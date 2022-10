Noro, kaj vse se je dogajalo v Celju!

Štajerski derbi med Celjem in Mariborom se je končal brez zmagovalca (3:3). Vijolice so prekinile črni niz porazov, od zmage pa jih je delilo le nekaj minut, saj je Damjan Vuklišević izenačil globoko v sodnikovem podaljšku. Tabor je v derbiju začelja po preobratu premagal Radomlje z 2:1 in po desetih tekmah končno okusili slast zmage. Nedelja prinaša poslastico kroga, vodilna Olimpija, ki je v tej sezoni doma dobila vse tekme, bo pričakala Koper. Vse boljša Mura bo krog, ki se je začel z visoko petkovo zmago Domžal nad Gorico (5:1) sklenila doma proti Bravu.

Celje : Maribor 3:3 (1:1)

Konec razburljivega srečanja, ki je ponudil veliko nogometnih užitkov. 109. štajerski derbi se je končal brez zmagovalca (3:3). Mariborčanom se je nasmihala zmaga, a so Celjani prišli do točke v četrti minuti sodnikovega podaljška. Razmerje strelov je bilo 19:11 v korist Maribora, pri strelih v okvir vrat pa sta bila tekmeca izenačena (6:6). Celjani so na lestvici s tekmo več ujeli Koper, ki ga v nedeljo čaka derbi kroga v Stožicah, Maribor pa je poskočil na šesto tekmo in prehitel Bravo, ki se bo v nedeljo potegoval za točke v Murski Soboti. Delitev točk na štajerskem derbiju. ⌛️⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/p1OQFzCwLq — NK Celje (@NKCelje) October 29, 2022 Gooooooool! 3:3! 94. minuta. Izjemen štajerski derbi! Dišalo je po zmagi Maribora, a so Celjani v četrti minuti sodnikovega podaljška (igralo naj bi se šest minut) pokvarili načrte tekmecu in izenačili na 3:3. Ažbeta Juga je po strelu z glavo z neposredne bližine premagal Damjan Vuklišević. Tako je tudi tretji gol na današnji tekmi za Celje dosegel nekdanji nogometaš Maribora. Vuklišević se je med strelce v 1. SNL v tej sezoni vpisal drugič. 86. minuta: Maribor je po vodstvu s 3:2 prek rezervista Roka Baturine, ki je poslal žogo čez vrata, zapravili lepo priložnost za nov zadetek, Celjani pa so zapretili v 86. minuti. Denis Popović je vrhunsko izvedel kot, na drugi vratnici našel Damjana Vukliševića, ki je podal tik pred celjska vrata, kjer je bila gruča igralcev. Najbližje je bil Lovro Bizjak, ki pa ni znal žoge potisniti v mrežo. Odbila se je do soigralca Davida Zeca, ki pa je nastreljal Bizjaka in to v roko, tako da je bilo konec nevarnosti za mariborsko obrambo. Goooooooooool! 2:3! 73. minuta. Maribor prvič danes vodi! Hrvat Marko Tolić, strelec za 2:2, je znova prispeval podajo. V ogenj je poslal Žana Vipotnika, mladi napadalec Maribora pa je izkoristil malce slabše posredovanje Matjaža Rozmana in ga premagal po strelu z leve strani. Vijolicam se nasmiha še kako pomembna zmaga, s katero bi prekinili niz skromnih rezultatov. Bo Maribor prvi klub, ki bo v tej sezoni kot gost osvojil stadion Z'dežele? 70. minuta: Mariborčani so nevarnejši. V drugem polčasu so prevzeli pobudo in pritisnili na domača vrata. Razmerje strelov na gol je kar 8:1 v korist slovenskih prvakov. Gooooooooool! 2:2! 59. minuta. Martin Milec je poslal predložek v kazenski prostor Celja, vratar Matjaž Rozman pa je odbil žogo le do Marka Tolića. Hrvaški nogometaš, ki igra v dresu Maribor kot posojen igralec zagrebškega Dinama, je zatresel mrežo gostiteljev z bližine in dosegel strelski prvenec v 1. SNL. Vijolice so pritisk na vrata Celja, pred tem je Rozman z izjemno obrambo ubranil projektil Jana Repasa z razdalje, kronale z izenačenjem na 2:2. S takšnim rezultatom se je razpletel prvi štajerski derbi v tej sezoni. Takrat je prvič vodil Maribor v 1. SNL trener Damir Krznar. Gooooooool! 2:1! 49. minuta. Celjani znova vodijo. Izkazal se je Aljoša Matko, se otresel Martina Milca in z mojstrskim igralcem prisilil k predaji Ažbeta Juga. Glavni sodnik Slavko Vinčić je zadetek potrdil šele po nekaj minutah, VAR sodniki so prišli do ugotovitve, da strelec zadetka ni bil v nedovoljenem položaju. Max Watson. Pravšnji trenutek za prvi gol v dresu @nkmaribor.#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor pic.twitter.com/y1KwnzZPtI — NK Maribor (@nkmaribor) October 29, 2022 Konec prvega polčasa. Štajerska tekmeca bosta v drugi del vstopila z izenačenim rezultatom 1:1. Razmerje strelov v okvir vrat je 3:2 v korist Maribora. Vijolice so tako prikazale izjemen napredek, saj so na zadnjih treh tekmah, prav vse so izgubile, v okvir tekmecev vsega skupaj usmerile le en strel ... In takoj po izenačenju na odmor. 1:1, zaostanek izničen.#MiSkupajEnoSmo #CEMB pic.twitter.com/ycfhetUIhI — NK Maribor (@nkmaribor) October 29, 2022 Gooooooooool! 1:1! 44. minuta. Mariborčani so vrnili udarec Celjanom. Tudi drugi gol na tekmi je padel po predložku s kota. Kot je izvedel Hrvat Marko Tolić, v skoku je bil najvišji Max Watson in izenačil na 1:1. Vratar Celja Matjaž Rozman je bil ob zelo natančnem strelu nemočen. To je prvi zadetek Maribora v 1. SNL po sušnih 316 minutah. Šved je dosegel prvi zadetek v Sloveniji na svojem jubilejnem 20. nastopu. 38. minuta: velika priložnost za Maribor. Razigrani Jan Repas je silovito prodrl proti vratom Celja, nato pa odlično zaposlil Žana Vipotnika. Mladi napadalec Maribora se je znašel sam pred vratarjem Celja, a nato izgubil dvoboj z izkušenim Matjažem Rozmanom. Ostaja pri vodstvu Celjanov z 1:0. Gooooooool! 1:0! 25. minuta. Celjani so sredi prvega polčasa prešli v vodstvo. V polno je zadel Aljoša Matko. Nekdanji napadalec Maribora, pa tudi Brava in Olimpije, je dosegel prvi zadetek v tej sezoni. Nekdanji vijol'čni bojevnik je izkoristil natančen predložek s kota Denisa Popovića in premagal Ažbeta Juga. Prvenec v celjskem dresu! 👑⚽️



25' Celje 1-0 Maribor#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/s0MEXHd6iZ — NK Celje (@NKCelje) October 29, 2022 Nogometaši Celja in Maribora so začeli štajerski derbi ob 20.15. Drugi štajerski derbi letošnje sezone začenjamo z naslednjo enajsterico. 👑⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/H4ZIXYGN4O — NK Celje (@NKCelje) October 29, 2022 Vijol’čnih 11:@NKCelje - @nkmaribor



Klop: Bergsen, Mitrović, Koderman, Žinič, Božičković, Kryeziu, Čuk, Ishaq Rafiu, Baturina.#MiSkupajEnoSmo #CEMB pic.twitter.com/smv6up60wi — NK Maribor (@nkmaribor) October 29, 2022

Domžale : Gorica 5:1 (2:0)

Kovačević 40., Repas 44., 47., Barišić 86., 88.; Iličić 84. Sobota, 29. oktober:

Tabor : Radomlje 2:1 (0:1)

Štravs 80., Ndzengue 90.+5: Ouro 15./11-m



Celje : Maribor 3:3 (1:1)

Matko 25., 49., Vuklišević 90.+4; Watson 44., Tolić 59., Vipotnik 73. Nedelja, 30. oktober:

15.00 Olimpija - Koper

17.30 Mura – Bravo

Tabor vstal od mrtvih, Radomlje ostale brez vsega

Trener zadnjeuvrščenega Tabora Dušan Kosić je po desetih tekmah le dočakal prvoligaško zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Derbi začelja v Sežani se je končal z velikem veseljem v taboru gostiteljev, gostje iz Radomelj pa so objokovali ogromno število neizkoriščenih priložnosti, ki so jih zapravili po zgodnjem vodstvu z 1:0. Nekatere izmed njih so bile zelo zrele, a se je med vratnicama zadnjeuvrščenega kluba izkazal Jan Koprivec. Nesojeno nogometno pravilo ''kdor ne da, ta prejme'' se je uresničilo v 80. minuti, ko se je po predložku s kota izkazal Lan Štravs. Izenačil je na 1:1 in se razveselil strelskega prvenca v 1. SNL. Sledil je dramatičen zaključek srečanja, v katerem ni manjkalo priložnosti, na koncu pa se je po zadetku, doseženemu v zadnjih sekundah srečanja, zmage razveselil Tabor.

Zmagoviti zadetek je v peti minuti sodnikovega podaljška po podaji Črnogorca Milana Vukotića prispeval Gabonec Fahd Richard Ndzengue Moubeti. Izbranci Dušana Kosića so po desetih sušnih krogih končno izkusili sladkost zmage in po točkah ujeli sosede iz Nove Gorice, s tem pa napovedal še krčevit boj za obstanek med elito. Radomljani so na drugi strani podaljšali neslaven niz, saj čakajo na zmago že 12 krogov! Na lestvici se je njihova prednost pred Taborom stopila na vsega eno točko. Zadetek Samsondina Oura, ki ga je dosegel v 15. minuti z bele točke, tako na koncu ni zadostoval niti za točko.

V Domžalah odjeknila petarda v mreži Gorice

Domžalčani so vštevši pokal vstopili v zmagoviti niz. Po Iliriji in Mariboru so premagali še Gorico in to kar s 5:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Petnajsti krog 1. SNL se je začel na stadionu ob Kamniški Bistrici. Domžale, ki so v prejšnjem krogu premagale Maribor s 3:0, so na prvi gol na tekmi z Gorico čakale debelo uro. Najprej je bil začetek tekme zamaknjen za 30 minut, saj so Goričani obtičali na cesti. Nato je bil prvi gol Franka Kovačevića razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V 40. minuti pa je ta hrvaški nogometaš vendarle zadel. Z izjemnim strelom z 20 metrov. Njegov tretji gol v sezoni. Sploh prvega v sezoni in tudi prvega v prvi članski ligi pa je štiri minute pozneje zabil 21-letni Žiga Repas. Gre za štiri leta mlajšega brata Jana Repasa.

Repas je drugi polčas odprl še z drugim golom in Domžale so bile na pragu druge zaporedne zmage, kar je obenem njihova peta zaporedna tekma brez poraza. Miroslav Iličić je v 84. minuti sicer znižal in vzbudil kanček upanja za Gorico. A je ta hitro zvodenel, saj je čez dve minuti prvič in čez štiri še drugič zabil rezervist Bartol Barišić. Še ne 20-letni hrvaški nogometaš je postavil končni izid 5:1, kar je najvišja zmaga Domžal v sezoni.

