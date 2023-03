Riera razočaran nad dejanjem Grabića: Užalil me je

Španski trener Albert Riera je v jesenskem delu 1. SNL plenil pozornost tako z zmagami Olimpije kot tudi preudarnimi in iskrenimi nastopi pred kamerami, ki so navduševali javnost, v spomladanskem delu, ko zmaji ohranjajo visoko prednost pred tekmeci in drvijo proti državnemu naslovu, pa je njegovo podobo očrnilo že nekaj zapletov. Burno je bilo tudi po koncu dvoboja v Murski Soboti, kjer je ostal praznih rok proti Dejanu Grabiću (1:2). Trener Mure ga je na zelenici jezno odrinil, Riera pa je razkril, da ga je stanovski kolega pred tem razočaral in užalil.

Dvoboj na Fazaneriji je postregel z marsičim. Mura je premagala Olimpijo z 2:1, vsi trije zadetki so padli v prvem polčasu, črno-belim pa je uspel preobrat. Goste je v vodstvo po drznem strelu z bele točke po sredini vrat popeljal Mario Kvesić. Najboljši strelec Olimpije je tako po dveh zapravljenih 11-metrovkah le zadel v polno. Navijači Mure so kmalu dočakali izenačenje, mladi, komaj 17-letni up slovenskega nogometa Niko Kasalo je z izjemnim udarcem z razdalje dvignil domače občinstvo na noge, za popoln preobrat pa je poskrbel Kai Cipot.

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek je moral v prvem polčasu dvakrat po žogo v svojo mrežo. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Olimpija je pred tem dvakrat zadela okvir vrat, dosegla zadetek, ki je bil pozneje zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavljen, na začetku drugega polčasa pa se ji je ponudila izvrstna priložnost za pozitiven rezultat. Mura je kmalu ostala z igralcem manj, Ljubljančani pa so po prekršku Srđana Kuzmića dobili nov kazenski udarec. Tokrat je Kvesić meril mimo vrat, ostalo je pri vodstvu Mure, ki so ga gostitelji z izjemno taktično disciplino in fanatično borbenostjo ob pomoči navijačev zadržali do konca. Proti koncu jim je nalogo olajšal še rdeči karton Agustina Doffa, po katerem se je število igralcev na zelenici izenačilo.

Riera: Če je iskren, vam bo Grabić povedal resnico

Albert Riera je z Olimpijo izgubil tretjič v spomladanskem delu. Po tekmi je poklepetal z najboljšim strelcem 1. SNL Mirlindom Dakujem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po zmagi se je zaiskrilo na sredini igrišča. Ko so gostitelji proslavljali odmeven uspeh, je poskušal do trenerja Dejana Grabića pristopiti gostujoči strateg Albert Riera. Poskušal ga je objeti, a ga je 42-letni Dolenjec nejevoljno odrinil. Gledalci so tako s pomočjo televizijskih kamer zaslutili, da se med trenerjema nekaj kuha. To je po obračunu v izjavi za Šport TV priznal Riera.

Letos si je ta sicer zaradi izbruhov nezadovoljstva in nešportnega vedenja (proti Kopru na Bonifiki) že prislužil kazen, tako da ni mogel voditi ekipe na klopi na kar treh tekmah, a nato javno obljubil, da se bo v nadaljevanju sezone vzdržal podobnih zapletov. Takrat si je prislužil javno kritiko trenerja Kopra Zorana Zeljkovića, ki mu je očital, da se obnaša, kot da je spil vso pamet tega sveta, in mu predlagal, da se raje osredotoča na svoje moštvo, ne pa na komentiranje igre tekmeca. Očitno pa je ravno igra tekmeca zmotila trenerja Olimpije na gostovanju na Fazaneriji.

Dejan Grabić je prvi trener, ki je Alberta Riero premagal dvakrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ko je Dejan Grabić, edini trener, ki je v tej sezoni Riero premagal dvakrat (jeseni mu je z Bravom prizadejal najhujši poraz, bilo je kar 6:1 za Šiškarje), po izključitvi Kuzmića spremenil postavitev, je spravil v slabo voljo Španca. Tekmecu je očital, da sploh ni hotel igrati nogometa, hkrati pa dal vedeti, da naj bi se ga Grabić lotil z nič kaj prijaznimi besedami. "Užalil me je. Lahko ga vprašate, kaj se je zgodilo. Če je iskren, vam bo povedal resnico," je dejal nekdanji španski reprezentant. Grabić po dvoboju, svoji drugi zmagi, odkar vodi Muro, o tem ni hotel govoriti. Dejal je, da o tem ne namerava dati komentarja.

"Samo vprašanje časa je, kdaj bomo osvojili prvenstvo"

Zmaji imajo osem krogov pred koncem 15 točk prednosti pred Mariborom, Mura pa se je z dragoceno zmago priključila boju za Evropo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Bolj konkreten je bil Riera. "Danes nismo bili priča nikakršnemu nogometu. Zelo sem razočaran nad trenerjem nasprotnega moštva. Po srečanju nikakor nisem pričakoval ostrih besed, ampak 'fair-play'," so ga zmotile ostre besede, ki naj bi jih izrekel Grabić. Glede srečanja, na katerem je prvič v tej sezoni ostal praznih rok proti Muri, je dejal: "Igrali smo tako, kot smo se dogovorili. Toda nasprotnik ni hotel igrati, zato vam nocoj o nogometu ne morem povedati veliko. Mi želimo zgolj igrati lep nogomet. Ne želimo si nobenih sporov. Igralcem sem dejal, da lahko iz slačilnice odidejo z nasmeškom. Ena tekma ne bo spremenila ničesar. Samo vprašanje časa je, kdaj bomo osvojili prvenstvo," na reprezentančni premor odhaja z veliko prednostjo.

Maribor je v soboto le remiziral z Radomljami in zapravil priložnost, da bi se Olimpiji približal na 13 točk. Zmaji imajo tako kljub porazu v Prekmurju kar 15 točk prednosti pred največjim rivalom. Ker bo do konca sezone odigranih le še osem tekem, lahko Olimpiji osvojitev "kante" prepreči le še čudež.