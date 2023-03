Mariborčanom in Koprčanom denarna kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po 26. krogu Prve lige Telemach Mariboru naložil kazen v višini 900 evrov. To so "pridelali" navijači s prižiganjem bakel in metanjem plastičnega kozarca v smer igrišča ob neodločenem izidu proti Taboru iz Sežane, je pojasnil disciplinski sodnik.