Aluminij presenetil vodilnega prvoligaša in osvojil Bonifiko

Koper : Aluminij 1:3 (1:1) Stadion Bonifika, gledalcev 400, sodniki: Matković, Kasapović, Švarc.

Strelci: 1:0 Osuji (22.), 1:1 Prša (45.), 1:2 G. Pečnik (48.), 1:3 Đerlek (50.). Koper: Adam, Palčič, Žužek, Novoselec, Viler, Guberac (od 60. Jelić Balta), Varešanović (od 55. Vešner Tičić), Oštrek (od 55. Colley), Parris (od 69. Simić), Barišić (od 69. Bešir), Osuji.

Aluminij: Janžekovič, G. Pečnik (od 90. Bizjak), Azemović, Martić, Krefl (od 32. Ploj), Bolha, Nkama, Prša, Đerlek, Brest (od 73. Pušaver), Kadrić (od 90. Kidrič). Rumeni kartoni: Žužek, Jelić Balta, Bešir; Prša, Nkama, Kadrić.

Rdeči karton: Martić (90.).

Koprčani so v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz po šestih zaporednih zmagah in prvega nasploh v sezoni, danes pa so še drugič zapovrstjo igrišče zapustili sklonjenih glav. Čeprav so v prvem polčasu zapravili številne priložnosti, so jih ugnali kar zdesetkani Kidričani, pri katerih je kopica poškodovanih igralcev, obenem pa še kaznovan Nik Marinšek. Gostujoči trener Oskar Drobne je imel tako na Bonifiki vsega pet rezervistov.

Aluminij je z borbeno predstavo in učinkovitim koncem prvega polčasa ter uvodom drugega polčasa vpisal drugo zmago sezone, s katero se je za pet točk oddaljil zadnjeuvrščenim Radomljam. Na drugi strani Koper ostaja na vrhu lestvice z 19 točkami, kolikor jih imata še Bravo in Olimpija, toda koprski kolektiv ima še tekmo v dobrem.

Koper prevladoval, povedel ...

Primorci so imeli v deveti minuti prvo lepo priložnost, ko je Maks Barišić izgubil dvoboj z Luko Janžekovičem, malce pozneje pa je bil Aluminijev vratar na mestu še po nevarnem strelu Bedeja Osujija z roba kazenskega prostora.

Koprčani so prevladovali in v 22. minuti povedli, potem ko je Mitja Viler z leve strani podal pred vrata, Osuji pa je bil za malenkost hitreje pri žogi kot Janžekovič ter jo usmeril v mrežo.

Koprčani so po Bravu doma izgubili še proti Aluminiju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vratar gostov je moral posredovati tudi v 28. minuti, ko so domači po strelu z desne strani celo zatresli vratnico, v 32. minuti pa je Janžekovič ustavil še strel Kaheema Parrisa.

Čeprav so Koprčani celoten polčas Aluminiju prepustili le drobtinice, pa so Kidričani tik pred koncem prvega dela izenačili. Z leve strani je podal Aljaž Ploj (ta je v igro vstopil v 32. minuti namesto poškodovanega Aljaža Krefla), z glavo pa je zadel Roko Prša.

Takoj po začetku drugega polčasa je zelo razpoloženi Janžekovič izvrstno posredoval v boju ena na ena z Osujijem, že v 48. minuti pa so gosti šokirali domače, saj je z desne strani kazenskega prostora za vodstvo Aluminija poskrbel Gašper Pečnik.

Trener Aluminija je v tretji tekmi v tej sezoni (0:0 v 1. krogu prvenstva in 1:2 v osmini finala pokala) končno premagal stanovskega kolega Zorana Zeljkovića. Foto: Vid Ponikvar

Kidričani pa so že v 50. minuti še povečali svojo prednost, zmedeno koprsko obrambo so izigrali, na koncu pa je z roba kazenskega prostora zadel Armin Đerlek. V 59. minuti je od daleč na drugi strani poskusil Ivica Guberac, a je bil Janžekovič na mestu, v 66. minuti pa je Viler zgrešil s prostega strela.

Vroče je bilo tudi v 75. minuti pred vrati gostov, a brez uspeha Koprčanov, ki so pritiskali, prišli do nekaj (neuspešnih) strelov, na drugi strani pa je Đerlek v 88. minuti zadel še prečko. Tik pred koncem je Tin Martić dobil rdeči karton zaradi prekrška nad Žanom Beširjem.

Koper bo v 11. krogu v nedeljo gostoval pri Muri, Aluminij pa bo gostil Bravo.