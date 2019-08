Aluminij okrepil 21-letni hrvaški branilec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: NK Aluminij Nogometaš, ki je kariero pričel v NK Zadar, nazadnje pa je igral za NK Rudeš, s katerim je v lanski sezoni izpadel iz elitne hrvaške lige, se v obrambni liniji najbolje znajde na mestu centralnega branilca, po podpisu pogodbe pa je poudaril, da bo vedno dal vse od sebe za rdeče-beli dres.

"Prišel sem v dobro organizirano okolje, v katerem so me novi soigralci lepo sprejeli. Želel bi sporočiti vsem v klubu, soigralcem in navijačem, da bom dal vse od sebe, tako na terenu kot izven njega," obljublja.

Renato bo na voljo trenerju Slobodanu Gruborju že na jutrišnjem srečanju 5. kroga Prve Lige Telekom Slovenije proti ekipi Brava.

Aluminij v prvenstvu sicer zaseda drugo mesto, po štirih odigranih krogih ima na računu dve zmagi in dva remija, poraza torej še ne pozna. V petem krogu se bo v Ljubljani udaril z novincem v prvoligaški družbi, Bravom.

Tekma bo v petek ob 17.30 z neposrednim prenosom na televiziji Planet 2.

