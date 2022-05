Maribor ob čustvenem slovesu Tavaresa in preobratu vrgel rokavico Kopru #foto

V sobotnem večernem obračunu v 1. SNL je Maribor ob čustvenem slovesu Marcosa Tavaresa in preobratu s 3:1 (0:1) ugnal Aluminij, ki se tako tudi uradno poslavlja od prvoligaške druščine, Maribor pa s tem ostaja v boju za naslov prvaka. Do tega kroga vodilni Koper bo na delu šele v ponedeljek. Poleg Tavaresa bo v nedeljo v slovo pomahal tudi Senijad Ibričić, v ponedeljek pa se od Bonifike poslavlja Ivica Guberac! V prvi tekmi kroga je sicer Bravo z 1:0 ugnal Tabor, ki bo igral v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v prvi ligi.

Slovo Marcosa Tavaresa v sliki, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

1. SNL, 35. krog: Sobota, 14. maj:

Tabor : Bravo 0:1 (0:1)

Bajde 28. Maribor : Aluminij 3:1 (0:1)

Ivanović 57., Milec 62., Antolin 68.; Nkama 14. Nedelja, 15. maj:

15.00 Domžale - Celje

17.30 Olimpija - Mura Ponedeljek, 16. maj:

17.30 Koper - Radomlje

Prvoligaški maraton se počasi, a zanesljivo bliža koncu. Nogometno Slovenijo pa najbolj zanima vprašanje, kdo se bo posladkal z naslovom prvaka. Bo ''kanta'' prvič po letu 2010 odšla na Primorsko ali se bo prvega državnega naslova po letu 2019 veselil slovenski rekorder, 15-kratni prvak Maribor?

Odgovor bo znan šele v zadnjem krogu. Predzadnji je v soboto minil v znamenju slovesa legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa od mariborskega občinstva. Maribor je na obračunu proti Aluminiju, ki ga je dobil s 3:1, nastopil v posebnih dresih z napisom "Tava, hvala za vse," v znak zahvale legendi kluba. Maribor se je ob tem odločil tudi za upokojitev številke 9, zahodna tribuna Ljudskega vrta pa je od danes naprej tribuna Marcos Tavares.

Ob tem je Marcos Tavares starejši v igro proti Aluminiju vstopil v 86. minuti, štiri minute kasneje pa se mu je na igrišču pridružil še najstarejši sin poslavljajočega se kapetana, Marcos mlajši. Vse je tako sledilo trenutku, o katerem je zadnja leta sanjal legendarni MT9, strelec kar 159 zadetkov v 1. SNL.

Slovo največjega, kar ga je videla 1. SNL

Večer v Ljudskem vrtu je bil čustven, dogajanje so pospremili številni nekdanji zvezdniki Maribora, ki so si delili slačilnico z Marcosom Tavaresom ali pa sodelovali z njim v drugačni vlogi. Tekma se je zato začela s slovesnostjo, ki ji je bila priča tudi družina Brazilca.

Kljub spodbudnem začetku in nekaj poskusom s streli, pa so do takrat dobro razpoloženi Mariborčani hitro doživeli šok. Borbeni gosti so izvedli protinapad, po desni strani je prodrl Tomislav Turčin, podal žogo pred vrata, kjer se je med dvema mariborskima branilcema do žoge dokopal Nigerijec Chinwendu Johan Nkama in jo z glavo zabil v mrežo.

Dogajanje v Mariboru je minilo v znamenju Tavaresa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu je v igro pri Mariboru vstopil Đorđe Ivanović, Srbu se je takoj tudi ponudila priložnost, toda streljal je čez gol, uspešnejši pa je bil v 57. minuti, ko se je za las izognil nedovoljenemu položaju, sam stekel pred vratarja ter ga tudi premagal. Mariborčani niso potrebovali veliko časa do popolnega preobrata, z nekaj sreče so do njega prišli v 62. minuti. Po zamenjavi glavnega sodnika, zaradi poškodbe je Dejana Balažiča zamenjal Martin Matoša, in zapravljene priložnosti Karla Plantaka je Martin Milec z desne strani skušal poslati žogo pred vrata, Plantak je nesrečno preusmeril žogo, ki je presenetila neodločnega vratarja Kidričanov in končala za njegovim hrbtom.

A to še ni bilo vse od juriša domačih nogometašev. V 68. minuti se je njihova agresivnost izplačala, Aljaž Antolin je tekmecem ukradel žogo, prišel sam pred vratarja, ki je bil še enkrat nemočen.

Karanović danes zaradi kazni ni smel voditi ekipe, tako da je trenersko vlogo prevzel tehnični vodja Aleš Mertelj in koordinator Željko Filipović.

Maribor : Aluminij, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Bravo boljši od Tabora, ki se bo boril v dodatnih kvalifikacijah

Prvoligaško dogajanje v predzadnjem krogu se je začelo na Krasu, kjer je Bravo z 1:0 odpravil Tabor. Edini gol je padel v 28. minuti, ko je Mark Spanring z leve strani podal žogo v sredino Gregorju Bajdetu, ki je bil s hrbtom obrnjen proti golu, vendar je žogo dobro sprejel, se obrnil ter s strelom v nasprotni kot premagal vratarja Jana Koprivca. Bravo se je tako uspešno pobral po porazu v finalu pokala, s katerim je zapravil zgodovinsko priložnost za lovoriko in evropsko vozovnico.

Nogometaši Tabora že pred tekmo niso imeli možnosti, da bi si zagotovili osmo mesto in s tem neposreden obstanek v ligi, iskali pa so vsaj točko, ki bi jim dokončno zagotovila dodatne kvalifikacije. A proti Bravu, ki so ga letos dvakrat že premagali, toda obakrat v Ljubljani, te niso osvojili, tako da jim je šla na roko zmaga Maribora nad Aluminijem, ki se je tako tudi uradno poslovil od prve lige, Tabor pa bo osvojil končno deveto mesto, kar pomeni, da se bo s Triglavom pomeril za obstanek v prvi ligi.

Tabor Sežana : Bravo, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Karizmatični domžalski kapetan odhaja novim izzivom naproti

Senijad Ibričić bo v nedeljo pomahal v slovo domžalskemu občinstvu. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo bo zelo čustveno tudi v Športnem parku ob Kamniški Bistrici. Svojo bogato nogometno kariero, v kateri ni manjkalo podvigov in mojstrovin, bo sklenil 36-letni Senijad Ibričić. Nekdanji zvezdnik splitskega Hajduka, ki je z izbrano vrsto Bosne in Hercegovine odpotoval na svetovno prvenstvo v Brazilijo (2014), kjer mu takratni selektor Safet Sušić na tekmah ni ponudil priložnosti za nastop, bo pospravil nogometne čevlje v kot. To je zadnja sezona izkušenega kapetana Domžal, karizmatične ''desetice'', ki je s svojim tehničnim znanjem štrlela iz povprečja. V prejšnji so ga nogometaši, trenerji, novinarji in navijači izbrali za najboljšega igralca 1. SNL, v tej pa z Domžalami ni uresničil zadanih ciljev.

Dvakratni prvaki so ostali brez Evrope, njihov zadnji rezultatski cilj je, da se prebijejo v zgornjo polovico razpredelnice in končajo sezono kot peti. V prihodnji sezoni, ko naj bi se Ibričić lotil novih izzivov pri domžalskem klubu v drugačni vlogi in skrbel za kadrovsko politiko, bi bilo lahko drugače. Podobno razmišljajo tudi Celjani, ki so od sezone 2021/22 pričakovali bistveno več, na koncu pa podobno kot Domžalčani največjo priložnost za Evropo zapravili v polfinalu pokala.

Spopad klubov, ki ju je osrečil Koper

Olimpija in Mura se bosta v nedeljo spopadli za tretje mesto na lestvici. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi bil finale pokalnega tekmovanja odigran šele po koncu sezone, bi v nedeljo v Stožicah spremljali živčno bitko s še kako velikim vložkom, saj bi se Olimpija in Mura v neposrednem obračunu merili za Evropo. Če še ni bil znan pokalni zmagovalec, bi si namreč oba želela zagotoviti tretje mesto, ki bi neposredno že omogočalo igranje v Evropi. Tako pa je Koper osrečil oba nedeljska tekmeca. Zmaji in črno-beli so si lahko oddahnili, tako da bo lahko dvoboj v Ljubljani minil brez pretiranega rezultatskega imperativa.

To bo zadnje gostovanje Mure v tej sezoni, ki se poslavlja od državnega naslova. Ta bo romal v roke Koprčanov oziroma Mariborčanov, Olimpija pa se bo poslovila od domačega občinstva, ki je, odkar vodi ekipo Robert Prosinečki, vajeno zmag v Stožicah. Nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa bo skušal zadržati tretje mesto, hkrati pa navijačem ponuditi še več tistega, kar je napovedoval ob prihodu na vroči trenerski stolček. Še več zadetkov, napadalnih in všečnih akcij, hkrati pa tudi še več nastopov slovenskih nogometašev, ki jih je bilo na zadnji tekmi v Kidričevem vendarle nekoliko več kot prej. Ne nazadnje je zmago Ljubljančanom v sodnikovem podaljšku s prvencem zagotovil mladi napadalec Nik Prelec, ki bi lahko proti Prekmurcem, ki pod vodstvom Damirja Čontale v zadnjem obdobju dosegajo imenitne rezultate, dočakal več priložnosti.

Na Bonifiki narašča šampionska evforija

Koprčani so v sredo postali pokalni zmagovalci. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnje dejanje 35. kroga bo v Kopru. Na Bonifiki bo evforično kot že dolgo ne. Kanarčki imajo usodo v svojih rokah. Če si do konca sezone ne bodo privoščili spodrsljaja, ampak premagali tako Radomlje kot tudi Bravo, bodo postali ne le državni prvaki, ampak bodo celo prvi slovenski klub po ''Bišćanovi'' Olimpiji (2017/18) z dvojno krono!

Zadnjič v karieri bo na Bonifiki nastopil kapetan Kopra Ivica Guberac. Želi si, da bi vodstvo kluba omogočilo za zadnjo domačo tekmo v tej sezoni brezplačen vstop. Koprčani bi si za zadnjo domačo tekmo zaslužili polne tribune. Po pokalnem naslovu niso hoteli predolgo slaviti, od četrtka dalje razmišljajo le o Radomljah, zelo neugodnem tekmecu, ki ga trener Zoran Zeljković zelo spoštuje.

Zoran Zeljković lahko postane prvi trener v 1. SNL po Igorju Bišćanu (in edini poleg Bojana Prašnikarja ter Darka Milaniča), ki bi popeljal varovance do dvojne krone. Foto: Ana Kovač

Gostje si lahko privoščijo nekaj, na kar lahko Koper v najbolj stresnem delu sezone pozabi. Radomljani bodo lahko zaigrali mirno, sproščeno, z namenom, da ugajajo tako sebi kot tudi slovenski javnosti. V obrambi jih čaka zelo zahtevna naloga, saj je Lamin Colley v izjemni formi, v sredo pa se je v knežjem mestu še kako izkazal tudi zlati rezervist Andrej Kotnik, tako da bi imel lahko trener Kopra sladke težave pri izbiri enajsterice. Pri tekmi, na kateri bi lahko ob senzacionalni zmagi Aluminija v Ljudskem vrtu Koper celo že proslavljal naslov prvaka!