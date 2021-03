Prireditelji OI v Pekingu obljubljajo spektakularne igre

"Prepričani smo, da bomo pod trdnim kitajskim vodstvom in v sodelovanju z Mokom rešili vse težave in pravočasno pripravili igre ter svetu prikazali spektakularno prireditev," je na digitalnem zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja povedal podpredsednik organizacijskega komiteja iger Jiandong Zhang, ki je imel pri težavah v mislih predvsem pandemijo covida-19.

Tudi na Moku so s pripravami na igre zelo zadovoljni. Kot so povedali predstavniki Moka, so tekmovališča in vse tri olimpijske vasi praktično pripravljeni. Testna tekmovanja naj bi po novem urniku potekala med oktobrom in decembrom.

O kršenju človekovih pravic na seji Moka niso govorili. Predsednik Moka Thomas Bach pa je že pred tem za nemško televizijo ARD še enkrat povedal, da je bila dodelitev iger Pekingu pravilna, saj gre za prireditev Mednarodnega olimpijskega komiteja in ne za prireditev kitajske vlade.

Mednarodni olimpijski komite je bil tarča kritik zaradi kršenja človekovih pravic na Kitajskem že ob dodelitvi in izvedbi poletnih iger 2008 v Pekingu. Pri prvih igrah je bil Bach v vlogi podpredsednika Moka, leta 2015, ko so Kitajci dobili zimske igre 2022, pa je bil že predsednik.

Peking je prvo mesto v zgodovini, ki bo gostitelj tako poletnih kot zimskih olimpijskih iger.