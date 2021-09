Začasni trener Maribora razkril karte, velika senzacija v Kopru!

Maribor - Celje /20.15/

Ob 20.15 se bo začel zadnji dvoboj 10. kroga. Začasni trener Maribora Radovan Karanović, ki to vlogo opravlja prvič, je izbral začetno postavo. Od prve minute bo začel tudi Rudi Požeg Vancaš, ki je na zadnjih dveh tekmah odigral zgolj eno minuto, Maribor bo zaigral v sistemu 4-2-3-1.



Ljudski vrt, ob 20.15



Strateg Celja Agron Šalja se bo vijolicam za poraz v uvodnem krogu (2:3) skušal maščevati z naslednjo začetno postavo: Začetna enajsterica NK Celje za štajerski derbi!

V primerjavi s prvenstveno tekmo proti Olimpiji zgolj ena sprememba:



V primerjavi s prvenstveno tekmo proti Olimpiji zgolj ena sprememba:



Šporn 🔄 Mayeuski#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/9RPHlm21Qr — NK Celje (@NKCelje) September 23, 2021

Pred tekmo:

Deseti krog bo sklenil štajerski derbi, ki prinaša kar nekaj neznank. Kako se bodo Mariborčani po burnem dogajanju, ki je v zadnjih dneh poskrbelo za odhod trenerja Simona Rožmana in suspenz Andreja Kotnika, odzvali proti Celjanom, ki so v zadnjih sezonah tradicionalno neugoden tekmec v Ljudskem vrtu in so v zadnjih treh tekmah v mestu ob Dravi osvojili kar sedem točk?

Celjani so na zadnjih treh gostovanjih v Ljudskem vrtu osvojili kar sedem od mogočih devetih točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Športni direktor Marko Šuler v teh dneh pospešeno išče primernega kandidata za novega trenerja, do takrat pa bo igralce, ki so na zadnjih štirih nastopih v prvenstvu osvojili le eno točko, zaradi rdečega kartona pa bodo pogrešali še Nemanjo Mitrovića, začasno vodil Radovan Karanović. 52-letni strokovnjak, rojen v Drvarju, ki živi v Mariboru, se v tako pomembni vlogi še ni preizkusil. Pred tem je v karieri vodil člane Krškega in Beltincev, vijolice, najbolj trofejni slovenski klub, pa so nekaj povsem drugega. "Nehvaležno je govoriti, kdaj bo znan trener. Časa ni dovolj, možnosti, ki jih imamo, ni veliko, bo pa odločitev temeljita," sporoča Šuler. Karanović se je sicer prejšnji teden priključil strokovnemu vodstvu kot novi pomočnik trenerja.

Kdo je Radovan Karanović? Rodil se je leta 1968 v Drvarju (BiH). Nogometno kariero je začel v Bosni in Hercegovini, jo nadaljeval v Srbiji, nato pa je v Sloveniji zaigral za mariborski Železničar, ptujsko Dravo, ljubljanski SET Vevče in Pohorje. Po koncu kariere se je odločil, da bo njegovo stalno prebivališče v Mariboru, hkrati pa se je podal v trenerske vode. V NK Maribor je sprva delal z mlajšimi kategorijami, v prvi ligi je bil najprej pomočnik Alena Šćulca pri Krškem, po odhodu Primorca pa je vodil Posavce kot začasni trener na treh tekmah. V drugi ligi je vodil Beltince vse do poletja, ko ga je zamenjal Damjan Gajser, nato se je posvetil delu z mlajšimi kategorijami v Krškem.

Radovan Karanović je pred prihodom k NK Maribor nazadnje v drugi ligi vodil Beltince. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zlatko Zahović, dolgoletni športni direktor, ki spremlja dogajanje v Ljudskem vrtu kot navijač, prosi vse, ki imajo radi mariborski klub, da v teh kriznih trenutkih stopijo skupaj in pomagajo klubu s pozitivno energijo. Vijolice jih bodo proti motiviranim Celjanom, ki so v prvenstvu pričakovali boljše rezultate, a jim ne gre vse po načrtih, potrebovale. "Kar se dogaja v Mariboru, v njihovem klubu, ne sme vplivati na našo pripravo na tekmo," pred že 105. štajerskim spopadom sporoča celjski bočni branilec Žan Flis in razmišlja le o svoji ekipi. Mariborčanom se bo poskušal maščevati za boleč poraz v uvodnem krogu, ko so Celjani doma vodili že z 2:0, nato pa ostali brez vsega (2:3). Glavni sodnik bo Dejan Balažič.

Kidričani priredili senzacijo na Primorskem

O tem, kako je slovensko nogometno prvenstvo nepredvidljivo, je dobršen dokaz podala tekma med Koprom in Aluminijem. Vodilni kanarčki so bili pred dvobojem izraziti favoriti za zmago. Na Bonifiki so bolje vstopili v dvoboj in nato sredi prvega polčasa prek Bedeja Osujija povedli z 1:0. Kidričani, ki so konec prejšnjega tedna pustili bled vtis v Sežani (0:4), so ob koncu prvega dela izenačili na 1:1, v drugem delu, ko so Koprčani že v uvodnih sekundah zapravili novo veliko priložnost, pa povsem šokirali gostitelje. V 48. minuti je Gašper Pečnik povedel Štajerce v vodstvo z 2:1, Armin Đerlek pa je zgolj dve minuti pozneje postavil končni rezultat (3:1).

Trener Aluminija Oskar Drobne je bil lahko zelo zadovoljen z razpletom dvoboja v Kopru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Srbski legionar je v izdihljajih srečanja zatresel še okvir vrat, globoko v sodnikovem podaljšku pa je za malce slabše voljo v vrstah Kidričanov poskrbel Tin Martić, ko je zaradi ostrega prekrška prejel rdeči karton. Aluminij je tako presenetil vodilni Koper, ki je prvič v tej sezoni izgubil dvakrat zapored, Kidričani pa so proslavljali prvo zmago v gosteh, hkrati pa se Kopru maščevali za izpad v pokalu (1:2 v Kidričevem).

Na Krasu brez zmagovalca

V zgodnjih popoldanskih urah sta se v sončni Sežani za točke spopadla Tabor in Mura. Začelo se je zelo pestro, gledalci so na stadionu Rajko Štolfa v uvodnih sedmih minutah videli kar dva zadetka. Najprej je Marko Krivičić "prevaral" Matka Obradovića in že v 4. minuti popeljal češnjice v vodstvo, a je veselje gostiteljev trajalo le tri minute. Amadej Maroša je spretno kaznoval napako Jana Koprivca, ki mu je žoga padla iz rok.

Ante Šimundža je na gostovanju pri Dušanu Kosiću osvojil točko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Napadalec Mure je postavil končni rezultat, saj v nadaljevanju srečanja ni bilo več zadetkov, čeprav je bilo nekajkrat pošteno vroče pred obema vratoma. Tako sta se stara trenerska znanca Dušan Kosić in Ante Šimundža razšla brez zmagovalcev, njuni ekipi pa na lestvici ostajata na četrtem oziroma petem mestu. Odkar je Ljubljančan prevzel rdeče-črne, je na treh prvenstvenih tekmah osvojil sedem točk, v pokalu pa izpadel proti nekdanjim izbrancem Celjanom.

Nukić z mojstrovino osrečil Olimpijo

V sredo sta se pod žarometi največjega nogometnega objekta v Sloveniji pomerila Olimpija in Domžale. Domžalčani so začeli odlično, že v drugi minuti je Sven Šoštarič Karić z bližine poskrbel za vodstvo gostov. Olimpija je odgovorila odločno. V nadaljevanju srečanja je bila boljši tekmec, pritiskala proti vratom Ajdina Mulalića in že slabih 15 minut pozneje po kotu izenačila prek Mustafe Nukića.

Mustafa Nukić je bil veliki junak derbija ljubljanske kotline v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zeleno-belim so terensko premoč dokončno kronali v 87. minuti, ko je Nukić z drugim zadetkom odločil zmagovalca. Po izjemnem prodoru Aldairja je nekdanji član Brava, v prejšnji sezoni tudi prvi asistent 1. SNL, z mojstrsko potezo, strelom s peto, spretno zatresel domžalsko mrežo in spravil na noge navijače Olimpije.

Bravo poglobil krizo Radomelj

Uvod v drugo četrtino prvenstva se je začel v Domžalah, kjer zadnjeuvrščenim Radomljanom ni uspelo prekiniti niza porazov. Izbranci Roka Hanžiča so izgubili še sedmič zapored, tokrat jih je z 2:0 ugnal Bravo. Varovanci trenerja Dejana Grabića, ki se jim je med tednom v napadu pridružil še nekdanji mladi reprezentant Leon Sever, so se z zmago začasno izenačili z vodilnim Koprom, ki ima dve tekmi manj.

Sandi Ogrinec je k zmagi Brava nad Radomljami prispeval oba gola. Foto: Grega Valančič/Sportida

Oba zadetka je ob zmagi prispeval Sandi Ogrinec, drugega z 11 bele točke. Člani Brava so na desetih tekmah izgubili le enkrat, strateg Grabić pa je tako prvič, odkar se z Radomljami v prvi ligi dokazuje njegov dober prijatelj in nekdanji sodelavec Hanžič, ugnal klub iz okolice Domžal.

