Nik Omladič junak Velenjčanov, Rogaška na vrhu vsaj do nedelje

Niso več le košarkarsko mesto. Nogometaši Rogaške so v 14. krogu druge slovenske lige v gosteh premagali Krko z 2:0 in dosegli že deveto zmago. S tekmo več imajo dve točki prednosti pred Aluminijem, ki bo v nedeljo gostoval v Ajdovščini. Velenjski Rudar je po preobratu ugnal Bistrico z 2:1, zmagoviti zadetek je dosegel nekdanji slovenski reprezentant Nik Omladič. Fužinar in Grosuplje sta zmagala v gosteh, v Biljah pa, čeprav so imeli Kranjčani drugi polčas igralca več, ni bilo zadetkov.