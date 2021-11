Bi lahko Kitajci na svojih OI doživeli takšno ponižanje?

Olimpijski hokejski turnir je prestižna reč, gre za najmočnejše reprezentančno tekmovanje na svetu, še posebej, ko nastop pod petimi krogi svojim igralcem dovoli tudi liga NHL. In ta je za Peking prižgala zeleno luč, drugače kot pred štirimi leti za Pjongčang, kjer NHL-ovcev ni bilo. Ljubitelji hokeja s slastjo pričakujejo spopade najboljših igralcev sveta, ki so v boju za olimpijska odličja še posebej motivirani, a celoten vtis bi v Pekingu lahko pokvarila domača reprezentanca, ki na svetovni lestvici zaseda 32. mesto ter na svetovnih prvenstvih igra v skupini A druge divizije, se pravi v četrtem razredu svetovnega hokeja.

Odgovorne skrbi, da bi doživeli polom

Kitajski klub Kunlun Red Star igra v ligi KHL. Foto: Guliverimage Zagotovo bi v Mednarodni hokejski zvezi raje videli olimpijski turnir z najmočnejšimi 12 reprezentancami, toda prireditelj iger ima po pravilih Moka vselej zagotovljeno mesto na vseh tekmovanjih, tudi v hokeju. Kitajski hokejisti bodo tako na svojih prvih olimpijskih igrah zagotovo lahek plen močnejših reprezentanc, že v predtekmovanju se bodo v skupini A pomerili s Kanado, ZDA in Nemčijo, a je dandanes vendarle težko verjeti, da bi doživeli kakšen zgodovinski polom.

Nenazadnje so Kitajci prek kluba Kunlun Red Star, ki bi moral biti nekakšen inkubator za vzgojo olimpijskih reprezentantov, v ligi KHL nekako občutili trdoto vrhunskega hokeja, pa zagotovo tudi našli obilico kakovostnih tujih hokejistov, ki bi bili pod določenimi pogoji pripravljeni na naturalizacijo. Vsekakor imajo dovolj možnosti, da se na takšen ali drugačen način izognejo kakšnim negativnim rekordom. Če bodo sploh dobili priložnost, seveda.

Rekordna poraza v olimpijskem hokeju sta se namreč zgodila pred davnimi leti, globoko v prvi polovici prejšnjega stoletja, in le stežka si lahko prestavljamo, da bi bila v sodobnem hokeju lahko presežena. In kdo si lasti ta neslavna rekorda?

Neslavni rekord s prvih zimskih olimpijskih iger

Toronto Granites so na OI leta 1924 zastopali Kanado. In se poigrali s konkurenco. Foto: Wikimedia Commons Najhujši poraz na olimpijskem turnirju v hokeju na ledu je doživela reprezentanca Švice na prvih zimskih olimpijskih igrah v Chamonixu v Franciji davnega leta 1924. Takrat jo je reprezentanca Kanade, ki je kasneje tudi osvojila naslov olimpijskega prvaka, v skupini A premagala s komaj verjetnih 33:0. Reprezentanco Kanade je takrat zastopala močna amaterska ekipa iz Ontaria Toronto Granites in bila na olimpijskem turnirju razred zase.

Švico so Kanadčani premagali s še danes rekordno razliko, a so se poigrali tudi s Češkoslovaško (30:0), Švedsko (22:0) in Veliko Britanijo (19:2). V tekmi za zlato odličje so bili s 6:1 boljši tudi od izbrane vrste ZDA, reprezentance, ki je tedaj še edina držala stik z izumitelji hokeja na ledu.

Kanadčani so takrat skupinski del končali trdno na prvem mestu, tekmecem so zabili 85 golov, prejeli pa nobenega. Šele v zaključnih bojih so jim dva gola zabili Britanci in enega Američani, najboljši strelec prvega hokejskega turnirja v sklopu zimskih olimpijskih iger – a ne prvega olimpijskega nasploh, saj je bil hokej del olimpijskega programa že leta 1920 na poletnih igrah v Antwerpnu – pa je bil Harold Ellis Watson z vzdevkom "los", ki je dosegel kar 36 golov, samo pri rekordni zmagi nad Švico jih je zabil 13.

Američani prerešetali mrežo Italije

Za drugo najvišjo zmago na olimpijskih igrah pa so "krivi" Američani. Dosegli so jo leta 1948 na igrah v St. Moritzu v Švici. Do tedaj so se reprezentance Švedske, Češkoslovaške in Švice že dodobra uveljavile med hokejskimi silami in ob Veliki Britaniji favoriziranima Kanadi in ZDA nudile dostojen odpor, vloga outsiderjev pa je padla na Avstrijo, Poljsko in Italijo. Na tekmah s temi reprezentancami so si velike polnile strelsko statistiko in samozavest.

Prav Italijani pa so tedaj doživeli najhujše ponižanje. Njihov spopad z odličnimi Američani se je namreč končal z izidom 1:31. To je še danes najhujši poraz italijanske hokejske reprezentance v zgodovini, ampak takrat so bili veliko bolj od naših sosedov razočarani Američani.

V St. Moritzu so zmagovito kanadsko reprezentanco sestavljali vojaki in piloti. Foto: Wikimedia Commons Italijani, ki na OI niso imeli posebnih rezultatskih pričakovanj, so sicer izgubili vseh osem tekem, prejeli kar 156 golov, a so jih tudi dosegli nekaj, in sicer 24. S Poljsko so, denimo, izgubili "samo" s 7:13, z Avstrijo s 5:16, pa Veliko Britanijo 7:14, medtem ko so Američani, glavni favoriti za srebro – Kanadčani so bili tedaj še vedno razred zase, četudi so njihovo reprezentanco sestavljali amaterski hokejisti, člani kanadske vojske in kanadskih zračnih sil –, ostali celo brez odličja.

Američani so prvo tekmo proti Švici izgubili s 4:5, se nato znesli nad Poljsko (23:4) in Italijo, pa potem premagali Švedsko s 5:2, nato pa naleteli na Kanadčane, ki so jih odpravili kar z 12:3. Avstrijo so nato ugnali s 13:2, se namučili z Veliko Britanijo (4:3), preden je njihove upe po medalji dokončno pokopala Češkoslovaška z zmago 4:3. Češkoslovaška je tako osvojila srebro, Švica pa bron.

Dandanes se kaj podobnega ne more zgoditi. Ali pač?

Kitajci, če bodo sploh lahko zaigrali na hokejskem turnirju domačih iger februarja prihodnje leto, utegnejo doživeti kakšen hud poraz, a takšnih izidov, kot so jih beležila zgodnejša tekmovanja, vendarle domala ne more biti. V sodobnem hokeju takšnih razlik v kakovosti preprosto ni več, tudi v kitajski reprezentanci bodo naposled pristali sami hokejski profesionalci, bodisi domači bodisi naturalizirani tujci.

Pred sedežem organizacijskega odbora iger Peking 2022 v kitajski prestolnici je tudi kip hokejistov. Foto: Guliverimage

Od zimskih olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988 se lahko za olimpijska odličja bojujejo tudi profesionalci, liga NHL je nastop svojim igralcem dovolila šele v Naganu leta 1998, pa nato v Salt Lake Cityju (2002), Torinu (2006), Vancouvru (2010) in Sočiju (2014), kjer je prvič v zgodovini zaigrala tudi Slovenija z izvrstnim Anžetom Kopitarjem na čelu. Tega, kot tudi preostalih NHL-ovcev, pa ni bilo na zadnjih ZOI v Pjongčangu 2018.

Desetice so v zadnjih desetletjih redkost

Odkar so OI odprte za profesionalce, je bilo nekaj visokih zmag, v Seulu, denimo, je Švedska Francijo odpravila s 13:2, Finska z 10:1 in Švica z 9:0. Češkoslovaška Norveško z 10:1 in to ponovila štiri leta kasneje v Albertvillu, kjer je Norveška z 0:10 klonila tudi proti Kanadi. V Lillehammerju (1994) desetic ni bilo, Rusi so premagali Avstrijo z 9:1, v Naganu 1988 je bila najvišja zmaga 9:2 (Rusija proti Kazahstanu), v Salt lake Cityju prav tako (Latvija proti Ukrajini) in tudi v Torinu (Rusija proti Latviji). V Vancouvru je Kanada Norveško premagala z 8:0, v Sočiju ZDA Slovaško s 7:1, v Pjongčangu pa Švica Korejo z 8:0. Tam je najvišji olimpijski poraz doživela tudi slovenska vrsta, ki jo je v skupini B z 8:2 premagala Rusija.

Preberite še: