Približno 50 tisoč različnih predmetov, kosov pohištva in druge opreme, s katerimi so opremili stanovanja za olimpijce v olimpijski vasi v Parizu oziroma so ostali za olimpijci, bodo prek dobrodelnega združenja Emmaüs Defi namenili socialno ogroženim ljudem iz urbanih območij Pariza, Lilla in Lyona. Gre za predmete, pohištvo, opremo, ki so jih po koncu olimpijskih in paraolimpijskih iger pustili za sabo olimpijci in paraolimpijci.

Gre za med drugim 12 tisoč kosov pohištva, 11 tisoč vzglavnikov in osem tisoč vzmetnic. V to so vključena tudi oblačila in elektronska oprema. Vse te stvari bodo najprej odpeljali v skladišča tako imenovane solidarnostne banke Equipment Solidarity Bank. Za koriščenje pohištva in druge malo rabljene opreme po koncu iger v Parizu so se dogovorili že pred več kot letom dni.

"To so za nas izjemno dragocene stvari. Vzmetnice, na primer, so tisto, kar najbolj potrebujemo," je za portal France3-regions.fr povedala Amelie Desprez, vodja komunikacij pri Emmaüs Defi.

Skupno bo pomoč prejelo skoraj štiri tisoč otrok in 700 odraslih, pomoč bo tako prejelo od 2500 do 4000 gospodinjstev. Gre za upravičence do pomoči, vključene v ta socialni program, ki bodo tako dobili dostop do novega ali skoraj novega pohištva, ki je bilo zelo malo rabljeno.

Sistem solidarnostne pomoči je del zavez organizatorjev pariških iger o ponovni uporabi pohištva, uporabljenega med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami.

Preberite še: