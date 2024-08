Slovenija bo pozdravila olimpijske junake

Ponedeljek prinaša sprejem slovenske olimpijske reprezentance, ki bo ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. V torek sledita še sprejema v Slovenj Gradcu za zlato Janjo Garnbret in v Kopru za srebrnega Tonija Vodiška, zlato Andrejo Leški in preostale koprske olimpijce.

"Sprejem olimpijske reprezentance je tradicionalni dogodek, ki združi celotno olimpijsko reprezentanco Slovenije in na katerem se lahko navijači, družine in prijatelji poklonijo svojim športnim junakom," so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Slovenija je na olimpijskih igrah v Parizu dosegla tri medalje. Olimpijski naslov je osvojila Andreja Leški in nadaljevala tradicijo judoistov, ki so medaljo osvojili na vseh OI od Aten 2004 dalje. Naslov prvakinje je kot prva v zgodovini Slovenije ubranila športna plezalka Janja Garnbret, srebro pa je osvojil Toni Vodišek in se kot drugi slovenski jadralec z medaljo z iger pod petimi krogi pridružil Vasiliju Žbogarju.

Torek prinaša sprejema v občinah osvajalcev kolajn

Občina Slovenj Gradec za Janjo Garnbret in občina Koper za svoje olimpijce bosta sprejema pripravili dan kasneje, torej v torek, 13. avgusta. Dogajanje v Kopru se bo začelo ob 19. uri v Taverni, v Slovenj Gradcu pa že uro prej v središču mesta. Janjo Garnbret čaka sprejem tudi v Slovenj Gradcu, Tonija Vodiška pa v Kopru. Foto: www.alesfevzer.com

"Koprskim olimpijkam in olimpijcem bomo zaploskali in jim za njihove uspehe čestitali po zaključku olimpijskih iger v torek, 13. avgusta, ob 19. uri v Taverni. Navijači in člani klubov bodo športnike pospremili v sprevodu od olimpijskega bazena na Piranski cesti po Pristaniški ulici do Taverne, kjer bo sprejem popestrila glasbena skupina Ne me jugat," so zapisali na spletni strani Mestne občine Koper.

"V mestnem jedru bo otrokom na voljo plezalna stena, do prihoda naše olimpijske junakinje ob 18. uri bo glasbo vrtel DJ Ney, v programu pa bosta nastopili Eva Boto in 'ognjena' Maša Ferme. Janjo bodo v mestu pozdravili tudi združeni mladi plezalci iz Slovenj Gradca in Prevalj, da bo navijanje še bolj bučno, bo pomagala navijaška skupina Orli. V programu sodelujejo mladi glasbeniki in njihovi učitelji iz Glasbene šole Slovenj Gradec, gorski reševalci in nepogrešljivi gasilci, ki bodo svojo članico, dobitnico še ene zlate olimpijske kolajne, pred prihodom v Slovenj Gradec počastili z vodnim slavolokom ob cesti proti Šmartnemu. Vabimo vas, da se nam pridružite, in skupaj ustvarimo navijaško vzdušje, ki pritiče najboljši plezalki na svetu. Noro bo! Po informacijah iz Janjinega tabora naša plezalna kraljica komaj čaka na srečanje s svojimi navijači na Koroškem," pa so program dogajanja najavili na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.