V živo: Skromen obisk v Ljudskem vrtu, Maribor v podrejenem položaju

Zadnjo tekmo devetega kroga 1. SNL v nedeljo ob 20.15 v Ljudskem vrtu igrata Maribor in Koper. V soboto so vodilni Celjani z 1:0 ugnali Radomlje in na lestvici povišali prednost pred Olimpijo. Ta je poskušala prekiniti alarmantno slab izkupiček na gostovanjih pri Bravu, a ga je s porazom z 2:4 le podaljšala. Mura je z 2:0 slavila na gostovanju Rogaški Slatini, kjer je prvoligaški nogomet končno zaživel na prenovljenem stadionu, a so domači navijači za uvod tako ostali brez tako želene zmage. Na uvodni tekmi kroga so Domžalčani v petek po preobratu premagali Aluminij (2:1).

1. SNL, 9. krog:

Petek, 22. september:

Sobota, 23. september:

Nedelja, 24. september:

Po porazu na večnem derbiju v Ljubljani (1:2) je bilo v tem tednu v Mariboru zelo burno. Vodstvo je večkrat sestankovalo. Vse z razlogom, da bi našli pravi način, kako se izkobacati iz rezultatske krize. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le dve točki, vsaj toliko kot slabi rezultati pa navijače jezi brezidejna igra. Do nadaljnjega bodo igrali brez Josipa Iličića, ki trenira po samostojnem programu in željo, da izboljša raven telesne pripravljenosti.

In posledično je bil v Ljudskem vrtu skromen obisk nedeljske večerne tekme s Koprom. V uvodnih 15 minutah so bili domači v podrejenem položaju (Koper je imel žogo 66-odstotkov časa), pa vendarle so prvi sprožili strel v okvir gola. A je v 19. minuti Aljažu Antolinu Jan Koprivec brez težav branil.

Celjani do nove zmage

Celjani so zmagali še šestič v sezoni. Foto: Aleš Fevžer Za zadnje sobotno prvoligaško dejanje sta poskrbela Celje in Radomlje. Vodilni prvoligaš pod vodstvom Alberta Riere, ki je v prejšnji sezoni z Olimpijo osvojil dvojno krono, v prvenstvu sploh še ni izgubil. Zasidral se je na prvem mestu, ki ga ne želi izpustiti iz rok vse do konca. Tokrat so Celjani upravičili vlogo favorita proti Radomljam, edini zadetek na tekmi pa je v 31. minuti dosegel Mark Zabukovnik. Ta gol proti svoji nekdanji ekipi je bil na koncu tudi dovolj, da so Celjani še utrdili na prvem mestu lestvice. Radomljani, ki v Celju še nikoli niso zmagali, so ostali na osmem mestu.

Mura pokvarila težko pričakovani trenutek v Rogaški Slatini

V Rogaški Slatini je napočil težko pričakovani trenutek, saj se je po treh desetletjih v zdraviliškem središču začela prvoligaška nogometna tekma. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je označil začetek prestižnega "črno-belega" derbija, v katerem je Mura z 2:0 ugnala domačo Rogaško, ki je zabeležila še četrti poraz v sezoni.

Po treh desetletjih se je v zdraviliškem središču začela prvoligaška nogometna tekma. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Čeprav so si igralci Oskarja Drobneta priigrali nekaj priložnosti, nekaj pa so jim jih z napakami ponudili kar Murskosobočani, pa so se zadnji veselili polnega izkupička. Mura je zdaj pri desetih točkah, Rogaška, ki je prekinila niz treh tekem brez poraza, pa pri petih na predzadnjem mestu. Prekmurci so povedli v 19. minuti. Takrat je Žan Trontelj podal z desne strani, v bližini gola pa se je dobro znašel Amadej Maroša ter Prekmurcem zagotovil prednost. V 89. minuti pa je tekmo dokončno odločil Matic Maruško, ki je zadel z dobrih desetih metrov.

Bravo v Šiški še naprej nagaja Olimpiji

Slovenski prvak Olimpija je v deveti krog vstopila z gostovanjem pri Bravu in z zelo kratkim počitkom, saj je v sredo igral zgodovinsko tekmo v konferenčni ligi in v Lillu (0:2) ostal brez točk. Trener Olimpije Joao Henriques je po naporni tekmi v Franciji nekoliko prevetril zasedbo in izkoristil daljšo klop, na kateri ne manjka kakovostnih igralcev. V konici napada je priložnost znova dočakal Rui Pedro, ki si na lestvici najboljših strelcev deli prvo mesto z Aljošo Matkom, napadalcem Celja, ki pa je v preteklosti, zanimivo, nastopal tako za Bravo kot tudi Olimpijo.

Bravo je v strelski poslastici v sosedskem derbiju premagal Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi tokrat so bolje začeli gostitelji, ki jih je po odlično izvedenem prostem strelu v 18. minuti v vodstvo popeljal Martin Pečar. V 32. minuti pa je za izenačenje po podaji iz kota poskrbel Mustafa Nukić, ki je bil najvišji v kazenskem prostoru. Le tri minute zatem je za preobrat gostov zadel Nemanja Motika in postavil rezultat prvega polčasa (1:2).

A kaj hitro v začetku drugega polčasa je sledila sprememba rezultata, Pečar je zadel še drugič in izenačil. Bravo je bil v naletu in v 66. minuti je Matej Poplatnik poskrbel za novo vodstvo domačih. V prvi minuti sodnikovega podaljška je mrežo zmajev zatresel še Rok Maher in zapečatil usodo Olimpije. Zmaji so tako podaljšali slab niz gostovanj pri Bravu. Na zadnjih sedmih gostovanjih v Šiški so osvojili le dve točki, dvakrat so remizirali z 0:0, danes pa še petič ostali praznih rok.

Prva domača zmaga Domžal v sezoni

Domžale so vendarle dosegle prvo domačo zmago v sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška karavana se je v devetem krogu najprej ustavila v mestu ob Kamniški Bistrici, kjer sta se trenerja Dušan Kosić in Robert Pevnik podala v boj za tako želeno zmago. Ljubljančan je kot trener Domžal namreč do te tekme sploh še ni dočakal, Polzelčan pa jo je pogrešal več kot mesec dni, saj je izgubil tudi na prejšnjih štirih dvobojih. Pogled v statistiko je bil izrazito nenaklonjen Kidričanom, ki so do te tekme pri dvakratnih državnih prvakih gostovali 14-krat in zmagali samo enkrat. Je pa res, da Domžale to sezono doma še niso zmagale.

Minila je že cela ura, ko so si priložnosti Daria Kolobarića, Žige Repasa in soigralcev v dresih Domžal sledile, a ti niso in niso mogli zadeti, njihovi streli so bili enostavno premalo natančni. Povratnik v rumeno družino Kolobarič se je na primer sredi drugega polčasa povsem sam znašel pred vratarjem Samom Pridgarjem, a streljal neposredno vanj. Na semaforju pa je bilo že od 29. minute 0:1. Gol za Aluminij so pripisali Gambijcu Bambi Sussu. Kosiću je deset minut pred koncem tekme vendarle odleglo, najprej je na 1:1 izenačil Danijel Šturm, nato pa je Makedonec Mario Krstovski zadel za zmago z 2:1. Ni prvič, da je Aluminij v zaključku tekme povsem popustil. Aluminij tako z vsega štirimi točkami ostaja zadnji, Domžale pa jih imajo zdaj osem.

Lestvica: