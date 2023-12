Domžale so spet prave, silovito proti sosedom

Ljubitelji prvoligaškega nogometa bodo v 17. krogu prišli na svoj račun. V sklepnem dejanju se bosta v nedeljo ob 15. uri v večnem derbiju v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Olimpija, razburljivih spopadov ne bo manjka tudi pred tem. Dogajanje bi se moralo začeti v Rogaški Slatini, a je tekma zaradi slabega vremena prestavljena. Tako so nogometno soboto odprli nogometaši Domžal in Radomelj. Rumena družina je zmagala s 3:0, kar je njena tretja zaporedna zmaga. Ob 17.30 vodilni Celjani gostijo Koper. V času nedeljskega kosila bo Mura gostovala pri Bravu.

1. SNL, 17. krog:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Lahko delo za Domžale proti Radomljam

Domžale so prišle do tretje zaporedne zmage, sicer pa šele šeste. Foto: www.alesfevzer.com Za sedmo mesto sta igrala soseda, ki oba domače tekme igrata na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžalčani so izgubili zadnje tri dvoboje z Radomljami, tokrat pa se je tekma začela v njihovo korist razpletati že v četrti minuti, ko je Sandi Nuhanović premagal svojega vratarja. V nadaljevanju je na sceno stopil prvi strelec domžalske ekipe, Mario Krstovski. Že v prvem polčasu je povišal na 2:0, na začetku drugega pa na 3:0.

Nato je tekma kar nekoliko izgubila tekmovalni naboj, občasno jo je motil tudi močan dež. V 62. minuti je Krstovski zadel še tretjič, a so sodniki po ogledu s sistemom VAR gol razveljavili, češ da je pred strelom storil prekršek. Tako je Makedonec ostal pri petih golih v tem prvenstvu. V sodnikovem dodatku je zadel še Gašper Černe, a je bil globoko v prepovedanem položaju in tudi ta zadetek ni veljal. Tekma se je tako končala s 3:0. Obenem so še trikrat stresli okvir vrat. Dušan Kosić je potreboval kar nekaj časa, da je v Domžalah postavil svoj sistem igre, porazi so si sledili, zdaj pa se zdi, da je rumena družina le na pravi poti. Zmagali so tretjič zapored.

V Rogaški Slatini tekma prestavljena

Nogometaši Rogaške in Aluminija bi morali v soboto ob 13. uri začeti 17. krog prve lige, a so odgovorni tekmo odpovedali zaradi preslabih vremenskih razmer. Igrišče v Rogaški Slatini je bilo preveč razmočeno, nekateri deli igrišča so bili pod vodo.

Celjani lahko pobegnejo Koprčanom na +12

Sobotni derbi 17. kroga bo potekal v knežjem mestu. Vodilni Celjani bodo ob 17.30 pričakali tretjeuvrščene Koprčane, pred katerimi imajo devet točk naskoka. Tako lahko izbranci Damirja Krznarja pobegnejo Primorcem na dvomestno prednost, z zmago pa bi pod dodaten pritisk postavili tudi najbližje zasledovalce, nogometaše Olimpije, ki jih v nedeljo čaka zahteven večni derbi v Mariboru. Celje je v tej sezoni v 1. SNL premagal že vse tekmece razen dveh klubov. Aluminija in … Kopra!

Domača reprezentanta Žan Karničnik in David Zec bosta vzporedno s tekmo zagotovo z velikim zanimanjem prisluhnila novicam iz Hamburga, kjer bo potekal žreb skupinskega dela Eura 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Celjanom gre v prvenstvu odlično, v pokalu pa so za razliko od kanarčkov, ki so zadnjo pokalno lovoriko osvojili ravno lani na stadionu Z'dežele, obstali že v 1/16 finala. Sanje o dvojni kroni so se tako v klubu, ki se za slovenske razmere ponaša z bajnimi finančnimi pogoji, že razblinile, nov uspeh proti Kopru, ki doživlja rezultatsko krizo in je pod vodstvom Safeta Hadžića izgubil dvakrat zapored, pa bi le še okrepil šampionske načrte. Gostje prihajajo v knežje mesto oslabljeni, zaradi kazni bosta manjkala Nardin Mulahusejnović in Ahmed Ankrah.

Mura že dolgo ni izgubila v Šiški

V Šiški se obeta strelski obračun med Matejem Poplatnikom (na sliki) in Dardanom Shabanhaxjem. Prvi je prispeval pet, drugi pa šest zadetkov, tako da vztrajata tik pod vrhom lestvice najboljših strelcev, na kateri kraljuje z desetimi goli napadalec Olimpije Rui Pedro. Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski spored bosta ob 13. uri odprla Bravo in Mura. To bo spopad za peto mesto. Mladi ljubljanski klub se že dolgo nahaja v zgornji polovici razpredelnice, kar je velik uspeh za izbrance Aleša Arnola. Čeprav so na zadnjih štirih tekmah osvojili le dve točki, pa še to obe v gosteh, Bravo še vedno vztraja na visokem petem mestu.

Tokrat bo želel prednost domačega igrišča vnovčiti proti Muri, ki pa je na zadnjih petih gostovanjih v Spodnji Šiški ostala neporažena. Prekmurci so zadnjič izgubili pri Bravu pred več kot tremi leti.

Šimundža: Naš cilj je, da se Olimpija v Ljudskem vrtu ne počuti dobro

Vrhunec pestrega nogometnega dogajanja v Sloveniji, Kekova četa bo v soboto izvedela imena tekmecev na Euru 2024 v Nemčiji, bo v nedeljo v Ljudskem vrtu. Maribor vstopa v derbi šele s četrtega mesta. Želel bi si, da bi bil bližje vrhu, a so ga neprepričljive predstave, rezultatske krivulje za zdaj ni uspel popraviti na bolje niti Ante Šimundža, močno oddaljile od vodilnega Celja. Zdaj prihaja priložnost, da Mariborčani vrnejo nasmešek na lica navijačev. Zmaga nad Olimpijo je vedno sladka, vijolicam bi prišla še kako prav.

Ante Šimundža bo v nedeljo vodil Maribor na prvem večnem derbiju po letu 2015. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Gre za največji derbi v Sloveniji. Ne glede na položaj na lestvici je to vedno derbi. Pričakujem dobro vzdušje in tekmo, ki lahko v navijaških očeh pomeni veliko. Mi smo osredotočeni nase, poskušamo biti karseda mirni, poiskati težave nasprotnika in pokazati naše dobre lastnosti," sporoča 52-letni Mariborčan. Zanj bo to prvi večni derbi po avgustu 2015. Takrat je proti Olimpiji, ki jo je vodil Marijan Pušnik, v Ljudskem vrtu izgubil kar z 0:3, nato pa zapustil vroči stolček. Dobrih osem let pozneje bo skušal premagati branilce slovenskega naslova in se jim na lestvici približati na šest točk zaostanka. "Naš cilj je, da se gostje v Ljudskem vrtu ne počutijo dobro," je še poudaril Šimundža. Po njegovem mnenju se varovanci približujejo izboljšanju podobe, morajo pa v napadu dodati še nekaj kakovosti, kakšno individualno potezo.

Zeljković: Takšne tekme se zmaguje

Mariborčani bodo naleteli na zelo razigranega in v 1. SNL nepremagljivega vratarja. Odkar je Denis Pintol med vratnicama zamenjal Matevža Vidovška, sploh še ni prejel zadetka. Nepremagan je že 457 minut, niz pa bo skušal nadaljevati tudi na vročem gostovanju na Štajerskem. Olimpija se sooča z napornim evropskim ritmom. V četrtek je na dvoboju, po katerem se je bolj kot o kakovostnem Lillu in dobrem odporu zmajev govorilo o slabo pripravljeni blatni zelenici, izgubila veliko moči. Maribor se je lahko med tednom v miru pripravljal na spopad z zmaji, Olimpija pa bo morala na derbiju poseči po spremembah, če bo hotela zadržati želeno stopnjo pripravljenosti.

Denis Pintol v tej sezoni v 1. SNL sploh še ni prejel zadetka. Lahko niz nadaljuje tudi v Ljudskem vrtu? Foto: www.alesfevzer.com

"Gremo tekmo po tekmo. Najprej se bomo posvetili Mariboru, nato bomo razmišljali, kako naprej. Želimo se čim bolje regenerirati in ustrezno pripraviti na veliki derbi. Takšne tekme se zmaguje. Hkrati takšni dvoboji tudi veliko prinašajo. V vseh pogledih. Verjamem, da nam bodo pri tem pomagale tudi evropske izkušnje. Že kot igralec sem komaj čakal derbi in tako je tudi tokrat, ko delujem v drugačni vlogi," je po porazu z Lillom poudaril trener Olimpije Zoran Zeljković, ki bo v nedeljo prvič okusil čar večnega derbija še kot trener. Zaradi kartonov ne bo mogel zeleno-belim pomagati Portugalec David Sualehe.

Dvoboj, ki bi lahko prijetno napolnil tribune Ljudskega vrta, v Maribor se odpravlja tudi veliko navijačev Olimpije, se bo začel ob 15. uri. Glavni delivec pravice bo Aleksandar Matković.

1. SNL, 17. krog:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Lestvica: