Strašna statistika Bostona proti New Yorku, Oklahoma se boji Denverja

Indiana Pacers so v noči na ponedeljek dosegli prvo zmago v konferenčnem polfinalu vzhodne konference lige NBA, premagali so najboljšo ekipo na vzhodu v rednem delu Cleveland Cavaliers. Večer pozneje s polfinalom konferenc začenjajo še štiri ekipe: na vzhodu Boston Celtics in New York Knicks, na zahodu pa Oklahoma City Thunder in Denver Nuggets. Minnesota Timberwolves, ki so izločili Luko Dončića, in Golden State Warriors se bodo prvič soočili v noči na sredo. Vse rezultate lahko v živo spremljate na Sportalu.

Boston in Oklahoma City sta kar nekaj dni čakala svojega nasprotnika. Celtics so nareč Orlando izločili s 4:1 v zmagah, Thunder pa Memphis celo z metlo (4:0). Boston zdaj čakajo košarkarji iz New Yorka, ki so v prvem krogu proti Detroitu odigrali šest tekem, Oklahoma pa bo igrala proti Denverju, ki je LA Clippers izločil šele po sedmi tekmi.

Če se ozremo na zadnje medsebojne dvoboje, je Boston velik favorit proti New Yorku. V rednem delu te sezone je zmagal vse štiri tekme in to s povprečno razliko 16,5 točke. V prejšnji sezoni, ko so Celtics tudi postali prvaki, pa so zmagali na štirih od petih tekem. "To je končnica. Kar smo storili v rednem delu, zdaj prav nič ne šteje. Nimamo prednosti 1:0. Razumemo, da je to končnica, nova zgodba. Smo pa tukaj z razlogom," se dobro zaveda, da ni še nič odločenega branilec Bostona Derrick White. V rednem delu je Boston zmagal 61 tekem, New York 51.

Shai Gilgeous-Alexander proti Nikoli Jokiću. Za naziv MVP rednega dela in zdaj še v konferenčnem polfinalu. Foto: Reuters Še večja je bila razlika v rednem delu med Oklahomo in Denverjem, kar 18 zmag v korist ekipe Thunder, ki je bila najboljša v zahodni konferenci. Shai Gilgeous-Alexander se s svojimi mladimi soigralci zdaj sooča z Nikolo Jokićem in precej bolj utrujenimi Nuggets. Med njimi je tudi Vlatko Čančar, ki utrujen zagotovo ni, saj je v prvem krogu igral le štiri minute. V Oklahomi se zavedajo, da jim proti predlanskim prvakom ne bo lahko. "Imajo šampionske igralce, tudi take, ki bodo šli v hišo slavnih. Imajo izkušnje, bili so že na vrhu. In to so prejšnji večer pokazali na sedmi tekmi," je poudaril branilec Oklahome Alex Caruso.

Liga NBA, 5. maj, konferenčni polfinale: