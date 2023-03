V živo: Iličić Maribor vrnil med žive

Začela se zadnja četrtina 1. SNL. Vodilna Olimpija vstopa v zadnjih devet krogov s 16 točkami prednosti pred Mariborom. Ta prav zdaj igra proti Radomljam in nekdanjemu športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu. Ob 17.30 bo sledil sledil neposredni obračun za tretje mesto v Celju. Bravo bo v nedeljski matineji iskal pot iz krize proti prerojeni Gorici, Koper prihaja k sosedom v Sežano, poslastico kroga pa prinaša derbi med Muro in Olimpijo, ki bi znal napolniti tribune Fazanerije.

1. SNL, 28. krog:

Sobota, 18. marec:

Nedelja, 19. marec:

Pravkar se na prvi tekmi kroga v Domžalah merita Radomlje in Maribor. Prvi so zapretili gostitelji, že v deseti minuti je bil natančen Ester Sokler. A sledil je odgovor Maribora, v 38. minuti je po podaji Marka Tolića svoj drugi zadetek v prvi ligi v svojem desetem nastopu za Maribor dosegel Josip Iličić.

Obračun za tretje mesto v Celju

Trener Domžal Simon Rožman odlično pozna Celjane, ki jih je vodil v prejšnji sezoni. Foto: Žiga Zupan/ Sportida V knežjem mestu se ob 17.30 začel dvoboj za Evropo. V neposrednem obračunu za tretje mesto se bosta pomerila Celje in Domžale. Med tednom sta ostala brez točk. Celjani so namučili vodilne zmaje in si prislužili pohvale trenerja Olimpije Alberta Riere, a niso mogli premagati Matevža Vidovška, ki se je povrnil v šampionsko formo, s katero je navduševal večji del jesenskega dela, Domžalčani pa so ostali praznih rok v sosedskem obračunu proti Radomljam.

Celjani bodo pod vodstvom Romana Pilipčuka, ki tokrat ne bo mogel računati na kaznovanega Lovra Bizjaka, priložnost za točke, potrebne v boju za Evropo in ohranitev (vsaj) tretjega mesta, iskali proti najbližjemu sosedu na lestvici. Simon Rožman celjski klub pozna zelo dobro. V prejšnji sezoni z njim ni napravil načrtovanega presežka, mu gre pa bolje v Domžalah, kjer ga nihanja mlade ekipe niti ne čudijo. ''Tega si ne želimo, vendar gre za proces,'' pojasnjuje mladi strateg Domžal, ki ima priložnost, da se z današnjo zmago z rumeno družino zavihti tako visoko, kot ni bil že dolgo.

Arnol še ni zmagal, Reja še ni izgubil

Aleš Arnol bo v nedeljo skušal prvič zmagati, odkar je postal glavni trener Brava. Foto: Vid Ponikvar V nedeljski matineji se bosta ob 13. uri pomerila Bravo in Gorica. Šiškarji imajo opravka z neugodnim nizom. Zmagali niso že vse od 6. novembra, nato pa na 11 tekmah osvojili le štiri točke. Sledil je konkreten zdrs na lestvici, kjer je vrag pred zadnjo četrtino prvenstva vzel šalo. Najmlajši slovenski prvoligaš je padel na osmo mesto, pred Gorico ima le še dve, pred zadnjeuvrščenim Taborom pa štiri točke. Zato bo nedeljski dvoboj, v katerem bodo na stadionu ŽAK gostovale vrtnice, neposreden tekmec v boju za obstanek, še kako pomemben za oba kluba.

Pri tem velja poudariti, kako Aleš Arnol, ki je na trenerskem položaju nasledil Dejana Grabića, še čaka na prvo zmago, Edoardo Reja, izkušeni lisjak z bogatimi izkušnjami iz Serie A in drugod, pa z vrtnicami beleži imenitne dosežke. Vrtnice so na zadnjih treh tekmah osvojile sedem točk, obe gostovanji (Celje in Sežana) pa dobile z 1:0. Ljubljančani upajo, da bodo v nedeljo ponovili predstavo iz drugega polčasa proti Mariboru, ko so dvakrat zatresli mrežo vijolic in skoraj ujeli favorizirane goste, Gorica pa bo skušala pozitivno energijo, s katero si je okrepila samozavest, izkoristiti za pohod na nove dragocene točke.

Kako se bo Kosićeva četa odzvala po klofuti?

Koprčani so z zmago v Murski Soboti napovedali boljše čase. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Primorski obračun 28. kroga se obeta v Sežani. Tabor je bil kar nekaj časa uspešnica spomladanskega dela, do zadnjega tedna tudi edini še neporaženi klub 1. SNL v letu 2023, nato pa je domači poraz z Gorico pokvaril razpoloženje in Sežančane vrnil v nelagoden položaj. ''To je bila za nas dobra klofuta,'' je priznal trener Tabora Dušan Kosić, ki je s Kraševci znova zasidran na dnu. Za najbližjim sosedom na lestvici (Gorica) zaostajajo dve, za naslednjim (Bravo) pa že štiri točke.

Nogometaši Tabora tako bolj kot kadarkoli prej potrebujejo zmage, a na njihovo smolo prihaja na Kras Koper, ki opogumljen z nedavnim preobratom v Murski Soboti načrtuje nove zmage in vrnitev na mesta, ki vodijo v Evropo. Obeta se trenerski spopad nekdanjega učitelja in učenca, Dušana Kosića in Zorana Zeljkovića, ki sta pred leti sodelovala v Celju. Strateg kanarčkov bo zaradi kazni na lokalnem derbiju, kjer so nogometaši vedno nabrušeni, pogrešal Milana Šimčaka.

Grabić: Olimpija ima tudi slabosti

Dejan Grabić je po prihodu v Prekmurje spravil navijače Mure v dobro voljo z zmago nad Mariborom. Lahko prekriža načrte še vodilni Olimpiji? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Poslastico kroga prinaša sklepno dejanje v Murski Soboti. Mura bo v nedeljo ob 17.30 pričakala Olimpijo. Dejan Grabić je v tej sezoni že dokazal, da je zmožen najti prava protiorožja za zeleno-bele in njihovega stratega Alberta Riero. Jeseni, ko je še vodil Bravo, je tako zmaje v Šiški nadigral kar s teniškim rezultatom 6:1. Bi lahko Olimpiji zadal nov udarec še v Prekmurju, kjer vodi ekipo Mure?

''Olimpija ima fantastično sezono, igralci so samozavestni in imajo kakovost. To vse drži, imajo pa tudi slabosti. To je s pravim načrtom za tekmo pokazalo že nekaj ekip. Pri nas bo verjetno podobno, vprašanje je le, koliko časa lahko to zdržimo. To bo eden ključnih trenutkov tekme. Izpolniti moramo načrt v prvem polčasu in videti, kaj se bo zgodilo naprej,'' sporoča 42-letni Dolenjec, ki mu je uspelo prebuditi Mirlinda Dakuja. Ta je začel tresti mreže, izkoristil odsotnost Žana Vipotnika in ga ujel na lestvici najboljših strelcev. Kako se bo napadalec iz Kosova izkazal tokrat?

V obrambi Olimpije ne bo kaznovanega Justasa Lasickasa, a kapetan Timi Max Elšnik vseeno samozavestno napoveduje igro na zmago. Želi osvojiti nove tri točke, ki bi Olimpijo še bolj približale fantastičnemu dosežku, ko bi si lahko zagotovili državni naslov že ogromno krogov pred koncem prvenstva. V prejšnji sezoni si ga je Maribor šele v zadnjem krogu, in to ravno v Murski Soboti.

Po tem krogu bo za prvoligaške klube zaradi reprezentančne akcije – začenjajo se kvalifikacije za Euro 2024 – sledil dvotedenski premor.