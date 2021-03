Volitve naslednjega predsednika Moka 2025 v Atenah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atene bodo gostile zasedanje generalne skupščine Mednarodnega olimpijskega komiteja leta 2025, ko se bo izbiral tudi novi predsednik. Mok se je odločil, da Atenam zaupa to vlogo potem, ko je morala grška prestolnica letošnji volilni kongres zaradi pandemije covida-19 odpovedati.

Kongres čez štiri leta bo še bolj pomemben, saj je bil Nemec Thomas Bach v sredo potrjen za še en mandat, po tem triletnem obdobju pa nima pravice vnovič kandidirati za predsedniško mesto.

Nejasno pa je, ali bodo v Atenah izbrali tudi prireditelja iger 2032. Običajno Mok gostitelja namreč izbere sedem let pred izvedbo.

Glavni kandidat za izvedbo je v tem trenutku Brisbane, saj so Moku javno povedali, da to avstralsko mesto izpolnjuje vsa merila za organizacijo. Seveda so si s tem nakopali tudi jezo pri protikandidatih.

