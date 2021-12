Slovenske hiše v Pekingu ne bo, bo pa delček Triglavskega ledenika

Olimpijske igre, ki so stičišče tako športnikov in športnih delavcev kot tudi ljubiteljev športa z vsega sveta, so tradicionalno izjemna priložnost za države, da se svetu predstavijo v lepi luči s svojimi uspešnimi športniki in posebnimi običaji. To je OKS nazadnje na zimskih igrah v Pyeongchangu leta 2018 izkoristil s postavitvijo Slovenske hiše, ki je bila namenjena stikom Slovenije z množicami na igrah.

Krovna športna zveza je tudi za poletne igre v Tokiu 2020 načrtovala postavitev tovrstnega stičišča z obiskovalci iger, a ji je načrte prekrižala pandemija, ki je igre tudi prestavila na leto 2021. Koncept promocije prek osrednjega stičišča namreč temelji na pestrem družabnem dogajanju, ki poteka ob igrah. A tega v Pekingu, tako kot tudi že v Tokiu poleti, zaradi strogih ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa ne bo.

Foto: Andrej Štremfelj

Kar pa ne pomeni, da bo Slovenija brez promocijskih dejavnosti na prihajajočih igrah na Kitajskem. Te se bodo znova preselile bolj v virtualno okolje, še posebej v medije in na spletna družbena omrežja. V ospredju pa bo okoljevarstvena nota, bolj natančno ozaveščanje o problematiki izginjanja alpskih ledenikov in posledicah globalnega segrevanja ozračja za življenje in zimske športe.

S kampanjo Misija: Triglavski ledenik do Pekinga bo vzorčni kos ledu Triglavskega ledenika s hibridnim vozilom potoval od Slovenije do Kitajske na zimske olimpijske igre, ki bodo potekale od 4. do 20. februarja. Kampanja združuje deležnike s področja znanosti, varstva okolja, športa in gospodarstva, podprla pa sta jo tudi predsednik države Borut Pahor, ki je častni ambasador projekta, in Mednarodni Olimpijski komite, so danes sporočili iz OKS.

Foto: Andrej Štremfelj V okviru neodvisne raziskave slovenskih ledenikov je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU novembra izvedel prvi odvzem ledeniških vzorcev na Triglavu. Eden od že analiziranih vzorcev ledu, simbolno poimenovan Triglavski olimpijski led oziroma na kratko Toli, bo od decembra letos do februarja prihodnjega leta potoval skozi devet držav in deset olimpijskih mest, od Triglava do Pekinga.

V kitajski prestolnici bo v času iger razstavljen in se počasi talil, s svojim izginjanjem pa bo simbolno opozarjal na posledice globalnega segrevanja ozračja, ki so vidne v izginjanju zim, zimskih ekosistemov, zimskih športov in nenazadnje primernih krajev za izvedbo zimskih olimpijskih iger. Ledeniško vodo bosta partnerja po zaključku športnega spektakla v Pekingu pripeljala nazaj v Slovenijo, kjer bo razstavljena v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Foto: Andrej Štremfelj

Kampanja je po osnovni pobudi geografskega inštituta sprožila širše povezovanje strokovnih organizacij, tako na področju okoljevarstva in zaščite gorskih področij kot tudi na področju energetske učinkovitosti, so še izpostavili pri OKS. Poleg Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, OKS in Pivovarne Laško Union pri projektu sodelujejo še Triglavski narodni park, Planinska zveza Slovenije, Slovenski planinski muzej, Slovenska turistična organizacija in Center za energijsko učinkovitost Inštituta Jožefa Stefana.