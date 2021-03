Ameriške olimpijce bodo cepili precej pred OI v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršna direktorica olimpijskega in paraolimpijskega komiteja ZDA Sarah Hirshland je dejala, da hitrost cepljenja v ZDA pomeni, da se športniki lahko cepijo še pred testnimi in kvalifikacijskimi tekmami za Tokio.

"Bolj optimistični smo kot kdaj koli prej v upanju, da bodo športniki ekipe ZDA zlahka in enostavno cepljeni že pred igrami. Upamo, da nekateri tudi pred kvalifikacijami," je dejala Hirshlandova.

Dodala je, da bo imela precej široka baza ameriških športnikov dostop do cepiva prej, kot so mislili na začetku.

"To je odlična novica in resnično pozitivno se počutimo glede napredka, ki ga vidimo tukaj v ZDA, tako v prid ameriškim športnikom kot mednarodnim športnikom, ki trenutno živijo in trenirajo v naši državi," je še dejala Hirshlandova.

Približno 62 milijonov ljudi v ZDA je že prejelo enega ali več odmerkov cepiva, kar je približno 19 odstotkov odrasle populacije, medtem ko si je Bela hiša do maja zastavila cilj cepiti 270 milijonov odrasle populacije.