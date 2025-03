Zgodba porjavele polti: od nezaželene do ikone lepote in zdravja

Porjavela koža je danes pogosto povezana z mladostnim videzom, zdravjem in privlačnostjo. Ni pa bilo vedno tako. V preteklosti so plemiške dame svojo svetlo polt skrbno varovale pred soncem, saj je bila porjavela koža znak fizičnega dela na prostem.

Zakaj je porjavela koža postala tako zaželena?

Porjavela koža je danes pogosto povezana s potovanji, sproščenimi počitnicami in aktivnim uživanjem v naravi. Mnoge ženske opažajo, da se na lepo zagoreli polti manj opazijo drobne nepravilnosti, kot so brazgotine ali manjše pigmentne lise, kar pripomore, da je koža videti bolj gladka in barva enakomernejša. Poleg estetskih prednosti ima izpostavljanje soncu po dolgih, sivih zimskih mesecih tudi številne pozitivne učinke na zdravje. Sončni žarki spodbujajo tvorbo vitamina D, ki je ključen za zdravje kosti, imunski sistem in splošno dobro počutje. Izpostavljanje soncu lahko tudi izboljša razpoloženje in zmanjša simptome sezonske depresije.

Vendar pa se moramo zavedati, da sončni žarki niso vedno naši zavezniki. Nepremišljena izpostavljenost soncu lahko povzroči prezgodnje staranje kože, izsušenost, pigmentne madeže in celo boleče sončne opekline.

Foto: Medex

Kako torej do zdrave in sijoče zagorelosti?

Ključ do zdrave obarvanosti kože se skriva v pametnem sončenju, redni in skrbni negi ter uravnoteženi prehrani. Pravilna prehrana je namreč ključna za zdravje kože, saj ji zagotavlja potrebna hranila. Poleg uravnoteženih obrokov lahko posežemo tudi po ciljanih prehranskih dopolnilih, kot je BeeBrown , ki združuje beta karoten, propolis ter pomembne vitamine in minerale, ki podpirajo zdravje in naravno obarvanost kože.

Nasveti za zdravo sončenje: Izogibajte se soncu v najbolj vročih urah: Med 10. in 16. uro so sončni žarki najmočnejši, zato se takrat izogibajte neposredni izpostavljenosti soncu.

Med 10. in 16. uro so sončni žarki najmočnejši, zato se takrat izogibajte neposredni izpostavljenosti soncu. Uporabljajte kakovostno sončno kremo: Nanesite sončno kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem (SPF) vsaj 30 minut pred izpostavitvijo soncu in jo redno obnavljajte.

Nanesite sončno kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem (SPF) vsaj 30 minut pred izpostavitvijo soncu in jo redno obnavljajte. Nosite zaščitna oblačila: Pokrijte se z lahkimi oblačili, nosite klobuk in sončna očala, da zaščitite kožo pred neposrednimi sončnimi žarki.

Pokrijte se z lahkimi oblačili, nosite klobuk in sončna očala, da zaščitite kožo pred neposrednimi sončnimi žarki. Hidrirajte kožo: Pijte veliko vode in po sončenju uporabljajte vlažilne kreme, da kožo ohranite hidrirano.

Pijte veliko vode in po sončenju uporabljajte vlažilne kreme, da kožo ohranite hidrirano. Prehrana, bogata z antioksidanti: Uživajte sadje in zelenjavo, ki je bogato z antioksidanti, kot so jagodičevje, korenje in špinača.

Foto: Medex

BeeBrown: Naravna podpora za sijočo kožo

BeeBrown je prehransko dopolnilo, ki s svojo edinstveno kombinacijo naravnega beta karotena, propolisa, vitaminov in mineralov prispeva k zdravi, zaščiteni in naravno obarvani koži.

Beta karoten, ključna sestavina BeeBrowna, se v telesu pretvori v vitamin A, ki prispeva k ohranjanju zdrave kože in spodbuja njeno obnovo. Kot močan antioksidant pomaga ščititi celice pred oksidativnim stresom, ki ga povzročajo UV-žarki in drugi zunanji dejavniki. Hkrati pa baker prispeva k normalni obarvanosti, vitamina C, E ščitita celice pred oksidativnim stresom, niacin pa prispeva k ohranjanju zdrave kože.

Naravni viri beta karotena so predvsem rastlinska živila z značilno oranžno, rdečo ali temno zeleno barvo: Korenje – eden najbogatejših naravnih virov beta karotena,

– eden najbogatejših naravnih virov beta karotena, Sladki krompir – poleg beta karotena vsebuje tudi druge antioksidante,

– poleg beta karotena vsebuje tudi druge antioksidante, Špinača in ohrovt – kljub zeleni barvi vsebujeta veliko beta karotena,

– kljub zeleni barvi vsebujeta veliko beta karotena, Buče, marelice in rdeča paprika – bogati viri tega pomembnega pigmenta. Uživanje teh živil ali prehranskih dopolnil, kot je BeeBrown , podpira naravno zaščito kože pred škodljivimi vplivi sonca ter prispeva k enakomerni in dolgotrajni porjavelosti.

Za sijočo kožo skozi vse leto

BeeBrown ni le priprava na sončenje, temveč tudi dolgoročna podpora zdravju vaše kože. Tudi v zimskih mesecih vam bo pomagal ohranjati lepo obarvanost kože. Primeren je za vse tipe kože, tudi za občutljive. Poleg tega je brez glutena in laktoze, brez umetnih barvil in primeren za vegetarijance.

Redno uživanje BeeBrowna omogoča: Pripravo kože na sončne žarke – beta karoten pomaga spodbuditi enakomerno in dolgotrajno porjavelost,

– beta karoten pomaga spodbuditi enakomerno in dolgotrajno porjavelost, Zaščito pred oksidativnim stresom – vitamini C, E in selen ščitijo celice pred poškodbami UV-žarkov,

– vitamini C, E in selen ščitijo celice pred poškodbami UV-žarkov, Podporo tvorbi kolagena – vitamin C prispeva k elastičnosti in čvrstosti kože,

– vitamin C prispeva k elastičnosti in čvrstosti kože, Dopolnitev vsakodnevne zaščite pred soncem – ne nadomešča SPF-zaščite, ampak jo podpira od znotraj.

Foto: Medex

Za koga je BeeBrown primeren?

BeeBrown je primeren za vse zdrave odrasle osebe, starejše od 16 let, ki želijo doseči zdravo, zaščiteno in naravno obarvano kožo ter se pripraviti na intenzivno izpostavljenost soncu. BeeBrown je odlična dopolnitev k ustrezni negi in zaščiti pred soncem, ki vam bo pomagal ohraniti lep ten.

Foto: Medex