Igre v Tokiu dobivajo končno obliko

Med najpomembnejšimi prioritetami športa je nedvomno boj proti zlorabi prepovedanih substanc. Tudi Mednarodni olimpijski komite je zato povečal preventivni protidopinški program pred igrami. "Gre za kvantni skok za zaščito integritete iger," je bila na spletnem zasedanju Moka zadovoljna predsednica Mednarodne agencije za izvajanje testiranj (ITA) Valerie Fourneyron.

Medtem ko je bilo pred igrami v Rio de Janeiru pod drobnogledom sedem rizično ocenjenih športov, v katerih so izvedli 1500 testiranj pred igrami 2016, bo ITA pred Tokiom testirala športnike iz vseh 33 športov. Okrog 3000 testov je bilo že narejenih, v naslednjih mesecih je sledi še 3000.

ITA bo odvzete vzorce hranila deset let, da jih bo kasneje lahko testirala z novimi metodami, kot poudarja Founeyronova, pa gre v tem primeru predvsem za resno opozorilo morebitnim kršiteljem, da bodo njihova imena z napredkom tehnologije lahko razkrita tudi kasneje.

Kitajska je danes še enkrat potrdila, da bo za udeležence olimpijskih in paraolimpijskih iger letos v Tokiu in prihodnje leto v Pekingu zagotovila cepivo proti covidu-19, ki ga bo sicer plačal Mednarodni olimpijski komite. Gre za večkrat izraženo željo Moka in prirediteljev iger, saj bi le precepljenost zagotovila mirno izvedbo prireditve. Tega se sicer zavedajo tudi v posameznih državah, kjer so olimpijske kandidate že cepili.

Glede na zadnje novosti so na spletni konferenci Moka prepričanje v uspešno izvedbo iger še enkrat izrazili tudi japonski prireditelji. Tam je vse pripravljeno za pot olimpijske bakle, ki se bo začela 25. marca. "Do iger so štirje meseci. Smo na ciljni ravnini in veselimo se iger, kjer nas ne bo skrbelo za zdravje udeležencev," pravi poslovodja organizacije Toshiro Muto.

Muto je prepričan tudi, da bodo v Tokiu priredili napet dogodek. Še vedno pa Japonci upajo, da bodo na igre lahko povabili tudi tuje gledalce, odločitev o tem pa naj bi bila znana do konca meseca.

Tudi John Coates iz koordinacijske komisije Moka je pritrdil, da verjame v uspeh iger, saj pravi, da gre za najbolj skrbno načrtovan olimpijski projekt v zgodovini. Že dan prej pa je predsednik Moka Thomas Bach poudaril tudi, da ni več dvomov o tem, da se bodo igre v Tokiu 23. julija letos vendarle začele.