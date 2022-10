Znanilec lepše prihodnosti Domžal

V Domžalah znajo prisluhniti paroli, da svet stoji na mladih. V klubu mrgoli obetavnih mladeničev, ki jim Simon Rožman in Senijad Ibričić ponujata priložnost. Pot do večje medijske prepoznavnosti si tako pospešeno utira Jošt Pišek. Dvajsetletni Zasavec prihaja iz rumenega inkubatorja, opevane mladinske akademije Domžal. V soboto je mladi Rožmanovi zasedbi pomagal do slavja (3:0) v Mariboru. Najbolj odmevno predstavo kariere je kronal s prvim zadetkom in asistenco v 1. SNL ter nam predstavil svojo nogometno zgodbo.

Domžalski klub že dolgo povezujejo s prepričanjem, da je eden redkih v Sloveniji, ki v večji meri zaupa mladim in jih hitro pahne v surov in neizprosen svet članske konkurence. V bližnji preteklosti so še lepšo podobo filozofije kluba iz mesta ob Kamniški Bistrici kvarili prihodi številnih tujcev, ki niso tako močno izstopali, a domačemu klubskemu podmladku vendarle odžirali priložnost, da bi hitreje splavali na površje. Navkljub za slovenske razmere izdatnem klubskem proračunu so izostali vrhunski rezultati. V zadnji sezoni je bil neuspeh še toliko večji, saj je ekipa ostala brez nastopa v Evropi. Treba je bilo nekaj spremeniti.

Domžale na lov za Evropo

Simon Rožman uživa v delu z mlado zasedbo Domžal, ki je v zadnjem obdobju nanizala tri remije, nato v pokalu izločila Ilirijo, v soboto pa v Ljudskem vrtu nadigrala Maribor s 3:0. Foto: Vid Ponikvar Po koncu sezone se je v Domžale, kjer se je vedno dobro počutil, vrnil strateg Simon Rožman. Na vroči stolček ga je postavil nekdanji varovanec Senijad Ibričić, ki se je oprijel novega izziva. Postal je snovalec kadrovske politike. Njegov pogled je podoben tistemu, ki ga že vrsto let izpostavlja Rožman. Da je treba mladim igralcem, željnim dokazovanj in prvoligaških minut, omogočiti več nastopov.

Rezultatska krivulja pomlajenih Domžal v tej sezoni niha. Nekajkrat je že opomnila, s kako velikim potencialom imajo opravka rumeni, po drugi strani je po kopici ponesrečenih zaključkov srečanj in zapravljenih priložnosti dala vedeti, da takšna usmerjenost zaradi pomanjkanja izkušenj predstavlja dvorezni meč.

Tako je bilo do sobote, ko so Domžalčani z zrelo in navdihnjeno predstavo v Ljudskem vrtu (3:0) namignili, da bi lahko sledilo lepše obdobje. Povzdignili so se na peto mesto, v zgornjo polovico razpredelnice, kjer se delijo evropske vozovnice, ozračje kolektiva, v katerem ne manjka igralcev, rojenih v tem tisočletju, je po zadnjih uspehih zelo pozitivno. Klub želi s pomočjo nove energije ustvariti osnovni cilj in si zagotoviti Evropo.

Ekipa Maribora očitno usojena Domžalam

Sobotna zmaga Domžal je v slovenskem okolju močno odmevala. Ne le zaradi domžalske mladosti in igrivosti, ki je začela prinašati rezultate, ampak tudi zaradi ogromne mariborske krize, kateri se čudi tudi naš sogovornik Jošt Pišek. Ostaja skromen, po desetih nastopih v 1. SNL še ni vajen medijske pozornosti. Če bo večkrat ponavljal predstave, kakršno je prikazal v soboto v Ljudskem vrtu, ko je dosegel zadetek, prispeval asistenco in predstavljal ogromno oviro mariborski obrambi, bo pred mikrofoni zagotovo primoran gostovati pogosteje.

Vrhunci dvoboja med Mariborom in Domžalami:

"Po tekmi v Mariboru se mi življenje ni spremenilo, je pa po takšni zmagi, mojem prvem golu in prvi asistenci v prvi ligi zagotovo lepše trenirati," nam je odvrnil po torkovem treningu, na katerem v domžalskem taboru ni manjkalo dobre volje. Čeprav se je v zadnjih dneh bolj kot o podvigu Domžal, ki so v Ljudskem vrtu zaigrale s številnimi mladimi igralci, pisalo o tragični zgodbi Maribora, mladega Zasavca to ni presenetilo, kaj šele zmotilo.

"Saj veste, kakšen je Maribor. To je najboljši klub v Sloveniji. Je le Maribor. Letos mu resda ne gre, a če gledaš na splošno … Zdaj je v krizi, a se v našem klubu o njem ne pogovarjamo. Nam je pa očitno ta ekipa Maribora usojena," se je v klubskem baru nasmehnil mladi zvezni igralec, srknil kavo in nam predstavil svoj pogled na nogometno dogajanje v Sloveniji.

Trenerju Rožmanu hvaležen za marsikaj

V 1. SNL je Jošt Pišek debitiral 22. julija 2020 na tekmi med Domžalami in Triglavom (2:1). Takrat je štel 18 pomladi. Foto: R. P. V tej sezoni so Domžalčani že dvakrat premagali aktualnega prvaka Maribor. V Domžalah v 5. krogu s 3:2, po tej tekmi, ki jo je Jošt spremljal s klopi za rezervne igralce, je Maribor zamenjal tudi trenerja Radovana Karanovića. Zdaj so bili rumeni boljši še v gosteh. Žal se je zaradi kazni igralo v praznem Ljudskem vrtu, Domžale so zmagale s prepričljivih 3:0. To je bil dvoboj, na katerem je z zadetkom, podajo in še čem vidno izstopal prav Jošt Pišek.

"Maribor nam očitno leži. No, po tej tekmi verjetno ne bodo menjali trenerja. Je le malce zgodaj," se je pošalil, a tudi priznal, kako mu je bilo najbolj žal, da v soboto v Ljudskem vrtu ni bilo gledalcev. "Nogomet brez gledalcev ni isti. Je bilo pa vseeno lepo igrati prvič v Ljudskem vrtu," je zaupal, kako je prvič v karieri zaigral na objektu pod Kalvarijo, na katerem je zaradi praznih tribun vladala posebna tišina. S tem je bila nogometašem obeh ekip olajšana komunikacija s trenerjem, ki ga je bilo veliko lažje slišati. Domžalski strateg, ki dobro ve, kako je biti tudi trener Maribora, je po zmagi izžareval veliko zadovoljstvo. Podobno je veljalo za nogometaše.

Prvi zadetek v 1. SNL je dosegel na jubilejnem desetem nastopu. Prvič je nastopil v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dvajsetletni Jošt je zelo zadovoljen s trenerjem Simonom Rožmanom, ki mu je v tej sezoni namenil priložnost že na devetih tekmah. "Zelo sem hvaležen za vsako priložnost, vsako minuto, ki jo dobim. Tako dobivam izkušnje in napredujem. Proti Mariboru smo zaigrali z zelo mlado ekipo, v začetni enajsterici nas je bilo kar sedem, rojenih v tem tisočletju. Zelo sem zadovoljen s trenerjem, športnim direktorjem. Vlada krasno vzdušje, dobro se počutim v tem kolektivu," se mlademu zveznemu igralcu gode med člani Domžal.

Akcija, s katero so navdušili Slovenijo

O tem, da se tekma v Ljudskem vrtu ne bo kar tako pozabila, je poskrbela akcija tekme, morda tudi celotnega kroga. Vse skupaj je zakuhala ideja trenerja, kako po izvajanju kota preslepiti obrambo tekmeca. Domiselna in duhovita akcija je obrodila sadove, po atraktivnem strelu jo je v vodstvo gostov pretopil Mirko Mutavčić. Še nedavno branilec Maribora, ki je potrdil "zakon bivšega".

"Dan poprej smo dobro uigrali akcijo. Največje zasluge pripadajo trenerju. Sprva smo trenirali akcijo, v kateri podam s kota po tleh, nato pa gre žoga enkrat med noge. To smo nato spremenili. In je šla žoga dvakrat med nogami soigralcev. Namenoma. In se je posrečilo," je pojasnil, kako so Domžalčani dobršen del petkovega treninga namenili prav uigravanju akcije, s katero so v Mariboru prešli v vodstvo.

Nista več Jošt in Janez, ampak Jole in Pišo

Janez Pišek je štiri leta starejši od Jošta Piška. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po podaji Jošta iz kota je najprej preskočil žogo Franko Kovačević. Hrvat je to storil spretno in prepričljivo. Nato, to je bilo šele presenečenje za mariborsko obrambo, ga je posnemal še Janez Pišek, nakar je Mutavčić z izjemnim strelom prispeval piko na i. Domžale so povedle, v akciji sta sodelovala oba Piška. Tako Jošt kot Janez. Sta tudi sorodnika, čeprav si po telesni figuri nista kaj prida podobna?

"Ne, ne. Ko sem prišel v klub, naju je veliko ljudi menjalo, zdaj pa že vsi vedo, da nisva sorodnika. Sprva je bilo na to temo dosti zafrkancije. Da sva brata, bratranca, ne vem kaj še vse. A nič od tega ne drži. Janez prihaja iz Celja, sam sem Izlačan. In kolikor mi je znano, najini družini nista v sorodu. V klubu so se znašli, tako da naju kličejo po vzdevkih. Jaz sem Jole, Janez pa je Pišo," je pojasnil, kako ju v klubu ločijo. Jošt in Janez sta postala Jole in Pišo, oba pa na dresih krasi napis Pišek. Priimek, na katerega so v Domžalah zelo ponosni. In glede na njuno mladost pričakujejo še kar nekaj let plodnega sodelovanja.

Po strelskem prvencu raje hitro zapustil igrišče

Po uigrani akciji s kota, s katero se je Pišek podpisal pod svojo prvo asistenco v prvi ligi, je na začetku drugega polčasa dočakal še bolj slovesen trenutek. Žoga je po njegovem strelu prvič v 1. SNL zatresla mrežo. Zgodilo se je s prostega strela, ko mu je mariborski živi zid naredil uslugo, saj je žoga našla luknjo v njem in premagala nemočnega Ažbeta Juga. "Udaril sem čez živi zid, nato se je pač tako zgodilo. Važno je, da je šla žoga noter," je skromno pripomnil Jošt, ki je po zadetku hitro zapustil igro. Razlog je ležal v kartonih. Imel je že enega rumenega.

Na gostovanju Domžal v Mariboru, kjer je Jošt Pišek dočakal prvi zadetek in asistenco v 1. SNL, je v začetni enajsterici rumene družine zaigralo kar sedem mladeničev, rojenih v tem tisočletju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Visel sem, lahko bi dobil še drugi rumeni karton. Sreča je bila na moji strani. Čeprav sem po zadetku naredil neumen prekršek, nisem dobil še enega kartona," si je oddahnil ter pojasnil, da je vse skupaj počel v žaru borbe, saj na taki tekmi, kot so gostovanja v Mariboru, vedno pokaže še 50 odstotkov več. Temu primerna je bila tudi agresivnost na igrišču.

Mariboru bi lahko dali še štiri ali pet golov, a …

Domžalčani so po vodstvu z 2:0, ko so imeli na zelenici dva igralca več, namenoma malce umirili ritem srečanja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Rožman je po izključitvah Gregorja Sikoška in Roka Kronavetra, po katerih je Maribor ostal brez dveh igralcev, prepričal izbrance, da so bili milostljivi z gostitelji. To je bila plemenita poteza, ki je vijolicam preprečila še hujšo katastrofo.

"Imeli smo dva igralca več. Če bi hoteli, bi lahko, iskreno povedano, dali še štiri do pet golov, naš primarni cilj je bil, da ne dobimo gola. Da zadržimo ničlo. Po vodstvu s 3:0 se nam ni nikamor mudilo. Počasi in lepo smo pripeljali tekmo do konca in zasluženo zmagali," je pohvalil prispevek vseh soigralcev, katerih trud je prišel še toliko bolj do izraza, saj Maribor še drugo tekmo zapored ni usmeril niti enega strela v okvir vrat tekmeca.

V Evropi zatresel mrežo poznejših prvakov

Je predstavnik nove generacije nogometašev, rojene v tem tisočletju. ''Radi imamo mobitel v rokah, radi igramo play-station. Pravijo, da je bilo včasih pri nogometaših drugače. A vseeno skrbimo zase. Športno jemo, ne ponočujemo, niti ne hodimo na zabave. Spat hodimo ob določenih urah in se prilagajamo treningom. Želimo uspeti, kdaj pa kdaj pa napoči tudi tak trenutek, ko prižgemo play-stadion in ga igramo do onemoglosti. Tudi to se zgodi,'' nam je povedal. Foto: R. P. Je eden izmed najbolj vročih znanilcev lepše prihodnosti Domžal. V Rožmanovi četi je opaziti val mladih igralcev. "Res nas je kar nekaj, ki obetamo. Domžale imajo najboljšo šolo v Sloveniji. To kažejo tudi rezultati, v zadnjih letih imamo največ lovorik. In igramo v mladinski ligi prvakov. To je dokaz, da je domžalska šola konkurenčna s svetom. Darko Birjukov je vrhunski trener. To so bili res lepi časi," se z veseljem spominja obdobja, ko je nastopal še v mlajših kategorijah. Nase je opozoril v mladinski ligi prvakov, ko je zatresel mrežo poznejšega prvaka Porta.

Čeprav je rojeni Zasavec, se počuti vedno bolj kot Domžalčan. V mestu ob Kamniški Bistrici je že skoraj sedem let. Preizkusil je tudi akademijo, s katero domžalski klub izstopa v Sloveniji, saj omogoča nogometašem tip internata, s pomočjo katerega lahko misli usmerijo le na šolo in šport. "Akademija je blizu stadiona, le dve minuti od Športnega parka. Vse je urejeno, vladata red in disciplina. Nisi kot v hotelu, noter lahko pridejo samo določene osebe s kartico," je kot srednješolec veliko časa prebil na akademiji. Pred tem je dve leti vsakodnevno potoval v Domžale iz Zasavja. To je počel skupaj z vratarjem Luko Bašem, ki je Trboveljčan in zdaj brani za Radomlje. Jošt prihaja iz Izlak, v Domžale se je preselil iz trboveljskega Rudarja.

Navezal se je na toplice, ki so nato propadle

Tako so lani sprejeli olimpijskega prvaka Primoža Rogliča v Zagorju ob Savi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zelo je navezan na domačo občino Zagorja. Do Kisovca, ki se je v športnem svetu po zaslugi Primoža Rogliča zapisal s posebnimi črkami, ga loči le nekaj minut vožnje. Rogličmanija mu tako ni tuja. "Ko nastopi čas za Vuelto ali pa Tour, so zastave v podporo Rogliča izobešene vsepovsod ob cestah. Postavljene so tudi table. To je športno obarvan kraj, čestitke Primožu," rad zahaja k sosedom v Kisovec. Tam je nenazadnje pri petih letih tudi začel nogometno kariero. Nato se je v nogometnih čevljih mudil še v Trbovljah, Dobu in Domžalah.

Je ponosen Izlačan. V mladih letih se je rad kratkočasil v Medijskih toplicah, nato je moral rutino kopanja prisilno prekiniti. "Dolgo je že od tega, ko so zaprli terme. Tam smo se vedno kopali, zdaj pa vse propada. Žal mi je, da je tako. Investitorji so se menjavali, a se ni zgodilo nič. Prav žalostno," mu ni vseeno, ker so Izlake že dalj časa brez nekdaj zelo prepoznavnega in dobro obiskanega simbola.

V Sloveniji ostati vsaj še sezono ali dve

Povsem drugače pa je v Domžalah, kjer se nogometni projekt, ki pod taktirko trenerja Simona Rožmana in športnega direktorja Senijada Ibričića temelji na načrtni uveljavitvi mladih talentov, spreminja v lepo zgodbo. Igralcem se tako dviga vrednost, kar bi lahko prišlo še kako prav v prihodnosti, če bo kdaj napočil trenutek za donosne prodaje. Ker je Jošt že mladi reprezentant, je vse skupaj še bolj mikavno. Pa že kaj razmišlja o selitvah?

Velikokrat se s soigralci odpravi na tekme domžalskih mladincev in kadetov na umetni travi. ''Veliko mladih igralcev obeta, najbolj pa Luka Topalović,'' je izpostavil 16-letnega ofenzivnega zveznega igralca, ki je pri kadetih dosegel že 18 golov, pogosto pa trenira tudi s člani. Odigral je tudi že nekaj prijateljskih tekem. Foto: Vid Ponikvar

"Za zdaj sem z glavo še lepo v Domžalah. Hočem biti še leto ali dve v Sloveniji in se tu dokazati. Želim zapustiti kakšen večji pečat. Zato razmišljam le o Domžalah," je dejal, nato pa odgovoril še na vprašanje, kaj bi ga v prihodnjih letih bolj zanimalo. Prestop k še večjem slovenskem klubu, v tem pogledu izstopata zlasti Olimpija in Maribor, ali selitev v tujino? "Bolj razmišljam o tujini. V Domžalah mi je vrhunsko, z njimi smo konkurenčni tudi Olimpiji. V Ljubljani smo izpustili iz rok pozitiven rezultat," se nerad spominja vodstva v Stožicah z 2:0, ko je VAR preprečil vodstvo s 3:0, nato pa so zmaji ekspresno zadeli trikrat in priredili čudežni preobrat. "V desetih minutah smo dobili tri gole. To se ne sme več ponoviti. To je lepa šola za naprej," verjame, da se bo tako mlada zasedba Domžal najhitreje učila iz napak.

Kakšen pa je klubski cilj? "Evropa. Evropa je nuja, prvi cilj. Preko pokala ali prvenstva, vseeno. Pokal omogoča najlažjo pot, zmagaš štiri, pet tekem in si že notri. Prepričan sem, da bomo maja v ugodnem položaju za Evropo. Imeli smo veliko smole na začetku sezone, ogromno točk izgubljali zaradi neumnosti. Nismo imeli športne sreče, a se bo obrnilo nam v prid," verjame v boljšo rezultatsko uspešnost. Če bo tako, bi se lahko resnično Domžalčani povzpeli še bližje vrhu.

Eden redkih, ki se ni ustrašil dokazovanja v drugi ligi

V prejšnji sezoni se je dokazoval v drugi ligi pri Dobu, v tej pa je deležen priložnosti v 1. SNL, kjer ga vidi Simon Rožman kot vedno bolj pomembnega člena zvezne vrste. Foto: Vid Ponikvar O kritikah, kako lahko nogometaši Domžal v tej sezoni tako lahkomiselno zapravljajo prednost, v zaključkih srečanj so tako izpustili iz rok nemalo število točk, pogosto razmišlja. "Mogoče je kriva psihološka plat. Kondicijska priprava zagotovo ni krivec. Izboljšujemo se, popravljamo zadeve, zdaj bi nam lahko steklo. So bili naše slabše predstave v zadnjih minutah povezane z mladostjo? Verjetno se čuti pomanjkanje izkušenj," priznava eden izmed plejade mladih nogometašev Domžal, ki že prejemajo reden odmerek priložnost v prvi ligi.

S pogoji, ki jih nudi klub, je zelo zadovoljen. "Vrhunsko se imamo. Hrana, fitness, fizioterapija, igrišča … Tudi v Lukovici treniramo, kar se tiče plač, je vse urejeno," mu ustreza domžalsko okolje. Razlog več, da sploh ne razmišlja o tem, ali bi v Sloveniji zaigral še za kak drug klub.

Njegova pot predstavlja nazoren primer, kako je treba včasih stopiti korak nazaj, nabirati kilometrino v drugi ligi (Dob), nato pa se vrniti med prvoligaše. Mnogi njegovi sovrstniki si tega tveganja niso hoteli privoščiti, ampak so raje stagnirali v prvi ligi ob pomanjkanju minutaže.

V Domžalah se nogometaši vneto pripravljajo na nov izziv. Konec tedna prinaša dvoboj z Gorico. ''Novogoričani niso slabi. Imajo zelo dobro ekipo, proti Kopru in Olimpiji niso izgubili. Vsekakor je ne smemo odpisati,'' se mladi zvezni igralec zaveda, da ga v 15. krogu ne čaka enostavna naloga, saj je Gorica po menjavi vodstva kluba povzdignila raven predstav in uspešnosti. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"V drugo ligo sem šel po minute. Marsikdo od mladih igralcev takšno ponudbo zavrne. Mladi nočejo iti stopnico nižje. Nekateri mislijo, da tako ne bodo uspeli. To me čudi. Ko sem se o tem pogovarjal z različnimi strokovnjaki, so mi vsi svetovali, naj odidem v drugo ligo. In sem jih poslušal. Pri Dobu sem nabiral izkušnje, dobil kilometrino v članskem nogometu. Trener Jernej Javornik mi je zelo zaupal, dobro sva se razumela," je v prejšnji sezoni nastopal v drugi ligi in profitiral. Ko se je vrnil v Domžale, ga je novi trener Rožman uvrstil med osrednje kandidate za nastop.

Šeško ga je očaral že kot kadet

Benjamin Šeško se je v tujino odpravil kot mladi nogometaš Domžal, pred tem se je dokazoval v Krškem. Foto: NK Domžale V Domžalah stanuje s soigralcem Mitjo Ileničem. "Odlično se razumeva, kar se pozna tudi na igrišču. Mičko je super," je navdušen nad najstnikom, ki mu napovedujejo lepo kariero. Na vprašanje, ali bosta cimra tudi ob koncu sezone, se je le skrivnostno nasmehnil. Ni skrivnost, da za 17-letnega branilca, ki ruši mejnike in je v mesto ob Dravi "spodil" Andraža Žiniča, vlada veliko zanimanje.

Izpolnjujejo se mu tudi sanje, saj nosi državni dres. Podobno kot naš sogovornik Jošt je mladi reprezentant do 21 let. "To je za športnika največji ponos. Vsak nogometaš, ki trenira, si že pri desetih letih želi nekega dne obleči barve reprezentance," upa, da se bo na seznamu Milenka Ačimovića znašel tudi prihodnji mesec, ko bo na sporedu nov reprezentančni zbor.

Z njim bi lahko v izbrani vrsti do 21 let igral tudi Benjamin Šeško, eden najbolj opevanih najstnikov evropskega nogometa. Pišek ga dobro pozna, nenazadnje sta sodelovala tudi v kadetski zasedbi Domžal. "Šeško je razred zase. V kadetih sva igrala eno leto. Večkrat sem mu asistiral, on pa je zlahka dosegal zadetke. Lahko mu daš žogo skoraj na pamet, pa bo zatresel mrežo. Res, neverjetno. Upam, da mu v Leizpigu uspe in da se bo povzpel še višje. To bi mu od srca privoščil," ne bo nikoli pozabil enoletnega obdobja, ko je sodeloval z zdajšnjim zvezdnikom slovenskega nogometa.