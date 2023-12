Je Maribor še lahko prvak? Šimundža pravi ...

1. SNL, 18. krog:

Torek, 5. december:

Kdo bo osvojil 1. SNL? Celje 4 glasov + 28,57%

Olimpija 4 glasov + 28,57%

Koper 0 glasov + 0,00%

Maribor 6 glasov + 42,86%

Kdo drug 0 glasov + 0,00% Oddanih 14 glasov

Celjani še korak bližje jesenskemu naslovu?

Nogometni december prinaša zgoščen tekmovalni urnik, med tednom bo sklenjena uvodna polovica tekmovalne sezone, saj bo odigran 18. krog. Slovenski klubi v soboto niso imeli sreče z vremenom, dve tekmi sta bili prestavljeni na 13. december. Takrat bodo dvoboj do konca odigrali tudi vodilni Celjani, ki so proti Koprčanom na zasneženem igrišču vztrajali 30 minut, nato pa je bila tekma zaradi slabih pogojev le prekinjena.

Oliver Bogatinov je z mlinarji izgubil trikrat zapored. Nov neuspeh bi ga pahnil še bolj proti dnu razpredelnice. Foto: www.alesfevzer.com

Danes izbrance Damirja Krznarja čakajo prijaznejše vremenske razmere. Vodilno moštvo se odpravlja v Domžale, kjer bo skušalo povišati prednost pred zasledovalci in storiti pomemben korak do jesenskega naslova. Celjani želijo izkoristiti prednost široke in dolge klopi ter Radomljam prizadejati nov poraz v tej sezoni. V jesenskem delu so jih že ugnali v knežjem mestu, takrat je zmagovalca odločil ravno Mark Zabukovnik, nekdanji nogometaš Radomljanov.

Mlinarji so izgubili na treh tekmah zapored, po Celju pa jih v tem koledarskem letu čakata še spopada z Mariborom in Koprom, ravno tistih tekmecev, ki bosta danes stiskala pesti za nekdanjega sodelavca Oliverja Bogatinova. Neuspeh Celja bi namreč ponudil priložnost zasledovalcem, zelo bi se ga razveselila tudi drugouvrščena Olimpija.

Vroči Makedonec nevarnost za Kidričane

V sredo se bosta v Kidričevem za točke ob 15. najprej uri udarila Aluminij in Domžale. Kluba sta v soboto doživela različni izkušnji. Šumari so zaman čakali na začetek srečanje v Rogaški Slatini. Narava je preprečila derbi začelja, je bila pa bolj milostna do rumene družine, ki je v lokalnem spopadu nadigrala Radomljane in si s tretjo zaporedno zmago učvrstila samozavest.

Mario Krstovski je v vroči strelski formi. Foto: www.alesfevzer.com

Trener Dušan Kosić je lahko vse bolj zadovoljen s predstavami mlade zasedbe, v kateri z izjemno strelsko formo izstopa Mario Krstovski. Napadalec iz Severne Makedonije je na zadnjih štirih tekmah dosegel kar štiri zadetke, tako da bo obramba Kidričanov na veliki preizkušnji. Tradicija ni zaveznik Štajercev, saj je Aluminij v 1. SNL proti Domžalam odigral 29 dvobojev, zmage pa se razveselil le trikrat. Zaradi kartonov ne bo mogel računati na kaznovanega Tina Martića.

Poslastica na Bonifiki, ki odloča o tretjem mestu

Derbi 18. kroga, po katerem se bo končala prva polovica prvoligaške sezone, bo potekal na Bonifiki. Kopru v zadnjem obdobju ne cvetijo rožice. Proti Domžalam in Aluminiju je ostal praznih rok. Ob novem neuspehu bi kanarčki, ki jih je po odhodu Zorana Zeljkovića prevzel Safet Hadžić, padli na četrto mesto. V Koper namreč prihaja Maribor, ki si je s prestižno zmago nad Olimpijo napolnil samozavest.

