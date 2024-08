Slovenci po polfinalnem razočaranju odločni: Gremo po medaljo!

Slovenski rokometni reprezentanti je odločeni, da v Parizu osvojijo olimpijsko odličje. Po velikem razočaranju v petkovem polfinalu in porazu z Dansko (30:31) so se pomirili in sprijaznili s tem, da se bodo v nedeljo ob 9.00 uri zjutraj na nogometnem stadionu Pierre Mauroy v Lillu za bronasto odličje udarili s Španci. Ti so jih s 25:22 premagali že v prvi tekmi olimpijskega turnirja, kar je za selektorja Uroša Zormana in njegove izbrance samo še dodatna motivacija.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, finale:

Nedelja, 11. avgust

"Če ta medalja ni motiv, potem ne vem, o čem govorimo"

Uroš Zorman: Če ta medalja ni motiv, potem ne vem, o čem govorimo. Foto: Guliverimage "Ko izgubiš, nimaš več česa storiti. Tu si še vedno v boju za kolajno in mislim, da je to en ogromen motiv. Medalja je medalja ne glede na barvo. Če ta medalja ni motiv, potem ne vem, o čem govorimo," pred zadnjo tekmo olimpijskih iger v Parizu pravi slovenski selektor Uroš Zorman. Polfinalni poraz proti Danski so morali on in njegovi varovanci hitro pozabiti in se osredotočiti na boj za odličje. "Tisti, ki bo imel bolj čisto glavo, bo imel več priložnosti," pred tekmo za bron še pravi selektor.

"Na koncu je treba vzeti, kar smo si nedvomno zaslužili"

Slovence čaka spopad s Španci, ki so v petek izgubili polfinalni spopad z Nemčijo. To bo že drugo srečanje teh ekip na tem turnirju, Španci so Zormanove premagali prav na uvodni tekmi olimpijskih iger s 25:22. "Čaka nas Španija, naš stari znanec. Gremo na glavo in po medaljo, ki so si jo ti fantje nedvomno zaslužili. Ves čas poudarjamo, da se ne mislimo ustaviti. Treba je odmisliti tistih 45 sekund, ko smo jim dali dve, tri žoge, da so nas ujeli in potem na koncu slavili. Iz tega se je treba nekaj naučiti in pozabiti na tiste črne minute. Drugih neznank ni, treba je le odigrati tako, kot znamo, in verjeti v zmago. Na koncu je treba vzeti, kar smo si nedvomno zaslužili," je še odločen selektor.

Strelski kralj Vlah bo stisnil zobe

Načeti Aleks Vlah bo stisnil zobe. Foto: www.alesfevzer.com Tisti poraz je dodatna motivacija tudi za njegove igralce. "Od takrat smo mi povsem obrnili formo oziroma odigrali tako, kot znamo in moramo. Čeprav smo na tisti tekmi proti Španiji premagali sami sebe s svojimi napakami, moramo zdaj to popraviti ter odigrati tekmo, kot smo jo nazadnje," meni Aleks Vlah, s 53 goli najboljši strelec olimpijskega rokometnega turnirja. Dva manj je dosegel Danec Mathias Gidsel, za pet pa zaostajata še en Danec Simon Pytlick in Nemec Renars Uščins.

Tudi iz poraza z Dansko je 27-letni član Aalborga potegnil nekaj pozitivnega. "Vidimo, da lahko igramo s trenutno najboljšo ekipo na svetu. Jutri želimo to potrditi in pokazati svetu, da je naše mesto tukaj," je odločno sklenil Vlah. Pred polfinalom je imel sicer ogromno težav s stegensko mišico, a je ob pomoči zdravniške službe stisnil zobe. "Za eno tekmo bo noga še zdržala," je v smehu na vprašanje, kakšno je stanje z njegovo poškodbo, odgovoril Vlah,

"Ni bila najlažja noč"

Boleč poraz so morali Slovenci hitro pozabiti, čeprav to ni bili enostavno, je priznal vratar Urban Lesjak: "Ni bila najlažja noč." Ampak so misli spet hitro preusmerili na tekmo za bron. "Ta je za nas kot finale in nam bo bron, če ga osvojimo, svetil kot zlato," je prepričan 33-letni čuvaj mreže. Navdušila ga je tako podoba reprezentance v zadnjih 14 dneh kot tudi podpora iz domovine: "Veseli to, da so ljudje prepoznali, kakšni borci smo, da ne puščamo niti centimetra na terenu. Poosebljamo besede borbenosti in požrtvovalnosti drug za drugega. To je edino vodilo v glavah tudi za jutri."

Urban lesjak: Ta je za nas kot finale in nam bo bron, če ga osvojimo, svetil kot zlato. Foto: Reuters

Za mnoge zdnja priložnost

Kapetan Jure Dolenec se je spomnil začetka priprav pred slabim mesecem in pol: "Nismo se usedli in rekli, da bomo osvojili olimpijsko kolajno, ker bi bilo to pretirano. Smo se pa pogovarjali, da je na olimpijadi vse mogoče. Tam so le najboljše ekipe in moramo iti iz tekme v tekmo ter na vsaki prikazati svoj najboljši obraz." In so ga, za Slovenci je imeniten olimpijski turnir, ki ga želijo kronati z odličjem, zgodovinskim prvim olimpijskim za slovenske ekipne športe.

Jure Dolenec o zadnji priložnosti: Los Angeles je precej daleč, nekateri bomo že praktično v 40. letu starosti, tako da je res najbrž zadnja. Foto: www.alesfevzer.com Mnogi reprezentanti se zavedajo, da bo jutri zanje zadnja priložnosti, tudi kapetan Dolenec, seveda. "Los Angeles je precej daleč, nekateri bomo že praktično v 40. letu starosti, tako da je res najbrž zadnja. Po drugi strani pa sem vesel, ponosen in hvaležen, da lahko doživljam te trenutke tudi pri 35 letih." Dodal pa je še, da zaradi tega ne čuti dodatnega pritiska: "Večina rokometašev je v tem trenutku nekje na pripravah ali pa doma, ker so izpadli z olimpijskega turnirja, tako da poskušam jemati vse skupaj bolj kot priložnost, nagrado za vložen trud, kot pa na pritisk, ker je zadnja."

Tokratno reprezentanco krasi izjemen ekipni duh, kar je potrdil tudi Dean Bombač. "Z ekipo še nikoli nisem čutil take povezanosti. Psihično smo zelo stabilni, močni, prepričani vase. To nas krasi od prve do predzadnje tekme. Ne vidim razloga ali stresa, da bi se bali jutrišnje tekme ali o čem dvomili. Pripravljeni smo in zaslužili smo si to ne le priložnost, temveč tudi medaljo. Jutri jo moramo le vzeti z obema rokama in prinesti domov."

Za zlato medaljo se bosta ob 13.30 pomerili reprezentanci Danske in Nemčije. Nemci so edino zlato medaljo osvojili leta 1936 v Berlinu, ko je bil rokomet prvič del olimpijskega programa, Danci, aktualni svetovni prvaki, pa so bili zlati leta 2016 na igrah v Riu de Janeiru. Na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu so Danci izgubili v finalu proti Franciji in osvojili srebro.

Slovenska olimpijska ekipa Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

