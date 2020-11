V olimpijskem Tokiu rekordno število okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Tokiu so danes potrdili 493 okužb z novim koronavirusom, kar je nov dnevni rekord v japonski prestolnici. Neugodne številke časovno sovpadajo z obiskom predsednika krovne olimpijske organizacije Thomasa Bacha, ki si je v teh dneh ogledal pripravljenost Tokia in Japonske na olimpijske igre prihodnje leto.

Teh 493 okužb predstavlja nov najvišji dnevi porast. Doslej je bil najslabši koronski dan za Tokio 1. avgust, ko so našteli 472 na novo okuženih.

Predsednik Moka Bach je sicer danes že zapustil Japonsko, potem ko se je nekaj dni mudil na uradnem obisku. Na njem je med drugim zatrdil, da si bodo skupaj s prireditelji prizadevali za čim bolj nemoteno izvedbo letos prestavljenih iger v letu 2021 ter da o odpovedi OI v Tokiu ne razmišljajo.

Bach je med obiskom tudi dejal, da med igrami ne bo obveznega cepljenja proti novemu koronavirusu za aktivne udeležence, je pa takšno preventivno obnašanje vseeno svetoval vsem, ki bodo naslednje leto na igrah.

Japonska se je sicer za zdaj izognila tako hudim posledicam epidemije, kot jih v teh dneh in tednih doživljata Evropa in ZDA. Doslej so v tej državi zabeležili 122.000 okužb, umrlo je 1930 covidnih bolnikov.