Mariborčani so v nedeljo z zmago nad Olimpijo osrečili navijače v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Proti zmajem je že po 22 minutah vodil s 3:0, Jan Repas je z dvema mojstrskima streloma iz kazenskega prostora postal junak srečanja, trener Ante Šimundža pa je po tekmi izpostavil, da bi se lahko Maribor, če bi v nadaljevanju sezone ponavljal takšne predstave, kot jih je pokazal na začetku srečanja proti zeleno-belim, ko je blestel z izjemno učinkovitostjo, vmešal tudi v boj za prvo mesto. "Če bomo igrali tako, kot smo v uvodnem delu derbija, je vse mogoče. Zavedamo se, da to ni lahko, hkrati pa tudi, da imajo fantje še ogromno rezerv," sporoča 52-letni Mariborčan, ki mu je slabša končnica večnega derbija, v katerem so si zmaji pripravili veliko priložnosti, dala vedeti, da bo treba v igri vijolic izboljšati še marsikaj. Na Bonifiki bo tako potekal spopad za tretje mesto.

Spopad črno-belih v Prekmurju

Četrtek se bo začel na Fazaneriji, kjer je Mura v tej sezoni na osmih tekmah zmagala le enkrat! Od Prekmurcev imata slabši izkupiček na domači zelenici le Rogaška in Radomlje, pri katerih pa velja, da prva na začetku krstne sezone v 1. SNL kar nekaj časa ni zaigrala v Rogaški Slatini, drugi pa nastopajo kot gostitelji pri sosedih v Domžalah. Četrtek prinaša obračun ekip, ki v 1. SNL prisegata na črno-beli dres.

Nogometaši Mure v 1. SNL niso zadeli že na treh tekmah zapored. Foto: www.alesfevzer.com

Muri se glede na ugoden žreb v polfinalu obeta preboj v četrtfinale, v prvenstvu pa ji povzroča težave neučinkovitost napada. Na zadnjih treh tekmah sploh ni zatresla mreže tekmeca, ki je tako začarana, da je najboljši strelec Dardan Shabanhaxhaj nedavno v Šiški zapravil celo najstrožjo kazen. Če Mura ne bi zatresla mreže tudi najslabši ekipi v prvi ligi, bi se srbski strateg Vladimir Vermezović in njegovi znašli pod dodatnim stresom, nogometašu Rogaške pa so po drugi strani dodatno motivirani, da Muri vrnejo za poraz na zgodovinski tekmi v Rogaški Slatini, ko so gostje iz Murske Sobote pokvarili praznik ob odprtju prenovljenega stadiona.

Bravo v tej sezoni že spravil Olimpijo v slabo voljo

V zadnji tekmi 18. kroga bo na sporedu edini prvoligaški mestni obračun v Sloveniji. Spopadla se bosta ranjena Olimpija, ki je pod vodstvom Zorana Zeljkovića prvič vpisala dva zaporedna poraza, in Bravo, ki je v nedeljo prekrižal načrte Muri in nakazal, da bi lahko v jesenskem delu pokvaril načrte še kateremu izmed velikanov. Ko so zmaji nazadnje nastopili v Stožicah, se je bolj kot o premoči Lilla in borbenosti Zeljkovićeve čete govorilo o klavrni podobi igralne površine. Ta je zelo načeta in niti v četrtek ne bo dovoljevala hitre, kombinatorne igre. V ekipi zeleno-belih velja pričakovati kar nekaj sprememb v začetni enajsterici, ki je v nedeljo v Mariboru po 22 minutah zaostajala s kar 0:3, čeprav je vratar Denis Pintol pred tem ostal nepremagan na petih zaporednih tekmah v 1. SNL.

Martin Pečar je v tej sezoni na prvem ljubljanskem spopadu dvakrat zatresel mrežo Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Zdaj ga čaka obračun proti tekmecu, pri katerem blesti nekdanji up Olimpije Martin Pečar. Ko se je prvič v karieri pomeril z zmaji, je njihovo mrežo zatresel kar dvakrat. Takrat je med vratnicama branilcev naslova stal še Matevž Vidovšek, Olimpija je izgubila z 2:4, zmaji pa so nadaljevali skromen niz na gostovanjih v Šiški. "Težko nam je zaradi navijačev, ki so prišli z nami in navijali vse do konca. Njih mi je najbolj žal, da se na koncu nismo skupaj veselili," je po nedeljskem neuspehu v Ljudskem vrtu povedal kapetan Timi Max Elšnik. Skupaj s soigralci se bo želel navijačem opravičiti z zmago v mestnem spopadu, s katero bi zmaji zadržali stik z vodilnim Celjem.

1. SNL, 18. krog:

Torek, 5. december:

Sreda, 6. december:

Četrtek, 7. december:

