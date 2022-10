V živo: Bo potop Olimpije v Šiški izkoristilo Celje?

Vodilna Olimpija je v 12. krogu prve slovenske lige doživela pravo blamažo, saj jo je Bravo premagal s 6:1. Tudi edini gol Olimpije so zabili Bravaši. Drugouvrščeni Celjani, ki so nanizali pet zmag, se ji tako v nedeljo zvečer lahko približajo na pet točk. Igrajo z Muro. Sobotni derbi kroga med Mariborom in Koprom je bil v 85. minuti za kar pol ure prekinjen. Ob izidu 0:0 je bil najprej izključen vratar Maribora Samo Pridgar, nato so ob še eni sodniški odločitvi navijači ponoreli in sodnik Matej Jug je tekmo prekinil. Ko se je nadaljevala, je Žan Benedičič zabil evrogol za zmago Kopra z 1:0.

1. SNL, 12. krog: Sobota, 8. oktober:

Tabor : Domžale 1:1 (0:1)

El Afghani 82.; Barišić 45+1



Maribor : Koper 0:1 (0:0)

Benedičić 87. R.K.: Pridigar 80./Maribor

Tekmo so sodniki v 85. minuti zaradi protestov navijačev za pol ure prekinili. Nedelja, 9. oktober:

Bravo : Olimpija 6:1(2:0)

Svetlin 39., Kramarič 45+2, 49., 69., Kurtović 65., Nsana 70.; Jakšić 52./ag



20.15 Mura - Celje 0:0 Ponedeljek, 10. oktober:

17.30 Radomlje - Gorica

V domačem nogometnem prvenstvu pretresov poln 12. krog. Vodilna Olimpija je doživela katastrofo v Šiški, kjer je Bravo zmagal s 6:1. Za ekipo iz Stožic je to šele drugi poraz v sezoni. Bravo je na prvih 11 tekmah prvenstva zabil le osem golov, najmanj med vsemi ekipami v ligi, tokrat pa torej kar sedem. Še gol Olimpije je bil namreč avtogol. Igralec tekme je bil s hat-trickom Martin Kramarič, ki se je s šestimi goli zavihtel na drugo mesto lestvice strelcev. Začetek tekme je bil sicer boljši za Olimpijo, Rui Pedro je denimo zadel vratnico. A že ob koncu prvega polčasa se je vse postavilo na glavo.

V 39. minuti je Marcel Ratnik naredil napako in žogo v kazenskem prostoru podaril Tamarju Svetlinu, ki je zadel za 1:0. V sodniškem dodatku so izbranci Dejana Grabića podvojili prednost, ko je Kramarič natančno izvedel prosti strel z 20 metrov. Drugi polčas se je začel z drugim golom Kramariča in nadaljeval z avtogolom Nemanje Jakšića. Sredi nadaljevanja tekme so v razmaku sedmih minut Bravaši zabili še tri gole: ob Kramariču še Almin Kurtović in Simon Nsana.

Galerija z mestnega derbija v Šiški (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Kaos v Mariboru: zaradi navijačev polurna prekinitev, nato evrogol Benidičiča

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pred začetkom derbija 12. kroga prve lige je na zelenico Ljudskega vrta stopil Josip Iličić in pozdravil navijače. Kdaj bo pripravljen za igro, še ni jasno. Gost na tekmi je bil tudi atlet Kristjan Čeh, ki je pred prvim sodnikovim žvižgom na zelenici zalučal nogometno žogo. Nato pa se je začelo. In Maribor je odločno začel, a je Koper kmalu vzpostavil ravnotežje in imel na koncu v prvem celo več posesti žoge (54-odstotkov). V okvir vrat so streljali samo kanarčki, dvakrat. Najlepšo priložnost je imel Ivan Novoselec, ko je po prostem strelu 19-letni vratar Maribora Samo Pridgar žogo odbil Novoselcu na noge, a ta nanjo ni bil pripravljen in je s petih metrov streljal mimo vrat.

Galerija z derbija kroga v Ljudskem vrtu (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Prvi dramatičen trenutek tekme se je zgodil v 80. minuti, ko je po globinski podaji Dariu Kolobariću iz mariborskega gola stekel mladi vratar Pridgar. Prišlo je do kontakta, Kolobarić je padel po tleh in sodniki so Pridgarju pokazali rdeči karton. S tribun se je slišalo glasno negodovanje. Navijači so bili namreč prepričani, da so pred tem spregledali nekaj koprskih prekrškov. Maribor je nadaljeval z igralcem manj (na klop je odšel Rok Kronaveter). Prvič v sezoni oziroma prvič po poškodbi je med vratnici stopil Ažbe Jug. Zaradi poškodbe gležnja na drugi zaporedni tekmi namreč manjka Menno Bergsen.

