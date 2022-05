Diši po tem, da Maribor ne bo več prvi

Pred nogometaši Kopra je velika priložnost. Če bodo danes v uvodnem dejanju 34. kroga 1. SNL upravičili vlogo favorita proti primorskim sosedom iz Sežane, se bodo povzpeli na prvo mesto in poskrbeli, da bo do tega kroga vodilni Maribor na sobotnem gostovanju pri Bravu deležen ogromnega pritiska. Obenem bi se dokončno razblinile sanje Olimpije o naslovu.

1. SNL, 34. krog: Petek, 6. maj:

20.15 Koper - Tabor Sobota, 7. maj:

15.00 Radomlje - Celje

17.30 Bravo - Maribor Nedelja, 8. maj:

17.30 Mura - Domžale

20.15 Aluminij - Olimpija

Do konca prvenstva so le še trije krogi, tako da si kandidati za najvišja mesta ne smejo privoščiti spodrsljajev. Maribor in Koper sta pri vrhu skoraj z ramo ob rami, z nekoliko bolj ugodnim razporedom srečanj do konca pa se lahko pohvalijo kanarčki, ki pa jih za razliko od vijolic čaka prihodnjo sredo še zelo naporen spopad v finalu pokalnega tekmovanja z Bravom.

Takrat bo tudi jasno, ali bo po koncu sezone v Evropo vodilo tudi četrto mesto, ki trenutno pripada Muri. Če bo pokalna lovorika prvič v zgodovini slovenskega nogometa romala v Spodnjo Šiško, bo še kako zanimivo tudi v boju za tretje ''evropsko'' mesto, ki ga trenutno zaseda Olimpija, zadnjo neznanko pred koncem sezone, v kateri so si vsi člani prvoligaške družine pridobili licenco, pa predstavlja le še vrstni red pri dnu razpredelnice.

Zadnjeuvrščeni Aluminij se je znašel v nehvaležnem položaju, saj ga lahko v 1. SNL obdrži le še čudež. V nedeljo bo skušal v Kidričevem uloviti zlata vredne točke v boju za obstanek proti Olimpiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zadnjeuvrščeni Aluminij ima zgolj še simbolične možnosti za obstanek. Reši ga le še čudež, a Kidričani vanj še verjamejo. Ogromno bo o tem, ali je še mogoč, povedal že današnji spopad na Bonifiki, na katerem bi bila vsaka točka Tabora zlata vredna, Koper pa bi po drugi strani zadovoljila le zmaga, s katero bi se (vsaj do sobote) prebil na vodilni položaj. Obeta se torej še kako pester nogometni vikend, ki se bo začel na Primorskem.

Nazadnje so Kraševci zagrenili življenje Koprčanom

Odkar je Zoran Zeljković trener Kopra, kanarčki še niso izgubili sosedskega obračuna proti Taboru. V tej sezoni so dvakrat zmagali z 1:0, enkrat pa remizirali z 1:1. Foto: Vid Ponikvar Nogometna evforija v Kopru raste, prihajajo dnevi in tedni, ko se bodo podeljevale lovorike. Kanarčki lahko osvojijo obe, prav lahko pa se tudi zgodi, da ne bi dočakali niti ene. Zvečer bo pod žarometi Bonifike, ki bi jo lahko obiskalo veliko število navijačev, odigran še zadnji primorski spopad v tej sezoni. Sodeč po statistiki ne bo veliko zadetkov.

Koper je na zadnjih štirih tekmah vselej enkrat zatresel mrežo Kraševcev. Trikrat je to zadoščalo za tesno zmago z 1:0, po njej je dišalo tudi na zadnji medsebojni tekmi v Sežani, ko so Koprčani marca po evrogolu Ivice Guberca vodili vse do zadnjih sekund, nato pa jim je zagrenil življenje Dino Stančić. Najboljši strelec Tabora, ki danes zaradi kartonov ne bo mogel pomagati soigralcem, je takrat izenačil na 1:1. Če ne bi, bi bili Koprčani tri kroge pred koncem na lestvici pred Mariborom!

Koper lahko z zmago na tekmi, na kateri se bosta spopadla nekdanji ''učenec in učitelj'', Zoran Zeljković in Dušan Kosić sta pred leti sodelovala pri celjskem klubu, ubije več muh na mah. Na lestvici bi prehitel vijolice, ki imajo sicer boljše razmerje v medsebojnih rezultatih in bi bili tako v primeru enakega števila točk po koncu sezone boljši od Primorcev, hkrati pa bi kanarčki ohranili mir in sproščenost v slačilnici pred naslednjim velikim izzivom, sredinim finalom pokala proti Bravu.

Tabor se vse resneje spogleduje z dodatnimi kvalifikacijami za popolnitev 1. SNL, kjer bi jih najverjetneje čakal kranjski Triglav. Foto: Grega Valančič/Sportida

Obenem bi tudi vrgli rokavico Mariborčanom, ki si v tem primeru v soboto v Spodnji Šiški ne bi smeli privoščiti spodrsljaja, če bi želeli zadržati prvo mesto. Zaradi kazni rumenih kartonov bo pri gostiteljih manjkal Luka Šušnjara.

S povsem drugačnimi pomisleki se srečujejo Sežančani. Ker so vse bolj zasidrani na devetem mestu, pred Aluminijem imajo šest točk prednosti, se počasi v mislih že pripravljajo na možnost novega izziva, dodatnih kvalifikacij za obstanek proti najverjetneje kranjskemu Triglavu.

V Domžalah spopad za sedmo mesto

Radomlje so v tej sezoni dosegle zgodovinski uspeh, saj so prvič v zgodovini kluba obstale v prvoligaški druščini. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaška sobota se bo začela v Domžalah, kjer bo spopad med Radomljami in Celjem minil brez večjih rezultatskih imperativov, tako da bi lahko spremljali odprto in dinamično srečanje. Oba kluba sta si že zagotovila obstanek, pri čemer pa sta ta dosežek podoživela z drugačnimi občutki. Radomljani so presrečni.

Čeprav ostajajo ''brezdomci'' in morajo domače tekme igrati v domžalskem Športnem parku, so prvič v klubski zgodovini, v svoji tretji sezoni v 1. SNL, končno zadržali prvoligaški status. Sodelovanje s splitskim Hajdukom in delo novega trenerja Nermina Bašića sta obrodila sadove, zdaj želijo Radomljani s pomočjo zveste navijaške skupine Mlinarji v zaključku sezone poskočiti še kakšno mesto višje.

V soboto lahko z zmago, ta bi bila šele druga na 12 medsebojnih srečanjih s Celjani, prehitijo prvake iz leta 2020 in se zavihtijo na (vsaj) sedmo mesto. Motivov tako pri rumeno-črnih ne manjka, izbranci Simona Rožmana pa ne morejo biti preveč zadovoljni s sezono, v kateri je klubsko vodstvo pričakovalo najmanj Evropo, največji optimisti pa so celo napovedovali boj za naslov prvaka. Celjani, ki računajo na veliko širino kadra, bodo tako zaključek sezone izkoristili za selekcijo kandidatov, s katerimi bi nadaljevali sodelovanje tudi v prihodnji sezoni. Zaradi kartonov bodo manjkali Luka Guček in Mateo Mužek (oba Radomlje) ter Ivan Mayeuski in David Zec (oba Celje).

Izpit zrelosti za Karanovićev Maribor

Bravo je na zadnji medsebojni tekmi, odigrani 6. marca, presenetil Maribor v Ljudskem vrtu in zmagal z 2:1. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčane, ki bodo z zanimanjem spremljali že petkovo uverturo kroga v Kopru, čaka zelo zahtevna naloga. Brez kar štirih pomembnih prvokategornikov – vratar Ažbe Jug je zaradi poškodbe že sklenil sezono, zaradi kartonov pa bodo manjkali Rok Kronaveter, Jan Repas in Martin Milec (pri Bravu zaradi kazni ne bo Gašperja Trdina) – se odpravljajo v Spodnjo Šiško, kjer domuje najmlajši član prvoligaške deseterice Bravo. Ljubljančane čaka v sredo največja tekma v zgodovini kluba. V Celju se bodo za pokalno lovoriko, ta bi bila krstna v klubskih vitrinah, udarili s Koprčani, ravno osrednjimi tekmeci Mariborčanov v boju za naslov.

Trener Brava Dejan Grabić je po manj prepričljivi predstavi na zadnji tekmi v Stožicah, ko je Bravo ostal praznih rok proti Olimpiji (0:1), podal javno kritiko na igro svojih varovancev in njihovo predstavo označil za razprodajo ugleda, hkrati pa prevzel odgovornost za vsa dejanja. V mislih je imel zlasti igro v prvem polčasu. S tem je želel mobilizirati nogometaše, da jih ne ponese pokalna evforija, in da prekinejo slabši rezultatski niz v prvenstvu z boljšo predstavo, s katero bi imeli večje možnosti za ugoden rezultat proti vodilnemu Mariboru.

V vrstah Brava ne manjka nekdanjih vijolic, ki bi jo lahko s pomočjo v nogometu zelo pogosto prisotnega ''zakona bivšega'' zagodle 15-kratnim državnim prvakom. Štajerci se dobro zavedajo, da si v boju za naslov ne smejo privoščiti spodrsljajev. Zlasti v primeru, če bo Koper pridno nabiral točke.

Mariborčani imajo vse v svojih rokah (nogah). Če bodo dobili vse tekme do konca, jim ne more nihče preprečiti 16. državnega naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi strelec prvenstva Ognjen Mudrinski bo tako na najmanjši slovenski prvoligaški zelenici pred veliko preizkušnjo, za njegovega trenerja Radovana Karanovića bo to veliki izpit zrelosti, za dolgoletnega kapetana Marcosa Tavaresa pa predzadnje gostovanje v bogati karieri, ki jo želi skleniti z naslovom državnega prvaka. Zato bodo vijolice naredile vse, da na lestvici zadržijo vodilni položaj.

Lahko Mura prehiti Olimpijo?

Trener Mure Damir Čontala se s črno-belimi poteguje za evropsko vstopnico. Če bi Koper v finalu pokala premagal Bravo, bi lahko v Fazaneriji že odpirali šampanjec. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja ponuja spopada v Murski Soboti in Kidričevem, ki bosta neposredno odločala o tem, kdo bo v zadnja dva kroga prvenstva vstopil s tretjega mesta. Ta zagotovo pelje v Evropo, četrtouvrščena ekipa pa bi lahko prejela evropsko vstopnico šele v primeru, če bi Koper v finalu pokala ugnal Bravo. Na podoben način so se tako lani v Evropo po zaslugi pokalnega naslova Olimpije uvrstile Domžale.

Črno-beli za zmaji zaostajajo le dve točki, zato si proti Domžalam, ki bodo skušale na lestvici ubraniti peto mesto, želijo le zmage. Mura je v dobri formi, z izjemo tekme z Radomljami so se na zadnjih štirih srečanjih vselej razveselili zmage, rumena družina pa je z dvema zaporednima zmagama, dosegla jo je proti Bravu in Aluminiju, prekinili rezultatsko krizo in se povzpela v zgornjo polovico razpredelnice. Mura bo pogrešala kaznovanega Jana Gorenca.

Zeleno-beli pod vodstvom Roberta Prosinečkega v gosteh niso osvojili še niti točke. Praznih rok so ostali tako v Mariboru kot tudi Kopru, obakrat so izgubili z 0:1, zdaj pa bodo imeli opravka z vsaj na papirju bistveno bolj ugodnim tekmecem. Odhajajo v Kidričevo k zadnjeuvrščenemu Aluminiju, ki ga lahko v prvi ligi zadrži le še čudež. Da v zadnjih treh krogih nadoknadi zaostanek šestih točk za Taborom, s katerim se bo spopadel doma v zadnjem krogu.

Nogometaši Olimpije pod vodstvom Roberta Prosinečkega za zdaj osvajajo točke le na domačih tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Težava pa je ta, da bi morali Sežančani do tiste tekme ''kiksati'', Aluminij pa bi moral presenetiti vsaj enega izmed slovenskih velikanov. Ali Olimpijo doma ali pa Maribor v gosteh, ravno na tekmi predzadnjega kroga, na kateri bo še kako čustveno, saj se bo od mariborskega občinstva poslovil oboževani Tavares. Ker potrebujejo Ljubljančani točke zaradi Evrope, bo naloga Aluminija, ki ga vodi nekdanji strateg zmajev Robert Pevnik, še toliko težja. Če bi Sežančani v petek priredili presenečenje na Bonifiki, Aluminij pa bi potegnil krajšo proti Olimpiji, bi Kidričevo ostal brez prvoligaša že dva kroga pred koncem. Aluminij bo v nedeljo pogrešal Dina Špeharja, zmaji pa Aldairja Djala.

