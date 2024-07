Se bodo Slovenke proti izjemno nevarnim Korejkam le sprostile?

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo v nedeljo ob 11. uri v drugem krogu olimpijskega turnirja v Parizu spopadla z Južno Korejo. Ta je v prvem krogu že pokazala zobe in s 23:22 premagala Nemčijo, medtem ko so varovanke selektorja Dragana Adžića krstno tekmo na olimpijskih igrah izgubile z 19:27 proti Danski. V skupini A se bodo v drugem krogu pomerile še Švedinje in Nemke ter v skandinavskem derbiju Danke in Norvežanke.

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 2. krog

Nedelja, 28. julij:

"Verjamem, da bomo proti Koreji lahko dali svoj maksimum"

"Vem, da smo sposobni več," je po uvodnem petkovem porazu proti favoriziranim Dankam povedala kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros, ki je bila ob Tjaši Stanko s petimi goli najboljša strelka selekcije Dragana Adžića. Ta je visok poraz pripisal nervozi. "Ta je bila razlog za napake. Moj vtis kljub vsem napakam pa je, da če se bodo dekleta sprostila, lahko na tem turnirju igrajo z vsako reprezentanco, saj je vse odvisno od nas," je krstno olimpijsko tekmo slovenske reprezentance opisal črnogorski trener in dodal: "Danska je bila boljša le zato, ker smo bili mi malo preveč v krču in ker smo naredili veliko napak. To je bilo ključno, a dekleta so morala iti skozi to. Verjamem, da bomo proti Koreji lahko dali svoj maksimum. Če bo tako, je vse mogoče. Še vedno verjamem, da se lahko prebijemo do četrtfinala."

Eun Hee Ryu je Nemkam v prvem krogu zabila šest golov. Foto: Reuters

Korejke v prvem krogu že pokazale zobe

V nedeljo ob 11. uri Slovenke čaka spopad z nadvse neugodnimi Korejkami. Te so v prvem krogu s 23:22 presenetile Nemčijo, če pa danes premagajo še Slovenke, bodo tem domala že zaprle vrata do četrtfinala, saj jih do konca skupinskega dela olimpijskega turnirja čakajo še tekme z velesilami Nemčijo (30. julij), Norveško (1. avgust) in Švedsko (3. avgust).

Švedinje so v prvem krogu s 33:28 premagale Norvežanke, ki so bile olimpijske prvakinje na igrah v Pekingu 2008 in Londonu 2012, na zadnjih dveh v Riu de Janeiru 2016 in Tokiu 2021 pa so osvojile bronasti kolajni. Norvežanke, aktualne evropske prvakinje in svetovne podprvakinje, tokrat čaka spopad z Dansko, Švedinje pa bodo drugo zmago iskale proti Nemkam.

Švedinje so v prvem krogu z 32:28 premagale Norveško. Foto: Reuters

V skupini B derbi kroga

V skupini B so v prvem krogu zmagale reprezentance Brazilije, Nizozemske in Francije. Prva se bo tokrat spopadla z Madžarsko, Nizozemke in branilke olimpijskega naslova iz Tokia Francozinje pa bodo v derbiju kroga obračunale med seboj. V tretjem paru dneva se bodo pomerile poraženke iz prvega kroga, Španke in Angolke.

Po štiri najboljše reprezentance iz skupin A in B se uvrstijo v četrtfinale, ki bo na sporedu 6. avgusta. Polfinalni tekmi bosta 8. avgusta, tekmi za odličja pa 10. avgusta.

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

