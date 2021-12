Kitajska olimpijska hokejska uganka še ni razrešena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) še ni sprejela odločitve o usodi kitajske moške hokejske reprezentance na prihajajočih olimpijskih igrah, na katerih se odgovorni bojijo hudega domačega hokejskega poloma. Naslednji sestanek bo prihodnji teden, do takrat sledi preučevanje dokumentacije o izpolnjevanju pogojev potencialnih olimpijskih kandidatov.

Predsednik IIHF Luc Tardif je v začetku novembra izrazil skrb pred visokimi olimpijskimi porazi moške kitajske hokejske reprezentance, a ob tem zatrdil, da ima mesto na olimpijskem turnirju kot gostiteljica kljub temu zagotovljeno. Nekaj dni zatem je v pogovoru za Reuters dejal, da bodo položaj preučili in naknadno sporočili, ali bi lahko prišlo do menjave.

Če bi, bi namesto Kitajske na tekmovanju petih krogov v Pekingu nastopila najvišje rangirana reprezentanca brez olimpijske vozovnice Norveška. IIHF je svoje oglednike poslala na tekmi KHL-ovca Kunlun Red Star, iz katere bi gostitelji črpali glavnino olimpijskega igralskega kadra, ter sklicala sestanek za 25. oziroma 26. november.

Kdo ima kakovost in kdo ustreza pogojem za sprejem med "Kitajce"?

Pri krovni svetovni hokejski zvezi so potrdili, da so se konec novembra res sestali, a da status kitajske moške hokejske reprezentance ostaja nespremenjen, dokler ne analizirajo prejete dokumentacije. Gre tako za presojo o kakovosti potencialnih kandidatov kot tudi predvsem za to, kdo bi sploh lahko sestavljal kitajsko olimpijsko reprezentanco, kdo ustreza zahtevanim pogojem za naturalizacijo ... Pri IIHF preučujejo prejeto dokumentacijo in presojajo, kdo bi sploh lahko sestavljal kitajsko olimpijsko reprezentanco, kdo ustreza zahtevanim pogojem za naturalizacijo ... Foto: Guliverimage

"Svet IIHF je prejel poročilo strokovne skupine, zadolžene za pregled vseh potencialno upravičenih igralcev, ki bi lahko bili vključeni na seznam kitajske moške reprezentance. Prav tako je Svet prejel osvežene dokumente o izpolnjevanju pogojev Kitajske hokejske zveze tistih hokejistov, ki so jih uvrstili na daljši seznam. Vse dokumente bomo pregledali, še preden se bo Svet ponovno sestal in odločal o nadaljnjih ukrepih. Status kitajske moške reprezentance je nespremenjen," so za Reuters povedali pri IIHF. Naslednji sestanek je predviden 6. decembra.

Olimpijska 12-erica Med olimpijsko 12-erico so ob Kitajski še Kanada, ZDA, Rusija, Švedska, Finska, Češka, Nemčija, Švica, Slovaška, Latvija in Danska. V predtekmovanju bodo razdeljene v tri skupine, Kitajska je v skupini s prvo s svetovne lestvice Kanado, četrto ZDA in peto Nemčijo, ki je v Pjongčangu postala olimpijska podprvakinja.

Ideja o igranju NHL-ovcev na OI se je pri nekaterih ohladila

Na olimpijskih igrah, ki bodo med 4. in 20. februarjem, naj bi nastopili tudi hokejisti iz najmočnejše hokejske lige na svetu, ki so bili v Pjongčangu za olimpijsko doživetje prikrajšani. A tudi tu ne gre vse gladko.

NHL-ovci so na olimpijskih igrah zadnjič nastopili leta 2014 v Sočiju. Foto: Guliverimage

Liga NHL sicer za zdaj načrtuje, da bodo NHL-ovci del olimpijskih iger. A zaradi izbruha covida-19 najprej pri Ottawa Senators, nato še pri New York Islanders, prestavljenih tekem in skrbi, kaj bi za seboj potegnil morebitni pozitivni test na olimpijskem prizorišču, se je ideja o selitvi NHL-igralcev na Kitajsko pri nekaterih nekoliko ohladila.

Kot poroča priznani hokejski insider Pierre LeBrun, se lahko vodstvo lige NHL do 10. januarja brez posledic odloči in hokejistov "ne pošlje" na olimpijske igre, če pa bi do te odločitve prišlo po omenjenem datumu, bi sledila finančna kazen.