Vidovška mika "klub 900", Zeljković v Stožicah ne izgublja

Matevž Vidovšek se je po dvoboju v Novi Gorici opravičil za nešportno potezo, ko je udaril Alena Krajnca, a jo na njegovo srečo odnesel le z rumenim kartonom. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski nogometni spored se bo začel v slovenski prestolnici. V derbiju kroga se bosta spopadla vodilna Olimpija in najbližji zasledovalec Koper. Zgodnji začetek tekme, glavni sodnik Matej Jug bo označil začetek dvoboja ob 15. uri, bi lahko na tribune ob lepem vremenu privabil veliko gledalcev. Med njimi tudi otrok. Trener zmajev Albert Riera bo skušal še drugič v tej sezoni premagati klub, pri katerem je sklenil bogato kariero. Za kanarčke je odigral le eno tekmo (v Stožicah proti Olimpiji), nato pa se po poškodbi odločil, da postavi nogometne čevlje v kot. Kot trenerju mu gre v Sloveniji izvrstno, z Olimpijo se mu nasmiha jesenski naslov, v Stožicah pa je tako suveren, da ni gostom prepustil še niti točke.

Olimpija je v 6. krogu na Bonifiki zmagala z 2:0, oba zadetka je prispeval mladi reprezentant Svit Sešlar. To je bila tekma, ki jo bo z mešanimi občutki pomnil vratar Matevž Vidovšek, saj je po spornem trku s Kaheemom Parrisom (Jamajčan se je nato preselil k Dinamu iz Kijeva) utrpel zlom dlančnice, zaradi katerega je moral skoraj tri mesece pozabiti na tekme. Ko se je vrnil, je nadaljeval sanjski niz. Tako je še vedno nepremagan v 1. SNL (810 minut). Do absolutnega rekorda, ki ga je med vratnicama Domžal dosegel novopečeni član Mure Nejc Vidmar, ga loči le še 192 minut. Mu bodo Koprčani, ki jih Riera zelo spoštuje, pokvarili namero?

Zoran Zeljković kot strateg Kopra še ni izgubil na gostovanju pri Olimpiji, klubu, za katerega je pred leti branil barve kot nogometaš. Foto: Grega Valančič/Sportida

Oba vodilna kluba sta v zadnjih krogih remizirala z Gorico. Zanimivo je, da do takrat sploh nista poznala remijev v tej sezoni. Odkar vodi Koper Zoran Zeljković, Ljubljančan še ni izgubil v Stožicah. V zadnjem obdobju sta v najboljši strelski formi Andrej Kotnik in Žan Benedičič.

Mura lovi rekord, Bravo meša štrene najboljšim

Izbranci Damirja Čontale so v zadnjem obdobju v izjemni formi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 15. kroga predstavlja srečanje na Fazaneriji med Muro in Bravom. Črno-beli so v izvrstni formi. Lovili bodo že četrto zaporedno zmago. Tega, odkar so se pod vodstvom Anteja Šimundže vrnili v prvo ligo, še niso dosegli. Za Prekmurce ne zadeva več le Mirlind Daku, prvi strelec 1. SNL, ki ga bo v zimskem prestopnem roku težko zadržati, saj igra v Sloveniji kot posojen napadalec Osijeka. Na zadnji tekmi je z dvema zadetkoma opozoril nase Mihael Klepač in pozval navijače, da v čim večjem številu obiščejo nedeljsko tekmo in izbrancem Damirja Čontale, ki se mu po zadnjih uspehih ne trese več stolček, pomagajo do nadaljevanja zmagovitega niza.

V Mursko Soboto prihaja nepredvidljivi Bravo, ki v zadnjem obdobju premaguje najboljše slovenske klube. Zlasti na domači zelenici. Po Olimpiji (6:1) je na stadionu ŽAK spravil v slabo voljo še Celjane (2:0). Šiškarji imajo najbolj trdno obrambo v ligi. Prejeli so le 11 golov, v povprečju krepko manj kot enega na srečanje. Tokrat čaka mladega vratarja ljubljanskega kluba Gala Lubeja Finka, sicer sina nekdanjega rokometnega reprezentanta Zorana Lubeja, najhujši možni izziv, saj so Prekmurci v tej sezoni dosegli že 27 golov, tako da se lahko pohvalijo z najbolj učinkovitim napadom v ligi. Spopad med najboljšim napadom in obrambo 1. SNL bo tako predstavljal zanimiv obračun, ki ga ne velja zamuditi.