Ko so sodniki nekaj minut pozneje piskali še en prekršek Mariboru (Marko Tolić je pohodil vratarja Adnana Golubovića), so navijači dokončno ponoreli. S tribun so leteli tudi predmeti. Je nekaj celo zadelo stranskega sodnika? Ni bilo dobro vidno. Sodniki so bili deležni številnih zmerljivk. Glavni sodnik Matej Jug je tako prekinil tekmo. Koprski nogometaši in sodniki so odšli v slačilnico, mariborski so ostali na zelenici.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tekma se je po kar polurni prekinitvi vendarle nadaljevala. Do spremembe je prišlo v golu Kopra: poškodovanega Golubovića je zamenjal David Adam. In takoj je sledil šok za Maribor. Koper je imel kot. Žoga se je v kazenskem prostoru odbila do Žana Benedičiča, ki je z več kot 20 metrov sprožil neubranljiv strel in vratar Jug je bil premagan. V zadnjih minutah je bilo še nekaj protestiranj in rumenih kartonov Mariboru, nato pa je sodnik Jug odpisal konec. Koper je zmagal z 1:0, s tribun pa se je slišal koncert žvižgov. "Sodnikov ne bom komentiral. Vsak naj se drži svojega posla," je v prvi izjavi po tekmi v prenosu na SK dejal trener Maribora Damir Krznar.

Domžale Kosićevega Tabora ne morejo premagati

Domžale Tabora, odkar jih vodi Dušan Kosić, še niso premagale. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nogometaši Tabora so na prvi tekmi 12. kroga brez pomoči kaznovanega Denisa Kouaa prekinili niz treh porazov. To jim je s svojim prvencem v prvi ligi priboril Boucif El Afghani. Z Domžalami so igrali 1:1. Kraševci so na lestvici še vedno zadnji, imajo osem točk. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je za 1:0 za goste iz Domžal zabil Bartol Barišić. Arnel Jakupović je z desne strani podal pred vrata, kjer je bil na drugi vratnici najvišji Barišić, ki je v napadu zamenjal kaznovanega Ivana Durdova. Za Jakupovića je bila to peta podaja v sezoni, s čimer se je izenačil z Olimpijinim Mariom Kvesićem. Prvi je Mariborčan Rok Kronaveter s sedmimi podajami.

Radomlje nazadnje v 1. SNL premagale prav Gorico

Trener Radomelj Nermin Bašić čaka na prvoligaško zmago že dva meseca in pol! Foto: Vid Ponikvar Dvanajsti krog se bo zaključil v ponedeljek. Radomlje in Gorica se bosta pomerila v derbiju začelja. Mlinarji so padli v rezultatsko krizo, ki traja že več mesecev. V prvi ligi so na zadnjih osmih srečanjih osvojili le tri točke, zadnjo zmago so proslavljali 29. julija. In to prav v mestu vrtnic! Takrat so z zadetkom Nedima Hadžića premagali Gorico, nato pa je napočilo trpljenje. Resda so v naslednjih osmih tekmah dosegli pet zadetkov, a nanizali le tri remije in pet porazov, na lestvici pa zdrsnili na nevarno osmo mesto. Gorica je tik pod njimi, z zmago bi ekipo, ki mora domače tekme igrati v sosednjih Domžalah, pahnila še nižje.

Pri Radomljah si želijo, da bi se jim uresničil pregovor, kako po vsakem dežju enkrat posije sonce. A podobnih želja ne skrivajo niti pri vrtnicah. Novogoričani se spopadajo s kaotičnimi razmerami. Navijači so nezadovoljni, trener Miran Srebrnič opozarja na slabo igro, ki je bila na zadnji tekmi (1:4 proti Mariboru) izrazita zlasti v prvem polčasu, pri vodstvu kluba je prišlo do velikih sprememb. In to ravno ob praznovanju 75. rojstnega dneva štirikratnih državnih prvakov, ki se jim obeta krčevit boj za obstanek. Zato bodo točke v Domžalah štele za obe ekipi ''dvojno''.