katere se je na njegovo srečo odbila do soigralca Luke Menala, ki je nato postavil končni rezultat 3:1.

Vrhunci dvoboja med Celjem in Olimpijo ter izjava Safeta Hadžića:

Čeprav je trener Olimpije dobil stavo, je po zmagi v Celju javno napovedal, da bo vseeno on tisti, ki bo plačal pijačo. "Vesel sem za stavo, a bom jaz plačal pijačo novinarjem, da ne bo videti, kot da bi jo morali plačati vi," je dejal Safet Hadžić, ki je pred kratkim praznoval 51. rojstni dan.

Olimpiji se dogajajo težave po hitrih vodstvih

Safet Hadžić si želi, da bi njegovi izbranci odigrali tekmo v pravem ritmu od začetka do konca. Foto: Grega Valančič/Sportida "Vesel sem, da so fantje odigrali lepo tekmo, večinoma dominirali in zasluženo zmagali," je bil Ljubljančan zadovoljen z rezultatom. Zmotila ga je le pretirana ranljivost moštva po vodstvu z 2:0, ko se je Celjanom ponudila celo priložnost za izenačenje na 2:2, a se je takrat izkazal kapetan Nejc Vidmar.

"Imamo težavo. Sposobni smo hitro povesti, potem pa se morda začnemo obnašati nonšalantno in prihaja do zadev, ko nas ekipe kaznujejo. Če bi bili pravi 90 minut, bi bilo to tisto, kar si želim," je razkril željo, da bi njegovi izbranci v prihodnosti igrali v pravem ritmu od prve do zadnje minute.

Naslednjo priložnost bodo imeli v nedeljo, ko se bodo ob 13. uri v mestnem obračunu pomerili z Bravom.