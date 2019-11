Resna grožnja: Želimo si, da se grešniki nikoli, nikjer in nikdar ne bi počutili varne

Novi testi naj bi krvni doping in zlorabo prepovedanih substanc, vključno z eritropoetinom (EPO), zaznali tudi več mesecev po dejanju. Novo metodo razvijajo znanstveniki na Univerzi Brighton v Angliji, Mednarodni olimpijski komite (MOK) pa je nad prihajajočo novostjo v boju proti dopingu navdušen.

"Če bo testiranje potrdila tudi Svetovna protidopinška agencija, bi ga lahko uporabili že na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto. Nova metoda bo okrepila odvračanje od prepovedanih dejanj. Želimo si, da se grešniki nikoli ne bodo počutili varne, kjerkoli in kadarkoli," je Bach požugal goljufom.

Z razvijanjem nove metode odkrivanja dopinga se že od leta 2006 ukvarja Yannis Pitsiladis. Foto: Univerza Brighton.

Avtor genskega testiranja je Yannis Pitsiladis, profesor športnih znanosti in genetike na Univerzi Brighton, ki se z razvojem testiranja ukvarja vse od leta 2006.

S pomočjo številnih prostovoljcev iz športnih vrst se je Pitsiladis z ekipo lotil identificiranja genov, ki se aktivirajo v primeru manipulacije krvi, ali z uporabo prepovedanih substanc (vključno z EPO kot najbolj pogosto uporabljeno snovjo s seznama prepovedanih), ki spodbujajo rast rdečih krvnih celic, ali transfuzijo.

Pitsiladis, član zdravstvene in znanstvene komisije pri MOK, je prepričan, da gre po uvedbi biološkega potnega lista leta 2002 za eno od najbolj učinkovitih protidopinških metod.

Prvi mož Slovenske protidopinške organizacije SLOADO Jani Dvoršak morebitne učinkovitosti nove metode ni mogel komentirati.

Za test bo zadostoval že manjši odmerek krvi, ki jo bodo shranili na posebnem filtrirnem papirju (Dried-blood-spot (DBS), kar bo bistveno olajšalo shranjevanje in transport vzorcev ter znižalo stroške.

Tudi v primeru, da testiranje do Tokia še ne bi stopilo v veljavo, MOK namerava zbrati čim več vzorcev in jih čez nekaj let, ko bodo metode odkrivanja dopinga še bolj sofisticirane kot danes, znova testirati.

President Bach at WADA: "We need zero-tolerance for everybody: athletes AND entourage. This means that for each doping case, we have to identify everybody who is implicated. We cannot just sanction the athlete and let others go. This is a question of credibility and justice." pic.twitter.com/nIubHUPf2r