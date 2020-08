Prireditelji OI v Tokiu ne bodo spreminjali poti plamenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene v leto 2021, ne bodo spreminjali načrtovane poti olimpijske bakle, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Bakla bo pot po deželi vzhajajočega sonca začela 25. marca v Fukushimi, v 121 dneh pa na poti do Tokia obiskala 47 japonskih provinc.

Kot še poročajo mediji na Japonskem, prireditelji s skrajšanjem poti ne bi prihranili občutnega zneska pri vsesplošni racionalizaciji. S prilagajanjem poti bi si naložili kopico dodatnega dela in novih pogajanj s sponzorji in lokalnimi oblastmi. Do sprememb pa lahko pride pri spremljevalnih prireditvah, ne le zaradi varčevanja, ampak tudi zaradi ukrepov proti širjenju okužb s koronavirusom.

V organizacijskem odboru so nazadnje junija potrdili poenostavitev iger in izpostavili, da bodo glavni fokus prireditve zagotavljanje varnosti za vse udeležence, zmanjšanje stroškov in sprememba formata v smer, ki bo zagotavljal zdravstveno varnost.

Igre bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto.