Dolge vrste za vstop na odprtje iger in skrb pred plohami #video

Ob 19.30 se v središču Pariza začenja otvoritvena slovesnost. Takšne otvoritve v zgodovini olimpijskih iger še ni bilo, ne bo na stadionu, temveč na reki Seni. Zaradi poostrene varnosti so že več stometrske vrste ljudi, ki prihajajo na oba brega reke, da bi dogodek videli v živo. Tega se bo udeležilo 58 slovenskih športnikov. Zastavonoši slovenske olimpijske odprave sta kapetanka rokometne reprezentance Ana Gros in zlati kanuist iz Tokia Benjamin Savšek. Nekaj skrbi povzroča še vreme: zjutraj je v Parizu deževalo, popoldne sicer ni, so pa za zvečer še možne plohe.

Samo poglejte te dolge vrste za vstop na odprte iger (vir: Reuters):

Slovenski športniki so iz olimpijske vasi odšli ob 17.20, na ladjico, ki si jo bodo delili s Slovaško in Somalijo, se bodo vkrcali ob 19.30, začetek plovbe pa bo ob 20. uri. Izkrcavanje iz ladjice je predvidoma ob 21.50. Nekateri izmed športnikov, med njimi je tudi kanuist Benjamin Savšek, bodo proti olimpijski vasi odšli že ob 22. uri, medtem ko bodo imeli ostali odhod proti olimpijski vasi ob 23.45. Branilec zlatega odličja iz Tokia ima namreč že v soboto ob 15. uri prvo kvalifikacijsko vožnjo.

Foto: Guliverimage Obstaja velika možnost padavin Z od 70- do 80-odstotno verjetnostjo bo med odprtjem Oiger deževalo. Organizatorji bodo za gledalce otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger ob obrežjih Sene poskrbeli z dežniki. "Še vedno obstaja negotovost glede poti in natančnega položaja nevihte. Glede na nekatere vremenske napovedi bo Pariz na obrobju teh močnih padavin, medtem ko drugi napovedujejo obseg padavin od 15 do 20 milimetrov, kar bi pomenilo količino desetih dni dežja v dveh ali treh urah," je v objavi na spletni strani kanala dejala meteorologinja Cyrille Duchesne.

Prireditelji pariških iger so podrobnosti slavnostnega odprtja dobro skrivali, rdeča nit spektakla, ki si ga je zamislil gledališki režiser Thomas Jolly, ta je znan predvsem po svojem rock-opera muzikalu Starmania, pa naj bi bili ljubezen in raznolikost. Odprtje si je namesto na osrednjem olimpijskem stadionu, kot je bila tradicija do zdaj, režiser zamislil na in ob reki Seni, kar se sklada s sloganom dogodka Games Wide Open (Igre odprtih vrat). Ta ponazarja namen gostiteljev, da igre pripeljejo v osrčje francoske prestolnice.

Odprtje bo razdeljeno na 12 različnih delov ter bo zajemalo okoli tri tisoč plesalcev, pevcev in drugih, ki bodo občinstvo zabavali z obeh bregov reke, na mostovih in v bližini lokalnih znamenitosti. Del slovesnosti bo tudi poklon notredamski katedrali, ki je bila močno poškodovana v požaru leta 2019, njena restavracija pa je trenutno v sklepni fazi.

Na odprtju tudi voditelji držav

Med šest in sedem tisoč športnikov, ki predstavljajo 206 nacionalnih olimpijskih komitejev, bo z okoli 85 plovili preplulo šestkilometrski olimpijski pas na reki, ki se razteza od mostu Austerlitz do Eifflovega stolpa. Na odprtju bo tudi okoli 120 voditeljev držav in članov kraljevih družin. Slovenijo bo zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se bo ob robu iger srečala še s slovaškim in portugalskim predsednikom, Petrom Pellegrinijem in Marcelom Rebelom de Souso.

Tudi slovenski premier Robert Golob se bo v francoski prestolnici v spremstvu partnerke Tine Gaber udeležil slovesnosti. Golob bo med bivanjem v Franciji obiskal tudi Slovensko hišo in se udeležil delovnega kosila s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Franjem Bobincem. Obisk bo sklenil v soboto z ogledom rokometne tekme med moškima reprezentancama Slovenije in Španije.

Priprave na veliki dogodek so potekale v tajnosti. Foto: Reuters

Občinstvo si bo dogodek lahko ogledalo s posebej za to priložnost zgrajenih tribun, kjer so cene vstopnic segle vse do 2.700 evrov, navdušenci pa bodo odprtje lahko spremljali tudi brezplačno z obrežij reke. Odlični sedeži bodo tudi za okni in na balkonih stanovanj s pogledom na Seno. Uvod v igre v Parizu bo prva slovesnost v zgodovini iger moderne dobe, kjer večini gledalcev ne bo treba plačati za ogled dogodka. Organizatorji pričakujejo do pol milijona gledalcev v živo, medtem ko naj bi si slovesnost prek neposrednega televizijskega ali spletnega prenosa ogledalo v povprečju več sto milijonov ljudi.

Mešanica klasike, šansona, rapa in elektronike

Glasba bo mešanica klasike, tradicionalnega francoskega šansona ter rapa in elektronike. Po navedbah, ki so se v zadnjih mesecih pojavljale v medijih, naj bi francosko-malijska zvezdnica Aya Nakamura na odprtju zapela eno od legendarnih pesmi Edith Piaf. Že lep čas so krožile govorice, da naj bi bila del otvoritvene slovesnosti tudi popdiva Lady Gaga. Prireditelji so tudi o tem molčali, a so slavno Američanko zdaj že opazili na ulicah Pariza.

Lady Gaga so ljubitelji popglasbe v Parizu takoj prepoznali. Foto: Reuters

Medtem ko se občinstvo veseli možnosti podvodne razsežnosti odprtja, pa ta predstavljal dodaten izziv varnostnim silam, ki bodo nadzirale dogodek. Med drugim bodo del varovanja, ki bo zajemalo približno 45 tisoč policistov ter več tisoč vojakov in varnostnikov, tudi potapljači, opremljeni s podvodnim orožjem.

Slovesnosti tradicionalno vključujejo elemente, kot so parada narodov, govori in prižig olimpijskega ognja. V preteklosti je bilo običajno, da so po prižigu ognja v zrak spustili golobice, simbol miru, a ta običaj, ki so ga prvič izvedli leta 1920, je bil prekinjen po neprijetnem dogodku na igrah v Seulu leta 1988, ko je nekaj golobic zgorelo. Od takrat si organizatorji zamišljajo alternativne različice, ki simbolno ponazarjajo izpust golobic, še piše STA.