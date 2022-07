Olimpijo že v četrtek čaka uvodno dejanje sezone 2022/23, prva tekma uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, ko bo v Stožicah gostoval Differdange iz Luksemburga. Na tej tekmi jo bo prvič vodil 40-letni Albert Riera. Znano nogometno ime iz Španije, ki je pred leti bogato kariero, v kateri je (med drugim) zastopal tudi barve Španije, Manchester Cityja, Liverpoola in Galatasaraya, dokaj nepričakovano sklenil prav na sončni strani Alp, kjer je igral za Zavrč in Koper, bo tako sedel na vroči ljubljanski stolček. Na njem je v zadnjih treh mesecih vztrajal Robert Prosinečki, a se nato – nezadovoljen z odnosom in delovanjem vodstva Olimpije, na katerega je naslovil ogromno očitkov, hkrati pa ga skrbi za prihodnost kluba – poslovil še pred začetkom evropske sezone.

Zmaji so se morali hitro odzvati. V zadnjem obdobju je klub zapustilo ogromno ljudi, pred vrati pa je začetek sezone. Sprva so novega trenerja nameravali predstaviti ob 11. uri, a se nato opravičili in začetek današnje novinarske konference zamaknili na 18. uro.

Almedin Ziljkić je bil v prejšnji sezoni eden najboljših igralcev Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Vmes se je javil predsednik Adam Delius in potrdil odločitev, da bo zmaje v prihodnje vodil nekdanji španski reprezentant, ki je stadion v Stožicah spoznaval še v igralskih letih.

"Javnosti želim sporočiti, da je novi trener NK Olimpija Ljubljana postal Albert Riera, ki bo skupaj s svojimi sodelavci predstavljen članski ekipi. Prva poteza, ki jo je sprejel, je ta, da se je ekipi spet priključila naša številka 77 – Almedin Ziljkić. Ziljkića so soigralci toplo sprejeli in že trenira skupaj z njimi," je Bavarec, ki se, odkar je na položaju predsednika kluba nasledil Milana Mandarića, ni pretirano pogosto pojavljal v javnosti, dal vedeti, da zmaji ponovno zelo resno računajo na pomoč občasnega reprezentanta BiH, krilnega napadalca Almedina Ziljkića.

Robert Prosinečki je zadnjič vodil Olimpijo v četrtek na Gorenjskem proti Šibeniku (0:0). Teden dni pred evropsko uverturo zmajev. Foto: NK Olimpija Ljubljana

"Vse, kar se je dogajalo v zadnjih 14 dneh, je imelo razlog. Toda o tem kot predsednik NK Olimpija Ljubljana ne bom več govoril. Vse je bilo že povedano. Razhodi nikdar niso lepi. Klub bi se trenerju in njegovim pomočnikom rad zahvalil za opravljeno delo. V prihodnosti vsem želimo le vse najboljše," je Nemec nekdanjemu trenerju Prosinečkemu, ki je slovensko prestolnico zapustil razočaran in užaljen, saj iz kluba na njegov naslov leti veliko obtožb, zlasti iz ust direktorja kluba Igorja Barišića, zaželel veliko sreče v prihodnosti.

Nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa jo bo iskal v drugem okolju. Vrnil se je v Zagreb, kjer bo spremljal dogajanje pri Olimpiji, klubu, ki ga nosi v srcu, in v četrtek stiskal pesti za donedavne varovance, da uspešno začnejo sezono in preskočijo oviro iz Luksemburga.

Navijaška skupina Green Dragons je nezadovoljna z novim vodstvom Olimpije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V četrtek bodo vrata stadiona za razliko od začetka nove prvenstvene sezone, ko bo Olimpija sredi julija Muro gostila pred praznimi tribunami (zaradi kazni NZS, izrečene zaradi nešportnega obnašanja na zadnji domači tekmi v prejšnji sezoni, to je bil ravno dvoboj proti Muri), odprta tudi za navijače.

Navijaška skupina Green Dragons, ki je izrazito nezadovoljna z zadnjimi dogodki v ljubljanskem klubu in se je postavila na stran nekdanjega trenerja, ljubljenca tribun Prosinečkega, je za četrtek napovedala protestni shod. "Novi lastniki so verjetno najhujša stvar, ki se je kadarkoli zgodila nogometni Olimpiji," se glasi del njihovega sporočila za javnost, ki si ga lahko v celoti preberete v spodnjih vrsticah.

V četrtek bodo Stožice prizorišče uvodne tekme Olimpije v novi sezoni, prihaja Differdange iz Luksemburga. Foto: Vid Ponikvar

Kakšne besede pa jim namenja vodstvo Olimpije, ki ga (vsaj na papirju) najbolj pooseblja Nemec Delius? "Kar zadeva naše Green Dragonse, bi jih rad opomnil, da je pred nekaj meseci klubu grozil izpad v peto ligo. Stopil sem pred njih in se z njimi pogovoril. Nisem reagiral kljub škodi, ki so jo počeli klubu. Kljub neprijetnim besedam nisem umaknil svoje dlani. Dogovorili smo se, da se bomo redno pogovarjali o naših potezah. Besedo bom držal. Nismo v peti ligi. Namesto tega se skupaj borimo za Olimpijo in uvrstitev v Evropo," sporoča navijačem, ki so nemškega poslovneža ob prihodu v Ljubljano tako navdušili, da je imel razlog več za sklenitev sodelovanja z Milanom Mandarićem. Opozoril je tako na škodo, ki so jo počeli klubu, številne denarne kazni, posledice nešportnega obnašanja na tekmah, hkrati pa jim dal vedeti, da bi lahko ljubljanski klub, ki je v zadnjih šestih letih osvojil dva naslova prvaka, brez njegove pomoči izpadel v najnižjo ligo.

Olimpija bo v novo sezono zakorakala v četrtek, ko jo čaka evropska uvertura. Dvoboj z Differdangejem se bo začel ob 17. uri, navijači se bodo pred stadionom zbrali uro prej ...

Poziv navijaške skupine Green Dragons:

SKUPAJ DO KONCA ZA ZDRAVO OLIMPIJO

Mazohizem je beseda, ki je zadnja leta postala sinonim za vse Olimpijine navijače.

Meja pa ni zgolj beseda, ampak dejstvo, ki je tokrat neizogibno. In hrvaško-nemška mafija, ki brije norca iz vseh nas, je dokončno prestopila mejo dobrega okusa. Jeza, bes, maščevanje … Vse besede so tokrat odveč. Mobilizacija vseh, ki vam je kaj do Olimpije, je nujna! VSEH! Tudi tistih, ki že nekaj časa ne obiskujete Stožic, ker klub ni urejen. To je naša borba, to je borba vseh nas, borba za našo Olimpijo. Ko legenda svetovnega nogometa jasno in glasno pove, da ima Olimpijo, Ljubljano in njene navijače iskreno rad in nam na usta polaga, da naj se za svoj klub borimo, dodaten razmislek ni potreben! Novi lastniki so verjetno najhujša stvar, ki se je kadarkoli zgodila nogometni Olimpiji. Ne pozabite na te besede Roberta Prosinečkega: "Lahko se le zahvalim vsem ljudem v klubu, ki imajo Olimpijo zares radi, z njimi sem odlično sodeloval. To so čudoviti ljudje. Želeli smo si, da bi Olimpija naredila korak naprej. Bog daj, da ga tudi bo, ampak ne verjamem, da je s temi ljudmi kaj takega mogoče."

"Tako voditi tak klub je absurd, ki ga sam še nisem doživel." Ne pozabite na Vidmarja, Pavleta, Jovića, navsezadnje tudi Delameo. Vsi naši fantje, z zelenim srcem! Naš upor, borba za Olimpijo se začenja v četrtek, 7. 7. 2022, ob 16.00 na severni ploščadi Stožic. In to s povezovanjem! Zato, ker znamo držati skupaj, ko je to najtežje! Vabljeni vsi navijači Olimpije.

Tudi tisti, ki ne greste na tekmo. Na pivo, burek ali burger in predvsem med prijatelje, ki nam ni vseeno za Olimpijo. V tej borbi ne smemo popuščati niti za milimeter, a vedite, da je bolj kot kadarkoli pomembno, da se povežemo VSI, KI NAM OLIMPIJA NEKAJ POMENI! Povej naprej!

BREZ NAS NI OLIMPIJE!