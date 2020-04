Prestavitev OI tudi finančna nevarnost za mednarodne zveze

Za posamične zveze je življenjsko pomemben znesek, ki jim ga nameni Mednarodni olimpijski komite (Mok) vsaka štiri leta, že zdaj pa se postavlja vprašanje, ali bo Mok to kljub prestavitvi iger izpolnil v pričakovanem roku in zneskih oziroma ali na to lahko vpliva prestavitev iger in dodatni stroški.

Za igre v Riu dr Janeiru pred štirimi leti je Mok zvezam izplačal kar 520 milijonov dolarjev. Številne med 28 zvezami, ki sodelujejo na poletnih olimpijskih igrah, so v neprijetnem položaju, v kar nekaj zvezah pa poudarjajo, da so ogrožena tudi delovna mesta, če Mok spremeni plačilno politiko zaradi prestavitve, ali pa se odloči za začasno zamrznitev sredstev.

"Imamo številne mednarodne zveze z lastnimi denarnimi rezervami, spet v drugih pa je model poslovanja odvisen od OI, pa tudi od velikih lastnih dogodkov, ki pa so se jih nekatere zveze letos morale odpovedati, prihodnje leto pa zaradi spremembe koledarja prestaviti. Za številne se to lahko spremeni v občutne finančne težave," je novinarjem dejal predsednik Združenja zvez poletnih olimpijskih športov (Asoif) Andre Ryan, ki je soodgovoren za delitev sredstev.

Pomembni zneski v proračunih

Pri zvezah gre za pomembne zneske v proračunih, razdeljeni pa so glede na širino in zanimanje na igrah. V prvi skupini so plavanje, atletika in gimnastika, ki so nazadnje v okviru OI pred štirimi leti prejeli okrog 40 milijonov dolarjev, kolesarstvo, košarka, odbojka, nogomet in tenis v drugi skupini prejmejo okrog 25 milijonov, sledi osem športov, med katerimi so tudi judo, veslanje in namizni tenis s po 17 milijoni, ter devet športov, med katerimi sta za Slovenijo zanimiva kajak-kanu in jadranje, s po 12 milijonov. V zadnji skupini so ragbi, moderni peteroboj in golf, ki prejmejo po sedem milijonov.

Ni skrivnost, da je znesek Moka takorekoč nepomemben za mednarodno nogometno in košarkarsko zvezo, za številne med omenjenimi zvezami pa gre za enega najpomembnejših prihodkov v olimpijskem ciklu. Ryan ocenjuje, da številne zveze brez sredstev Moka ne bi zdržale celo leto, ne da bi se to poznalo na zaposlitve in vsebino dela.

Plavalna in atletska zveza sta že prisiljeni prestaviti svoje svetovno prvenstvo 2022, kar za obe predstavlja tudi prestavitev načrtovanih prihodkov. Asoif Moku zato predlaga, da upošteva tudi zamik prihodkov mednarodnih zvez zaradi prestavitve Tokia 2020. Delno je Mok zato že pristal na to, da bo prestavitve prvenstev obravnaval od primera do primera.

