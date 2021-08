Strelci v paraolimpijski ekipi najmočnejše orožje v Tokiu

V ekipi sicer medalje nihče na napoveduje na glas, prav tako nihče ne pričakuje, da bi jo morali dobiti prav strelci. A že statistika kaže, da možnosti za to so. Nenazadnje sta v ekipi za Tokio 2020 dva strelca, ki imata bogato zbirko medalj z vseh velikih tekmovanj. Med njimi tudi paraolimpijskih iger; Franček Gorazd Tiršek je na igrah tako leta 2012 v Londonu kot 2016 v Riu v svoji najboljši disciplini pristreljal srebrno medaljo. Izkušeni Franc Pinter pa ima v bogati zbirki medalj tudi štiri paraolimpijske, zadnjo iz leta 2008.

Franc Pinter Foto: Vid Ponikvar

Za Pinterja že osmi nastop na paraolimpijskih igrah

Pinter bo sicer v slovenski reprezentanci na Japonskem že kar veteran. Čaka ga osmi nastop na paraolimpijskih igrah, po katerem pa se spogleduje tudi s koncem sicer zelo dolge in uspešne športne poti.

"Koronski čas je, tribune bodo prazne. A moramo gledati pozitivno, športniki moramo gledati na rezultat. Upam, da bo tudi ta prišel, čeprav sem kot neke vrste veteran na svojih osmih paraolimpijskih igrah. Če bo sreča tudi na tekmi, rezultat ne bo izostal. Mogoče pa bom, ne vem, kako bo z zdravjem, v Tokiu tudi končal športno pot," je posebne igre v Tokiu napovedal najizkušenejši član ekipe.

"Formo smo tempirali za 2020. A korona je vse izničila, lani sem bil zelo dobro pripravljen. Letos pozimi sem še imel zavidljivo formo. Zdaj se je to malo podrlo, a upam, da bom do tekme še nekaj pridobil. Temelje imam dobre, izkušnje pa tudi. Upam, da bom v Tokiu pokazal, kaj znam. Upam, da se bo izšlo po najboljših močeh. Pozna se, da ni tekem. Imeti moraš stik s svetovnim vrhom, da se lahko meriš z njim na velikih tekmovanjih," je 68-letnik iz Slovenske Bistrice razložil težave zaradi prestavitve iger.

"Moja pričakovanja so, ker so že kvalifikacije v strelstvu zelo močne, vsaj finale. Ta bi po mojih načrtih moral biti. Tam pa se lahko zgodi vse. Po rezultatih na treningih sem lahko zelo konkurenčen, a je veliko odvisno od dnevne forme. Pustimo se presenetiti. Upam, da tudi moja leta ne bodo ovira, če delaš s srcem, se še kaj da narediti," pravi Pinter.

Strelce bo v Tokiu vodila trenerka Polonca Sladič, ki je Živo Dvoršak spremljala že na OI, tako da pozna tekmovališče. Zaradi temperatur bi lahko imeli težave strelci z malokalibrskim orožjem na zunanjih prizoriščih, medtem ko bodo za discipline z zračno puško razmere pričakovano dobre.

"Vsi vemo, da smo čakali več kot eno leto"

Nosilec srebra iz Ria 2016 Tiršek si je oddahnil, da se Tokio vendarle bliža. "Lahko rečem, končno. Vsi vemo, da smo čakali več kot eno leto. Mislim, da so olimpijske igre potekale, čeprav pod posebnimi pogoji, več kot odlično. Čestitam našim športnikom, ki so osvojili lepo mero medalj. Sedaj smo na vrsti paraolimpijci. Po enem letu praznine ni bilo prijetno, a se moramo zdaj osredotočiti," pravi Tiršek.

"Vsak športnik tekmuje za to, da dosega čim boljše rezultate. Za to se dela, se odreka ... Predpogoj pa je, da delaš pošteno in da si umirjen in osredotočen. Upam na najboljše, treningi so bili odlični, delo je potekalo vestno in upam na najboljše," pa o pričakovanjih neposredno ni želel razmišljati 46-letnik iz Gornjega Grada.

Poznalo se bo tudi pomanjkanje tekmovanj: "Leta 2019 smo nazadnje nastopili na SP v Sydneyju. To je velika vrzel, ni dobro, če športnik izgubi tekmovalni ritem. A z izkušnjami, ki sem si jih pridobil v svoji karieri, upam, da bom te dejavnike odmislil in da se bom osredotočil na svoj nastop ter oddelal po najboljših močeh."

Tudi Tiršek se zaveda, da bodo tokijske igre nekaj posebnega zaradi strogih ukrepov, a se zaradi tega ne vznemirja. "O posebnostih ne razmišljam. Pogoji so za vse enaki, temu se je treba prilagoditi. Osredotočiti se je treba nase, na svoje nastope in se potruditi po najboljših močeh."