Peklenski začetek lova na olimpijske sanje

Pred slovensko rokometno reprezentanco je izjemno naporen in hkrati pomemben teden, v katerem bo lovila svoj drugi nastop na olimpijskih igrah. Slovenci se bodo najprej v torek v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na zaostali tekmi, ki je novembra odpadla zaradi okužb s koronavirusom, pomerili s Poljsko, nato pa jih od petka do nedelje v Berlinu čaka spopad za uvrstitev na olimpijske igre. Slovenski rokometaši se bodo za dve vstopnici za Tokio pomerili z Alžirijo, Nemčijo in Švedsko.

Ljubomir Vranješ kljub nekaterim težavam ostaja optimističen. Foto: Guliverimage

Iskanje novih taktičnih zamisli

Slovenski rokometaši, ki so na januarskem svetovnem prvenstvu osvojili deveto mesto, so epizodo v Egiptu že pozabili, zdaj so osredotočeni na novo nalogo. A že pred prvo tekmo v tem tednu je Slovenija ostala brez poškodovanih igralcev Nika Henigmana in Boruta Mačkovška, pod velikim vprašajem je tudi nastop Darka Cingesarja, zato je selektor Ljubomir Vranješ vpoklical še Tadeja Mazeja. Slovenija bo tako nastop v Tokiu lovila oslabljena, težava bo predvsem met z zunanjih položajev, zato je bil trenerski štab primoran v iskanje novih taktičnih načrtov.

"Želim, da v primerjavi s svetovnim prvenstvom, igramo hitreje, da je več protinapadov, da igramo širše in bolj uporabljamo svoje krilne igralce. Glede na to, da smo ostali brez Mačkovška in Henigmana, bo naša igra nekoliko drugačna, igrati moramo hitreje. Danes zvečer bomo končno imeli zbrano celotno ekipo," je pred prvo od štirih tekem dejal selektor Vranješ.

Borut Mačkovšek ima težave z gležnjem. Foto: Reuters

"Mačkovšek in Henigman sta za nas izjemno pomembna predvsem v obrambi. Znašli smo se v neki novi situaciji, a našli bomo rešitev v taktičnem smislu. Seveda bi bilo veliko lažje, če bi bila oba z nami, a tako pač je. Stoodstotno zaupam igralcem, ki jih imam na voljo. Povsem smo osredotočeni na svoje delo, gledamo le naprej. Imamo dobro ekipo, naša prednost je tudi ta, da smo v podobni sestavi nastopili tudi na svetovnem prvenstvu. Zdaj gledamo le proti tekmi s Poljsko, nato bomo glave obrnili proti Alžiriji," je še dejal Vranješ.

Seznam slovenskih reprezentantov:



Vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen) in Urban Lesjak (Hannover);

Krilni igralci: Tilen Kodrin in Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Gašper Marguč (Veszprem), Dragan Gajić (Limoges) in Blaž Janc (Barcelona);

Zunanji igralci: Staš Skube in Jaka Malus (oba Meškov Brest), Dean Bombač (Pick Szeged), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Jure Dolenec (Barcelona), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje) in Nejc Cehte (Hannover);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Benfica).

Četrtič na OI?

Urban Lesjak je bil na SP v izjemni formi. Foto: Guliverimage Slovenska rokometna izbrana vrsta se bo v nemško prestolnico podala brez pritiska, kljub temu pa bo vložila vse napore, da osvoji enega izmed prvih dveh mest, ki vodita na poletne olimpijske igre. Do sedaj je na njih nastopila trikrat – leta 2000 je bila v avstralskem Sydneyju osma, štiri leta kasneje v Atenah 11., leta 2016 v Riu de Janeiru pa šesta.

"Tekma s Poljsko nam bo dobro služila kot priprava na izjemno zahteven konec tedna, a hkrati je tudi ta pomembna v boju za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Do prve tekme bomo opravili le dva skupna treninga, od tega moramo odnesti čim več in z zmago začeti novi teden, ki bo za nas nadvse pomemben," je prepričan slovenski vratar in eden najboljših posameznikov minulega svetovnega prvenstva Urban Lesjak.

Slovenski rokometaši se bodo po torkovi tekmi v Celju v četrtek odpravili v Berlin. V dvorani Maxa Schmelinga jih najprej v petek čakajo Alžirci, dan kasneje domačini Nemci, v nedeljo pa še Švedi.

Tekme slovenske izbrane vrste v tem tednu: Kvalifikacije za EP: Skupina 5:

Torek, 9. marec

20.10 Slovenija - Poljska Kvalifikacije za OI: Petek, 12. marec:

17.45 Slovenija - Alžirija Sobota, 13. marec:

15.35 Nemčija - Slovenija Nedelja, 14. marec:

18.15 Švedska - Slovenija

Preberite še: