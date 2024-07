Savdska Arabija bo leta 2025 gostila prve OI v e-športu

Savdska Arabija bo leta 2025 gostila prve olimpijske igre v e-športu, je sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok). Formalno odločitev o OI za igre na digitalnih napravah bo sprejel na svojem zasedanju na predvečer olimpijskih iger v Parizu, ki bodo potekale med 26. julijem in 11. avgustom.

"Mok se je dogovoril z nacionalnim olimpijskim komitejem Savdske Arabije, da bo ta kraljevina gostila uvodne OI v e-športu leta 2025," je sporočilo Mok in dodal: "Partnerstvo med Mokom in savdskim NOK bo trajalo 12 let, olimpijske igre v e-športu pa bodo potekale redno."

Riad bo julija in avgusta letos že gostil svetovno prvenstvo v e-športu, ko se bo 2500 igralcev borilo za 60 milijonov dolarjev denarnih nagrad. Mok je leta 2018 v Lozani priredil poseben forum na temo e-športa, konkretnejše oblike je sodelovanje začelo dobivati leta 2021.

V prizadevanju, da bi združil olimpijsko tradicijo s poskusi, da bi privabil mlajšo publiko, je Mok junija 2023 v Singapurju organiziral prvi olimpijski teden e-športa, ki je bil sestavljen iz desetih dogodkov mešane kategorije. Predsednik Moka Thomas Bach je nato sredi oktobra lani na 141. skupščini v indijskem Mumbaiju povedal, da na projektu OI v e-športu že dela posebna komisija Mok, ki preverja organizacijo iger.

Tedaj je Nemec pojasnil, da se na tak ali drugačen način z igrami na digitalnih napravah ukvarja kar tri milijarde ljudi po vsem svetu, 500 milijonov z e-športom. Ti so tudi ciljna skupina za ukvarjanje z virtualnim športom ali igranje iger, ki simulirajo šport. Večina med njimi je mlajša od 34 let.